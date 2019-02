ISSA World Cup: शूटर अपूर्वी चंदेला ने जीता गोल्ड मेडल, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली: भारत की अपूर्वी चंदेला ने शनिवार को यहां आईएसएसए वर्ल्ड कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. भारतीय निशानेबाज ने डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में प्रतियोगिता के पहले दिन 252.9 अंक के शानदार स्कोर से पहला स्थान हासिल किया.

चीन की रूओझू झाओ ने 251.8 के स्केार से रजत पदक जबकि चीन की एक अन्य निशानेबाज जु होंग (230.4) ने टूर्नामेंट के पहले फाइनल का कांसा जीता.

Apurvi Chandela takes the first World Cup gold of the season in front of her home crowd! #ISSFWC pic.twitter.com/pglGwtAMyA

— ISSF (@ISSF_Shooting) February 23, 2019