Nov 17, 2025, 08:29 PM IST
ISSF World Cup: भारत ने जीता एक और सिल्वर, गुरप्रीत सिंह ने किया कमाल, देश को मिले 13 मेडल

India ISSF World Cup: आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है और उसने 13वां मेडल जीत लिया है. इससे देश के कुल 13 मेडल हो गए हैं और वह तीसरे स्थान पर है. पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में गुरप्रीत सिंह को यूक्रेन के पावलो कोरोस्टाइलोव से इनर 10 में हराकर सनसनी मचा दी. उन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया. यह टूर्नामेंट में गुरप्रीत का दूसरा व्यक्तिगत मेडल था. इससे पहले उन्होंने साल 2018 में चांगवोन में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में भी देश को सिल्वर जिताया था.

अंतिम राउंड में गोल्ड से चूके गुरप्रीत

गुरप्रीत ने दो दिनों में कुल 584-18x शॉट लगाए. प्रिसिशन स्टेज में 288-8x (95, 97, 96) स्कोर के बाद नौवें स्थान से उबरते हुए, उन्होंने रैपिड स्टेज में 296-10x (98, 99, 99) का स्कोर बनाकर सिल्वर मेडल जीता. प्रिसिशन स्टेज में 291-14x के साथ शीर्ष पर रहने वाले कोरोस्टाइलोव ने रैपिड स्टेज में 293-15x शॉट लगाकर गुरप्रीत के स्कोर की बराबरी की. अंतिम रैपिड राउंड में उन्होंने परफेक्ट 100 सहित 29 बेहतरीन इनर 10 लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

भारत का अभियान समाप्त

प्रिसिशन स्टेज में 291-10x के साथ दूसरे स्थान पर रहे हरप्रीत सिंह, रैपिड स्टेज में 286-6x के साथ पिछड़कर नौवें स्थान पर रहे. उनके अलावा, साहिल चौधरी 561-14x (प्रिसिशन चरण में 272-4x, रैपिड में 289-10x) के साथ 28वें पायदान पर रहे. तीनों भारतीय टीम स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर रहे. भारत ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) विश्व चैंपियनशिप में कुल 13 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया है. भारत 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

पहले स्थान पर चीन

चीन तालिका में शीर्ष पर रहा, जिसने 7 गोल्ड मेडल जीते. साउथ कोरिया कुल 14 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. इनमें 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. भारत की ओर से सम्राट राणा (10 मीटर एयर पिस्टल) और रविंदर सिंह (50 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल टीम) ने गोल्ड मेडल जीते. इनके अलावा, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर (50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन पुरुष), अनीश भानवाला (25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल), गुरप्रीत सिंह (25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल), ईशा सिंह और सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम, 10 मीटर महिला एयर पिस्टल टीम और 50 मीटर पुरुष स्टैंडर्ड पिस्टल टीम इवेंट में देश को सिल्वर मेडल जिताया. ईशा (25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल), एलावेनिल वलारिवन (10 मीटर एयर राइफल) और वरुण तोमर (10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर महिला एयर राइफल टीम) ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए.

