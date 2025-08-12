पहले बेहोश... फिर हो गई मौत, खेल जगत से आई मनहूस खबर, नहीं रहा 29 साल का ये स्टार खिलाड़ी
पहले बेहोश... फिर हो गई मौत, खेल जगत से आई मनहूस खबर, नहीं रहा 29 साल का ये स्टार खिलाड़ी

खेल जगत से एक बेहद ही बुरी खबर सामने आई है. 29 साल का एक एथलीट लाइव इवेंट में बेहोश हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गया. दरअसल, यह हादसा इटालियन ओरिएंटियरिंग एथलीट मटिया डेबर्टोलिस के साथ हुआ, जो चीन में हो रहे 2025 वर्ल्ड गेम्स का हिस्सा थे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:21 PM IST
पहले बेहोश... फिर हो गई मौत, खेल जगत से आई मनहूस खबर, नहीं रहा 29 साल का ये स्टार खिलाड़ी

इटली के ओरिएंटियरिंग एथलीट मटिया डेबर्टोलिस की चीन के चेंगदू में आयोजित हो रहे 2025 वर्ल्ड गेम्स के दौरान अचानक मौत से खेल जगत में शोक की लहर है. प्रतियोगिता के आयोजकों और स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी ने मंगलवार (12 अगस्त) को इसकी पुष्टि की. मिली जानकारी के मुताबिक डेबर्टोलिस 8 अगस्त की सुबह Middle Distance Orienteering Event के दौरान बेहोश पाए गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत मेडिकल टीम का सपोर्ट मिला.

अस्पातल में तोड़ दिया दम

इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन (IWGA), चेंगदू 2025 वर्ल्ड गेम्स की स्थानीय आयोजन समिति (LOC) और इंटरनेशनल ओरिएंटियरिंग फेडरेशन (IOF) ने एक संयुक्त बयान जारी कर गहरा दुख व्यक्त किया है. बयान के अनुसार, 'डेबर्टोलिस शुक्रवार सुबह (8 अगस्त) को वर्ल्ड गेम्स के 12वें संस्करण के अंतर्गत middle distance orienteering event के दौरान बेहोश पाए गए. उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प भी मिली. इसके बाद चीन के एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान में शिफ्ट कर दिया गया. हालांकि, लगातार एक्सपर्ट्स की निगरानी और प्रयासों के बावजूद मंगलवार को उनका निधन हो गया.

दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ - वर्ल्ड गेम्स

आगे बयान में कहा गया, 'वर्ल्ड गेम्स परिवार, एलओसी और आईओएफ इस हादसे से स्तब्ध हैं और एथलीट के परिवार, दोस्तों और पूरे ओरिएंटियरिंग समुदाय के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं. हमारी संवेदनाएं इस घटना से प्रभावित लोगों के साथ हैं.' संगठनों ने डेबर्टोलिस के परिवार और ओरिएंटियरिंग समुदाय को सपोर्ट करने का वादा किया है. बयान में कहा गया, 'आईडब्ल्यूजीए, एलओसी और आईओएफ मटिया डेबर्टोलिस के परिवार और ओरिएंटियरिंग समुदाय को हर संभव तरीके से समर्थन देना जारी रखेंगे.'

आईओएफ के अध्यक्ष टॉम हॉलोवेल ने इस घटना पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं इस दुखद जीवन-हानि के दुख की गहराई को शब्दों में बयां नहीं कर सकता. हमारी संवेदनाएं मटिया के निधन पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के साथ हैं. मैं वैश्विक ओरिएंटियरिंग समुदाय को उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं.'

