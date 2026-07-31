/फुटबॉल की दुनिया के इस महान खिलाड़ी का 66 साल की उम्र में हुआ निधन, इटली को बनाया था फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन

फुटबॉल की दुनिया के महान खिलाड़ी फ्रेंको बरेसी का शुक्रवार 31 जुलाई को 66 साल की उम्र में निधन हो गया. इटली और एसी मिलान के ये दिग्गज खिलाड़ी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे. फुटबॉल इतिहास के सबसे बेहतरीन डिफेंडरों में से एक माने जाने वाले फ्रेंको बरेसी ने एसी मिलान के साथ लगभग दो दशक बिताए. फ्रेंको बरेसी ने क्लब और अपने देश दोनों की कप्तानी की और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने इटैलियन फुटबॉल को बदल दिया. 1982 में इटली को फीफा वर्ल्ड कप जिताने वाले फ्रेंको बरेसी एसी मिलान की पहचान बन गए थे.
अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने छह सीरी ए (Serie A) खिताब और तीन यूरोपियन कप जीते. सीरी ए की टीम ने अपने महान कप्तान को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका प्रभाव हमेशा क्लब की पहचान का हिस्सा बना रहेगा. क्लब ने एक बयान में कहा, 'फ्रेंको बरेसी के निधन से एसी मिलान का पूरा इतिहास गमगीन है. उनकी मिसाल और ईमानदारी हमेशा क्लब के DNA में बसी रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मशहूर नंबर छह वाली जर्सी है. AC मिलान इस मुश्किल समय में फ्रेंको बरेसी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है.'
फ्रेंको बरेसी पिछले कुछ सालों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. अगस्त 2025 में, फेफड़े की गांठ को हटाने के लिए उनकी सर्जरी हुई थी, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से दिखाई देते रहे. वे सैन सिरो लौटे और बाद में मिलान-कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में आखिरी मशाल वाहकों में से एक बने. AC मिलान ने उनकी मौत का सटीक कारण नहीं बताया. मई 1960 में लोम्बार्डी के ट्रैवाग्लियाटो में जन्मे बरेसी 1974 में AC मिलान की यूथ एकेडमी में शामिल हुए और चार साल बाद, 18 साल के होने से कुछ दिन पहले, सीनियर टीम के लिए अपना पहला मैच खेला. उन्होंने जल्द ही खुद को फर्स्ट-टीम का नियमित खिलाड़ी बना लिया और 22 साल की उम्र में क्लब के कप्तान बने. इस तरह एक शानदार सफर की शुरुआत हुई जो लगभग दो दशकों तक चला.
पाओलो माल्डिनी, मौरो टैसॉटी और एलेसेंड्रो कोस्टाकुर्टा के साथ मिलकर उन्होंने फुटबॉल की सबसे मजबूत डिफेंसिव यूनिट्स में से एक बनाई. उन्होंने एरिगो सैची और फैबियो कैपेलो के मार्गदर्शन में मिलान को इटैलियन और यूरोपियन फुटबॉल में दबदबा बनाने में मदद की. उन्होंने रोसोनरी (एसी मिलान) के लिए 719 मैच खेलने के बाद 1997 में संन्यास ले लिया. यह रिकॉर्ड बाद में केवल माल्डिनी ही तोड़ पाए. एसी मिलान ने उनके सम्मान में उनकी मशहूर नंबर 6 जर्सी को रिटायर कर दिया और 2020 में उन्हें क्लब का मानद उपाध्यक्ष नियुक्त किया.
मिलान ने एक और बयान में कहा, 'एसी मिलान की जान और पहचान रहे व्यक्ति के निधन की खबर देना बहुत मुश्किल है. मिलान विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भरे हुए सैन सिरो स्टेडियम में अपनी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति के कुछ ही महीनों बाद हमने फ्रेंको को खो दिया. फ्रेंको की याद में हम एकजुट हैं, यह जानते हुए कि वे हमारी रोसोनरी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन और हौसला बढ़ाते रहेंगे. हमेशा के लिए, क्योंकि बारेसी हमेशा के लिए हैं.'
फ्रेंको बरेसी ने 81 बार इटली का प्रतिनिधित्व किया और उस टीम का हिस्सा थे जिसने स्पेन में 1982 का FIFA वर्ल्ड कप जीता था. हालांकि उस जीत में उनकी भूमिका बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अगले दशक में वे नेशनल टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बन गए. उन्होंने घरेलू मैदान पर 1990 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फिर अमेरिका में 1994 वर्ल्ड कप के फाइनल में इटली की कप्तानी की. दोनों ही मौकों पर पेनल्टी शूटआउट में मिली हार ने उन्हें एक और ग्लोबल खिताब जीतने से रोक दिया. 1994 के फाइनल में गोल-रहित ड्रॉ के बाद ब्राजील ने इटली को हराया था.
2025 में सर्जरी के बाद, बारेसी सामान्य जीवन में लौटने को लेकर उम्मीद में थे और उन्होंने कहा था, 'अपनी पूरी ताकत वापस पाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा.' वे फुटबॉल इवेंट्स और पब्लिक इवेंट्स में शामिल होते रहे, जो उनके करियर की पहचान रहे उनके जज्बे को दर्शाता है. फुटबॉल फैंस की कई पीढ़ियों के लिए, फ्रेंको बरेसी ने उस दौर में वफादारी की मिसाल पेश की जब एक ही क्लब के लिए पूरा करियर बिताना आम बात थी. एसी मिलान और इटली के साथ उनकी उपलब्धियों, साथ ही उनके नेतृत्व और खेल भावना ने फुटबॉल के महानतम डिफेंडरों में उनकी जगह पक्की कर दी. उनकी विरासत उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक प्रेरणा देती रहेगी.