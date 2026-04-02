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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीइटली में मचा हड़कंप, तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए नहीं किया क्वालिफाई, प्रेसिडेंट ने दिया इस्तीफा

इटली में मचा हड़कंप, तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए नहीं किया क्वालिफाई, प्रेसिडेंट ने दिया इस्तीफा

Italy FIFA World Cup: लगातार तीसरी बार विश्व कप क्वालीफिकेशन में विफल रहने के बाद इटली फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष गेब्रियल ग्रेविना ने इस्तीफा दे दिया है. खेल मंत्री ने पूरी तरह बदलाव के संकेत दे दिए हैं. ऐसे में कोच की गट्टूसो की भी छुट्टी हो सकती है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 02, 2026, 10:59 PM IST
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इटली टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई. Photo Credit : Social Media
इटली टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई. Photo Credit : Social Media

Italy FIFA World Cup: इटली फुटबॉल महासंघ (FIGC) के अध्यक्ष गेब्रियल ग्रेविना ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी. यह एक ऐसा फैसला था जिसकी उम्मीद इटली के लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में विफल रहने के बाद की जा रही थी. पिछले मंगलवार को विश्व कप प्ले-ऑफ फाइनल में बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में मिली हार इटली के लिए अंतिम झटका साबित हुई.

इस हार के बाद ग्रेविना पर पद छोड़ने का भारी दबाव था, क्योंकि उनके नेतृत्व में इटली का विश्व कप अभियान एक बार फिर पटरी से उतर गया. बोस्निया से मिली इस हार ने उत्तरी अमेरिका में होने वाले 2026 विश्व कप में पहुंचने की इटली की सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया. इस विफलता ने देश के फुटबॉल ढांचे में व्यापक सुधारों की मांग को और तेज कर दिया है.

खेल मंत्री ने किया था बदलाव का ऐलान

खेल मंत्री एंड्रिया अबोदी ने सार्वजनिक रूप से नए नेतृत्व की वकालत करते हुए कहा है कि इतालवी फुटबॉल को अब पूरी तरह से 'रीसेट' करने की आवश्यकता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शीर्ष स्तर से शुरू होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की बार-बार होने वाली विफलताओं को रोका जा सके. ग्रेविना के बाहर होने से अब महासंघ में बड़े बदलाव की नींव रखी जा सकती है.

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कैसा रहा ग्रेविना का कार्यकाल?

ग्रेविना ने 2018 में कार्लो तावेचियो के इस्तीफे के बाद पदभार संभाला था. उनके कार्यकाल का सबसे यादगार पल इटली की यूरो 2020 में जीत थी, लेकिन वे विश्व कप अभियानों में सफल नहीं हो सके. इटली की टीम अब 2018, 2022 और 2026 के विश्व कप संस्करणों से बाहर हो चुकी है. प्ले-ऑफ में स्वीडन, उत्तरी मैसेडोनिया और अब बोस्निया से मिली हार ने इटली के फुटबॉल प्रशंसकों को निराशा के गर्त में धकेल दिया. गौरतलब है कि चार बार की विश्व विजेता इटली ने अपना आखिरी खिताब 2006 में जीता था, लेकिन उसके बाद वे 2010 और 2014 में ग्रुप स्टेज से आगे भी नहीं बढ़ सके थे.

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क्या गट्टूसो भी अपना पद छोड़ेंगे? 

फुटबॉल जगत में मचे इस बवाल का असर अब टीम के कोचिंग स्टाफ पर भी पड़ने वाला है. ऐसी संभावना है कि इटली के मुख्य कोच जेनारो गट्टूसो भी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. गट्टूसो ने जून में लुसियानो स्पैलेटी की जगह ली थी और शुरुआत में छह मैचों की जीत के साथ टीम में नई ऊर्जा भरी थी, लेकिन अंततः वे टीम को विश्व कप का टिकट दिलाने में नाकाम रहे. नए कोच के रूप में अब रॉबर्टो मैनसिनी, सिमोन इंजाघी, एंटोनियो कोंटे और मैसिमिलियानो एलेग्री जैसे बड़े नामों पर चर्चा शुरू हो गई है.

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कब होगा नए अध्यक्ष का चुनाव? 

इतालवी फुटबॉल महासंघ (FIGC) के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव की तारीख 22 जून तय की गई है. ग्रेविना वर्तमान में यूईएफए (UEFA) के उपाध्यक्ष भी हैं, इसलिए वे नए नेतृत्व के आने तक अस्थायी रूप से अपनी कुछ भूमिकाओं में बने रह सकते हैं. ग्रेविना ने पुष्टि की है कि वे अगले सप्ताह एक संसदीय सुनवाई में भी शामिल होंगे, जहां उन्हें इतालवी फुटबॉल की वर्तमान दयनीय स्थिति पर जवाब देना होगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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