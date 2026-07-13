/टेनिस जगत के नए सनसनी यानिक सिनर लगातार दूसरी बार बने विंबलडन चैंपियन, फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया

जर्मनी के 29 वर्षीय स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव इसी साल फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाब हुए थे. विंबलडन 2026 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को सीधे सेटों में 7-6(0), 6-2, 6-4 से शिकस्त देकर पहली बार इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई. हालांकि, फ्रेंच चैंपियन का विंबलडन ट्रॉफी जीतने का ख्वाब इस साल भी टूट गया. उन्होंने पहले सेट में दमदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन दूसरे सेट में सिनर ने शानदार वापसी की और फिर ज्वेरेव को मौका नहीं दिया.