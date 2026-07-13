/टेनिस जगत के नए सनसनी यानिक सिनर लगातार दूसरी बार बने विंबलडन चैंपियन, फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया

Wimbledon 2026 Final: टेनिस जगत के नए सनसनी और दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी यानिक सिनर लगातार दूसरी बार विंबलडन चैंपियन बन गए हैं. रविवार (12 जुलाई) को सेंटर कोर्ट में खेले गए फाइनल में सिनर ने नंबर-2 रैंक खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को चार सेट (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) में हराकर 24 साल की उम्र में अपना पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता.
यानिक सिनर पिछले साल कार्लोस अल्काराज को पटखनी देकर पहली बार विंबलडन चैंपियन बने थे. इस साल वो टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब रहे और 24 साल के उम्र में लगातार दूसरी बार टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया.
इस जीत के साथ सिनर प्रोफेशनल दौर में सफलतापूर्वक अपना खिताब बचाने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं. इससे अपनी पीढ़ी के दबदबे वाले खिलाड़ियों में उनकी पहचान और मज़बूत हुई है, जबकि वह अपने बड़े प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अल्काराज के 7 मेजर खिताबों के रिकॉर्ड का पीछा कर रहे हैं.
जर्मनी के 29 वर्षीय स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव इसी साल फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाब हुए थे. विंबलडन 2026 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को सीधे सेटों में 7-6(0), 6-2, 6-4 से शिकस्त देकर पहली बार इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई. हालांकि, फ्रेंच चैंपियन का विंबलडन ट्रॉफी जीतने का ख्वाब इस साल भी टूट गया. उन्होंने पहले सेट में दमदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन दूसरे सेट में सिनर ने शानदार वापसी की और फिर ज्वेरेव को मौका नहीं दिया.