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टेनिस जगत के नए सनसनी यानिक सिनर लगातार दूसरी बार बने विंबलडन चैंपियन, फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया

Wimbledon 2026 Final: टेनिस जगत के नए सनसनी और दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी यानिक सिनर लगातार दूसरी बार विंबलडन चैंपियन बन गए हैं. रविवार (12 जुलाई) को सेंटर कोर्ट में खेले गए फाइनल में सिनर ने नंबर-2 रैंक खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को चार सेट (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) में हराकर 24 साल की उम्र में अपना पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 13, 2026, 12:47 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:14 AM IST
टेनिस जगत के नए सनसनी यानिक सिनर लगातार दूसरी बार बने विंबलडन चैंपियन, फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया
Image Credit: यानिक सिनर लगातार दूसरी बार बने विंबलडन चैंपियनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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