FIFA World Cup 2026 Ivory Coast vs Curacao: आइवरी कोस्ट ने पहली बार पुरुषों के फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इस ऐतिहासिक जीत के साथ अब राउंड ऑफ 32 में उनका सामना ग्रुप I की उपविजेता टीम फ्रांस या नॉर्वे से होने की संभावना है. ग्रुप ई के एक अन्य मैच में इक्वाडोर के खिलाफ जर्मनी के शुरुआती गोल ने कुरासाओ के लिए तीसरे स्थान पर रहने की हल्की उम्मीद जगाई थी.
फिलाडेल्फिया में आइवरी कोस्ट के लिए निकोलस पेपे के पहले गोल और फिर न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में इक्वाडोर के बराबरी के गोल ने 82वीं रैंकिंग वाली कुराकाओ टीम के सपनों को पूरी तरह से धुंधला कर दिया. मैदान पर आइवरी कोस्ट का दबदबा ऐसा था कि उन्हें इस 2-0 की आरामदायक जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी. दूसरी ओर, इसी ग्रुप के एक बड़े मुकाबले में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर सबको चौंका दिया और ग्रुप में तीसरा स्थान हासिल कर लिया.
Côte d'Ivoire have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
मैच की शुरुआत में ही यान डियोमंडे के शानदार तालमेल ने पेपे को गेंद थमाई, जिन्होंने सातवें मिनट में उसे गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया. इसके बाद 64वें मिनट में इब्राहिम सांगारे के एक बेहतरीन डिफेंस-भेदी पास पर विलारियल के फॉरवर्ड पेपे ने अपना दूसरा गोल दागकर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी.
ग्रुप ई में उपविजेता रहने के कारण आइवरी कोस्ट 30 जून को डलास में ग्रुप I की उपविजेता टीम से भिड़ेगा. यह टीम या तो फ्रांस होगी या नॉर्वे, क्योंकि दोनों के फिलहाल छह-छह अंक हैं और वे 26 जून को होने वाले अपने मुकाबले में आमने-सामने होंगे.