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FIFA World Cup 2026: आइवरी कोस्ट ने रचा इतिहास, पहली बार नॉकआउट में मारी एंट्री; कुराकाओ का टूटा दिल

FIFA World Cup 2026 Ivory Coast vs Curacao: आइवरी कोस्ट ने पहली बार वर्ल्ड कप नॉकआउट में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है. निकोलस पेपे के दो शानदार गोलों ने कुराकाओ का सपना तोड़ा, जबकि इक्वाडोर ने जर्मनी को हराकर ग्रुप ई में बड़ा उलटफेर किया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 26, 2026, 04:34 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:34 AM IST
FIFA World Cup 2026: आइवरी कोस्ट ने रचा इतिहास, पहली बार नॉकआउट में मारी एंट्री; कुराकाओ का टूटा दिल
Image Credit: आइवरी कोस्ट ने कुराकाओ को हराया.. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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