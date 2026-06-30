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Ivory Coast Vs Norway Live Score: एंटोनियो नूसा ने किया तूफानी गोल, आइवरी कोस्ट के खिलाफ नॉर्वे 1-0 से आगे

Ivory Coast Vs Norway Live Score: आइवरी कोस्ट और नॉर्वे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के एक रोमांचक मैच में आमने-सामने हैं. इस मैच में जीतने वाली टीम प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में पहुंच जाएगी. वहां उसका मुकाबला 5 बार की चैंपियन ब्राजील से होगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 30, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:40 PM IST
Ivory Coast Vs Norway Live Score: एंटोनियो नूसा ने किया तूफानी गोल, आइवरी कोस्ट के खिलाफ नॉर्वे 1-0 से आगे
Image Credit: आइवरी कोस्ट बनाम नॉर्वे. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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