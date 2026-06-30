Ivory Coast Vs Norway Live Score: एंटोनियो नूसा ने किया तूफानी गोल, आइवरी कोस्ट के खिलाफ नॉर्वे 1-0 से आगे

FIFA World Cup 2026 Ivory Coast Vs Norway (CIV vs NOR) Live Score: आइवरी कोस्ट और नॉर्वे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के एक रोमांचक मैच में आमने-सामने हैं. इस मैच में जीतने वाली टीम प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में पहुंच जाएगी. वहां उसका मुकाबला 5 बार की चैंपियन ब्राजील से होगा. पहले हाफ में नॉर्वे ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. उसके लिए 39वें मिनट में एंटोनियो नूसा ने शानदार गोल किया. फिलहाल मैच का दूसरा हाफ चल रहा है और नॉर्वे की टीम 1-0 से आगे है.
एंटोनियो नूसा ने बॉक्स के बाएं कोने पर गेंद को कंट्रोल किया और उसे अपने दाहिने पैर से एक शानदार गोल किया. उन्होंने गेंद को घुमाकर गोलपोस्ट के कोने में पहुंचा दिया. नॉर्वे को बड़ी बढ़त मिल गई है.
नॉर्वे नॉकआउट राउंड में जबरदस्त लय के साथ उतर रहा है. ग्रुप स्टेज में उसका प्रदर्शन शानदार रहा, जिसमें एर्लिंग हालैंड और मार्टिन ओडेगार्ड ने अटैक की कमान संभाली थी. टीम ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में कई अहम खिलाड़ियों को आराम दिया ताकि वे आने वाले नॉकआउट स्टेज के लिए तरोताजा रह सकें. दूसरी ओर, आइवरी कोस्ट की टीम ने हेड कोच एमर्स फे की देखरेख में मजबूत डिफेंस के दम पर सफलता हासिल की है.