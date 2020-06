टोक्यो ओलंपिक टलने के बाद इस देश के स्विमिंग कोच ने दिया इस्तीफा, जानिए कौन हैं वो

ब्रिस्बेन: टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिये स्थगित होने के बाद आस्ट्रेलियाई तैराकी टीम के मुख्य कोच जाको वेरहारेन (Jacco Verhaeren) ने पद छोड़ दिया जिससे अब रोहन टेलर (Rohan Taylor) पर टीम की जिम्मेदारी होगी.

Swimming Australia and @DolphinsAus would like to sincerely thank Head Coach Jacco Verhaeren for his services to swimming, following his decision to return to his home country of the Netherlands for family reasons. #ThankyouJacco

— Swimming Australia (@SwimmingAUS) June 3, 2020