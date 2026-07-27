/बॉक्सिंग की रिंग में भारत ने पाकिस्तान को दिखाई उसकी औकात, जादूमणि सिंह ने पाकिस्तानी बॉक्सर को चित कर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रविवार देर रात भारतीय बॉक्सर जादूमणि सिंह मंडेन्गबाम ने राउंड ऑफ 16 में पाकिस्तान के सुमामा रहमान को 5-0 के एकतरफा फैसले से हराकर मेंस 55 किलो कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. जादूमणि सिंह मंडेन्गबाम ने सुमामा रहमान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए एक मजबूत जीत हासिल की और इस कैटेगरी में भारत की मेडल की उम्मीदों को जिंदा रखा.
भारत और पाकिस्तान के बीच का यह मुकाबला खेल की कट्टर प्रतिद्वंद्विता के हिसाब से काफी रोमांचक रहा और जादूमणि सिंह मंडेन्गबाम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपना शानदार सफर जारी रखा. मणिपुर के इस बॉक्सर ने इससे पहले राउंड ऑफ 32 में स्कॉटलैंड के एरन कलन को हराया था. सुमामा रहमान, जिन्हें शुरुआती राउंड में 'बाय' मिला था, इस मुकाबले में ताजगी के साथ उतरे थे, लेकिन जादूमणि सिंह मंडेन्गबाम को बड़ी जीत हासिल करने से नहीं रोक पाए. जादूमणि सिंह मंडेन्गबाम मंगलवार को अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगे.
जादूमणि सिंह मंडेन्गबाम ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान पर अपनी जीत करगिल युद्ध के नायकों को समर्पित की. 22 साल के इस बॉक्सर ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में सुमामा रहमान को 5-0 से एकतरफा अंदाज में हराया और इस वेट कैटेगरी में भारत की मेडल की उम्मीदों को जिंदा रखा. मुकाबले के बाद, जादूमणि सिंह मंडेन्गबाम ने भारत के करगिल नायकों को श्रद्धांजलि दी और ग्लासगो में आगे तक जाने का संकल्प लिया.
संयोग से, पाकिस्तानी बॉक्सर पर जादूमणि सिंह मंडेन्गबाम की जीत 26 जुलाई को हुई, जो भारत में करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. मुकाबले के बाद उन्होंने ANI से कहा, 'मैं अपनी जीत करगिल नायकों को समर्पित करता हूं. पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं क्वार्टर-फाइनल में और भी बेहतर प्रदर्शन करूंगा और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा.' इससे पहले रविवार को, पूरे देश ने 1999 के करगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया.
भारत और पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल मुकाबला उम्मीदों पर खरा उतरा, लेकिन जादूमणि सिंह मंडेन्गबाम पूरे मुकाबले के दौरान पूरी तरह कंट्रोल में रहे. पाकिस्तानी बॉक्सर शुरुआती दौर में बाई (bye) मिलने के बाद मुकाबले में उतरे थे, जबकि जादूमणि ने राउंड ऑफ 32 में स्कॉटलैंड के एरन कलन पर 5-0 से जीत के साथ पहले ही प्रभावित किया था. इस जीत से मणिपुर के इस बॉक्सर की क्वार्टर-फाइनल में एंट्री हो गई, जहां वे मंगलवार को क्वार्टर-फाइनल में उतरेंगे. क्वार्टर-फाइनल में जीत से उन्हें कम से कम ब्रॉन्ज मेडल मिलना भी तय हो जाएगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग में सेमीफाइनल हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है.