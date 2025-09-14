भारत को बॉक्सिंग में मिला गोल्ड मेडल, जैस्मीन लेम्बोरिया ने इतिहास रचते हुए देश का नाम किया रोशन
भारत को बॉक्सिंग में मिला गोल्ड मेडल, जैस्मीन लेम्बोरिया ने इतिहास रचते हुए देश का नाम किया रोशन

भारत को बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल मिला है. जैस्मीन लेम्बोरिया ने इतिहास रचते हुए देश का नाम रोशन किया है. जैस्मीन लेम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता. कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल विजेता जैस्मीन लेम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को हराकर 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 14, 2025, 08:15 AM IST
भारत को बॉक्सिंग में मिला गोल्ड मेडल, जैस्मीन लेम्बोरिया ने इतिहास रचते हुए देश का नाम किया रोशन

भारत को बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल मिला है. जैस्मीन लेम्बोरिया ने इतिहास रचते हुए देश का नाम रोशन किया है. जैस्मीन लेम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता. कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल विजेता जैस्मीन लेम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को हराकर 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है. जूलिया सेरेमेटा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता था.

भारत को बॉक्सिंग में मिला गोल्ड मेडल

जैस्मीन लेम्बोरिया ने भारत को बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल दिलाकर अपने करियर की बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जैस्मीन लेम्बोरिया पहले राउंड में पिछड़ रही थीं, लेकिन उन्होंने दूसरे राउंड में वापसी की. इसके बाद जैस्मीन लेम्बोरिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पोलैंड की मुक्केबाज जूलिया सेरेमेटा को 4-1 से हरा दिया. जैस्मीन लेम्बोरिया का पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और वह इस ग्लोबल टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गईं थी.

जैस्मीन ने रचा इतिहास

जैस्मीन लैम्बोरिया लिवरपूल में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली गोल्ड मेडल विजेता बनीं. जैस्मीन लैम्बोरिया के गोल्ड मेडल जीतने के बाद देश को उनसे आगे भी काफी उम्मीदें हैं और भविष्य में उन पर सबकी नजर रहेगी. जैस्मीन लैम्बोरिया ने हाल ही में अपना 24वां जन्मदिन मनाया. जैस्मीन लैम्बोरिया का जन्म 30 अगस्त 2001 को हरियाणा के भिवानी में हुआ था. महान हवा सिंह उनके परदादा थे.

जैस्मीन लेम्बोरिया ने अपनी तकनीक में सुधार किया

जैस्मीन लेम्बोरिया के चाचा संदीप सिंह और परविंदर सिंह ने उन्हें प्रशिक्षित किया. दोनों पूर्व नेशनल चैंपियन हैं. जैस्मीन लेम्बोरिया के दादा माननीय कैप्टन चंदर भान लेम्बोरिया, एक पहलवान थे. इस साल जुलाई में, जैस्मीन लेम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कजाकिस्तान 2025 में गोल्ड मेडल जीता था. पेरिस ओलंपिक में उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही. Olympics.com से बात करते हुए, जैस्मीन लेम्बोरिया ने बताया कि इस ग्लोबल टूर्नामेंट के आयोजन के बाद उन्होंने अपनी तकनीक में सुधार किया है. जैस्मीन लेम्बोरिया ने कहा, 'मैं वर्ल्ड चैंपियन बनकर बहुत खुश हूं. यह एहसास बयां नहीं किया जा सकता. पेरिस ओलंपिक 2024 में जल्दी बाहर होने के बाद मैंने अपनी तकनीक में शारीरिक और मानसिक रूप से सुधार किया. यह एक साल की लगातार मेहनत का नतीजा है.'

कॉमनवेल्थ और एशियाई चैंपियनशिप में भी मेडल जीता

जैस्मीन लेम्बोरिया उन 7 भारतीय मुक्केबाजों में शामिल थीं, जिन्होंने बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था. जैस्मीन लेम्बोरिया ने महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. जैस्मीन लेम्बोरिया का ब्रॉन्ज मेडल मुक्केबाजी में भारत का पहला मेडल था. वह सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जेम्मा पैगे रिचर्डसन से 3-2 से हार गईं. जैस्मीन लेम्बोरिया ने 2021 एशियाई चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था. जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता तब वह केवल 19 साल की थीं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Jaismine Lamboria

