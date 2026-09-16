131 मैच... 31 गोल और 43 असिस्ट, फुटबॉल की दुनिया के इस सुपरस्टार ने किया संन्यास का ऐलान, फैंस को दिया झटका

James Rodríguez retires from international football: कोलंबिया के सुपरस्टार फुटबॉलर जेम्स रोड्रिगेज ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 15 साल तक कोलंबिया की जर्सी पहनने के बाद 35 साल के जेम्स रोड्रिगेज ने अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया. जेम्स रोड्रिगेज रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख जैसे बड़े क्लबों के लिए खेल चुके हैं. जेम्स रोड्रिगेज ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कोलंबिया के लिए अपना आखिरी मुकाबला खेला था. स्विट्जरलैंड के खिलाफ राउंड ऑफ-16 मुकाबले में वह बतौर सब्स्टीट्यूट मैदान पर उतरे. यह मैच पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया की हार के साथ खत्म हुआ और इसी के साथ जेम्स रोड्रिगेज का इंटरनेशनल फुटबॉल में सफर भी समाप्त हो गया.
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक भावुक वीडियो में जेम्स रोड्रिगेज ने अपने फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कई साल, मैच, खुशियां और मुश्किल दौर देखने के बाद अब उनकी जिंदगी के सबसे अहम अध्यायों में से एक को बंद करने का समय आ गया है. उन्होंने कहा, 'इस जर्सी को पहनना एक सपना था, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी.' रोड्रिगेज ने बताया कि जब भी वह मैदान पर उतरते थे, उन्हें पता होता था कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, साथियों और उन हजारों कोलंबियन्स के लिए खेल रहे हैं, जो टीम की सफलता का सपना देखते थे.
जेम्स रोड्रिगेज ने अक्टूबर 2011 में बोलीविया के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इसके बाद वह कोलंबिया की टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल हो गए. उन्होंने अपने नाम 131 इंटरनेशनल मैचों में 31 गोल और 43 असिस्ट दर्ज किए. वह कोलंबिया की कप्तानी भी कर चुके हैं और टीम को 2024 कोपा अमेरिका के फाइनल तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही. जेम्स रोड्रिगेज के करियर का सबसे यादगार दौर 2014 फीफा वर्ल्ड कप में आया, जब ब्राजील में खेले गए इस टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ पांच मैचों में 6 गोल दागे और गोल्डन बूट पर कब्जा किया. उरुग्वे के खिलाफ राउंड ऑफ-16 मैच में उनका शानदार वॉली गोल आज भी उस फीफा वर्ल्ड कप के सबसे यादगार गोलों में गिना जाता है. उनके शानदार प्रदर्शन ने दुनिया का ध्यान खींचा और इसके बाद उनके लिए रियल मैड्रिड क्लब में जाने का रास्ता भी खुल गया.
2014 फीफा वर्ल्ड कप के बाद जेम्स रोड्रिगेज ने रियल मैड्रिड का रुख किया. इसके बाद उन्होंने बायर्न म्यूनिख के लिए भी फुटबॉल खेला. उनके क्लब करियर में यूरोप के अलावा मिडल ईस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स में भी खेलने का अनुभव शामिल रहा. क्लब लेवल पर टीम और लीग बदलती रहीं, लेकिन कोलंबिया की नेशनल टीम में रोड्रिगेज की अहमियत लंबे समय तक बनी रही. जेम्स रोड्रिगेज ने कोलंबिया के लिए 2014, 2018 और 2026 फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया. कोलंबिया 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका था, इसलिए वह उस एडिशन में नहीं खेल पाए. 2026 फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड के खिलाफ मिली पेनल्टी शूटआउट हार के बाद उनका इंटरनेशनल करियर भी समाप्त हो गया.
जेम्स रोड्रिगेज ने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि वह कोलंबिया की जर्सी में किए गए अपने प्रदर्शन और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह टीम से संतुष्टि और शांति के साथ विदा हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ मैदान पर दिया. उन्होंने कोलंबिया के फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा, 'मैं शांति के साथ जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ दिया. हर पल के लिए धन्यवाद, कोलंबिया.' इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद जेम्स रोड्रिगेज का फोकस अब क्लब फुटबॉल पर रहेगा. वह हाल ही में एटलेटिको नैशनल से जुड़े हैं और अब क्लब लेवल पर अपना करियर जारी रखेंगे. 2011 में इंटरनेशनल डेब्यू से लेकर 2014 फीफा वर्ल्ड कप के गोल्डन, 2024 कोपा अमेरिका के फाइनल तक और फिर 2026 फीफा वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबले तक, जेम्स रोड्रिगेज का इंटरनेशनल करियर कोलंबिया फुटबॉल के कई अहम पलों का हिस्सा रहा.