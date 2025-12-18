जम्मू से हो रहे भेदभाव का DNA टेस्ट.. फुटबॉल टीम के लिए 74 का ट्रायल, सब हो गए फेल?

DNA मित्रो, अब हम एक ऐसे विवाद का विश्लेषण करने वाले हैं जो जम्मू-कश्मीर की एकता को चुनौती दे रहा है. एक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू-कश्मीर की टीम तैयार की गई, लेकिन फाइनल टीम में जम्मू का एक भी खिलाड़ी नहीं चुना गया. संतोष ट्रॉफी के लिए हाल ही में टीम का ऐलान हुआ जिसमें जम्मू के साथ भेदभाव देखने को मिला और सवाल खड़े हुए. 20 खिलाड़ियों के स्क्वाड में एक भी प्लेयर जम्मू का नहीं देखने को मिला.

क्या है पूरा विवाद?

संतोष ट्रॉफी भारत की सबसे प्रतिष्ठित नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप्स में से एक है, जम्मू-कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने हाल ही में टीम का ऐलान किया. टीम के ऐलान से पहले 98 खिलाड़ियों ने इसके लिए ट्रायल दिया था, 74 खिलाड़ी जम्मू से थे जबकि 24 कश्मीर से. लेकिन जब फाइनल 20 लोगों की टीम का ऐलान हुआ तो इसमें जम्मू का एक भी खिलाड़ी नहीं था.

24 में से 20 कश्मीरी प्लेयर्स को जगह

ट्रायल के लिए उतरे 24 कश्मीरी खिलाड़ियों में से 20 को टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया. और जम्मू के 74 खिलाड़ियों में किसी को भी जगह नहीं मिली. टीम के ऐलान के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी इस सेलेक्शन को पक्षपातपूर्ण बता रही है. हालांकि, जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री ने इस मसले को सीरियस लिया और हाई लेवल जांच का ऐलान कर दिया है.

एक्शन में खेल मंत्री

जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री ने हाई-लेवल जांच का ऐलान किया है. एक कमिटी गठित की गई है जो JKFA के सिलेक्शन प्रोसेस की जांच करेगी. अगर टीम में धर्म या रीजन के आधार पर सिलेक्शन हुआ है, तो यह न सिर्फ खेल की भावना का अपमान है, बल्कि खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है. लेकिन इसी के साथ साथ एक सच तो ये भी है कि इस मुद्दे के साथ एक नई राजनीतिक पिच भी तैयार की जा रही है जो जम्मू और कश्मीर के रीजनल डिवाइड को बढ़ावा दे रही है.