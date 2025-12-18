Advertisement
trendingNow13045895
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीजम्मू से हो रहे भेदभाव का DNA टेस्ट.. फुटबॉल टीम के लिए 74 का ट्रायल, सब हो गए फेल?

जम्मू से हो रहे भेदभाव का DNA टेस्ट.. फुटबॉल टीम के लिए 74 का ट्रायल, सब हो गए फेल?

DNA मित्रो, अब हम एक ऐसे विवाद का विश्लेषण करने वाले हैं जो जम्मू-कश्मीर की एकता को चुनौती दे रहा है. एक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू-कश्मीर की टीम तैयार की गई, लेकिन फाइनल टीम में जम्मू का एक भी खिलाड़ी नहीं चुना गया.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

jammu Kashmir Sports Minister
jammu Kashmir Sports Minister

DNA मित्रो, अब हम एक ऐसे विवाद का विश्लेषण करने वाले हैं जो जम्मू-कश्मीर की एकता को चुनौती दे रहा है. एक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू-कश्मीर की टीम तैयार की गई, लेकिन फाइनल टीम में जम्मू का एक भी खिलाड़ी नहीं चुना गया. संतोष ट्रॉफी के लिए हाल ही में टीम का ऐलान हुआ जिसमें जम्मू के साथ भेदभाव देखने को मिला और सवाल खड़े हुए. 20 खिलाड़ियों के स्क्वाड में एक भी प्लेयर जम्मू का नहीं देखने को मिला.

क्या है पूरा विवाद?

संतोष ट्रॉफी भारत की सबसे प्रतिष्ठित नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप्स में से एक है, जम्मू-कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने हाल ही में टीम का ऐलान किया. टीम के ऐलान से पहले 98 खिलाड़ियों ने इसके लिए ट्रायल दिया था, 74 खिलाड़ी जम्मू से थे जबकि 24 कश्मीर से. लेकिन जब फाइनल 20 लोगों की टीम का ऐलान हुआ तो इसमें जम्मू का एक भी खिलाड़ी नहीं था. 

Add Zee News as a Preferred Source

24 में से 20 कश्मीरी प्लेयर्स को जगह

ट्रायल के लिए उतरे 24 कश्मीरी खिलाड़ियों में से 20 को टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया. और जम्मू के 74 खिलाड़ियों में किसी को भी जगह नहीं मिली. टीम के ऐलान के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी इस सेलेक्शन को पक्षपातपूर्ण बता रही है. हालांकि, जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री ने इस मसले को सीरियस लिया और हाई लेवल जांच का ऐलान कर दिया है.

ये भी पढ़ें.UPCA ने फैंस को दी 'गुड न्यूज'... टिकट की पूरी फीस होगी रिफंड, कहां और कैसे मिलेगा पैसा?

एक्शन में खेल मंत्री

जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री ने हाई-लेवल जांच का ऐलान किया है. एक कमिटी गठित की गई है जो JKFA के सिलेक्शन प्रोसेस की जांच करेगी. अगर टीम में धर्म या रीजन के आधार पर सिलेक्शन हुआ है, तो यह न सिर्फ खेल की भावना का अपमान है, बल्कि खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है. लेकिन इसी के साथ साथ एक सच तो ये भी है कि इस मुद्दे के साथ एक नई राजनीतिक पिच भी तैयार की जा रही है जो जम्मू और कश्मीर के रीजनल डिवाइड को बढ़ावा दे रही है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Santosh Trophy

Trending news

गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
bomb threat
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला