China Open 2025: सिनर का चाइना ओपन में जीत से आगाज, पूर्व यूएस ओपन चैंपियन को हराया, अगले राउंड में 23 साल के स्टार से टक्कर

जैनिक सिनर ने चाइना ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत से शुरुआत की है. इस वर्ल्ड नंबर-2 टेनिस स्टार ने पूर्व यूएस ओपन चैंपियन मारिन सिलिक को हराकर अगले दौर में जगह बनाई. उनका अगला मुकाबला टेरेंस एटमाने से होगा. सिनर ने दो बार के फाइनलिस्ट मारिन सिलिच को 6-2, 6-2 से हराया. यूएस ओपन के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज से मिली हार के बाद जैनिक सिनर का यह पहला मैच था.

ऐसा रहा मैच

पहला सेट बराबरी पर शुरू हुआ. दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सर्विस बरकरार रखी, जब तक कि सिनर ने अपनी सर्विस तोड़कर 3-2 की बढ़त नहीं बना ली. इसके बाद इतालवी खिलाड़ी ने अगले दो गेम बिना कोई अंक गंवाए जीते और जल्दी ही कंट्रोल में आ गए और फिर सेट आसानी से जीत लिया. वर्ल्ड रैंकिंग में अब 97वें स्थान पर काबिज सिलिच ने दूसरे सेट में वापसी की कोशिश की, लेकिन 2-1 के स्कोर पर उनकी सर्विस जल्दी ही टूट गई. इसके बाद, सिनर का लगातार दबाव निर्णायक साबित हुआ और उन्होंने अपनी बढ़त 5-1 कर ली. अगले कुछ पलों में मैच बिना किसी रुकावट के समाप्त हो गया.

इस स्टार से अगली टक्कर

टेरेंस एटमाने ने पहले दौर में स्थानीय हीरो झांग झिझेन को गुरुवार को लोटस कोर्ट पर 6-4, 6-2 से हराया. फ्रांसीसी एटमाने का अगले दौर का मुकाबला आसान नहीं होने वाला है. वाइल्डकार्ड एंट्री पाने वाले 28 साल के झांग की करियर की सर्वोच्च रैंकिंग 31वीं है और उन्हें चीन का सबसे सफल पुरुष टेनिस खिलाड़ी माना जाता है. हालांकि, इस साल चोटों ने उनके खेल में बाधा डाली है, जिससे वे मार्च में इंडियन वेल्स मास्टर्स के बाद से ही बाहर हैं और उनकी विश्व रैंकिंग 370 पर आ गई है.

शंघाई के इस खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह हांग्जो ओपन में वापसी की, जहा उन्होंने पहले दौर में हमवतन बू युनचाओकेटे को हराया, लेकिन चेक गणराज्य के डालिबोर स्वर्सिना से हार गए. इससे पहले, चीनी राजधानी में, एलेक्जेंडर मुलर ने शुरुआती उलटफेर करते हुए करेन खाचानोव को 4-6, 7-6(5), 6-4 से हराकर हार्ड कोर्ट पर अपनी पहली शीर्ष 10 जीत और कुल मिलाकर तीसरी जीत (3-9) दर्ज की.

अब उनका अगला मुकाबला फैबियन मारोजसन से होगा, जिन्होंने बीजिंग में अपने पदार्पण मैच में बेंजामिन बोन्जी को 7-6(1), 6-3 से हराया था. एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना ने भी कैमिलो उगो काराबेली पर 6-1, 6-3 की शानदार जीत के साथ दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली. छह ऐसेस सहित 21 विनर लगाने वाले इस स्पेनिश खिलाड़ी का अगला मुकाबला बीजिंग में आठवीं वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव या कैमरन नॉरी से होगा.