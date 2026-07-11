विम्बलडन फाइनल में होगी 'महाजंग'... डिफेंडिंग चैंपियन सिनर की किससे टक्कर? जोकोविच को बुरी तरह हराया

एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच है तो दूसरी तरफ विम्बलडन की तरफ भी दुनियाभर के फैंस आकर्षित हो रहे हैं. सेमीफाइनल मुकाबला पैसा वसूल रहा. फैंस ने यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच के बीच चली कड़ी टक्कर का लुत्फ उठाया. अब फाइनल के हाईवोल्टेज मुकाबले के लिए भी सभी तैयार हैं. दुनिया के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर डिफेंडिंग चैंपियन हैं और इस बार भी प्रचंड फॉर्म में दिख रहे हैं. उन्होंने जोकोविच को हराकर लगातार दूसरी बार विम्बलडन के फाइनल में जगह बना ली है.
इटली के स्टार सिनर ने सर्बिया के जोकोविच को मैच में कमबैक करने के लिए पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने मुकाबले को 6-4, 6-4, 6-4 से अपने नाम किया. विम्बलडन के पिछले 30 मैचों में यह सिनर की 26वीं शानदार जीत है. अब फाइनल में उनकी टक्कर एलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगी. दूसरी ओर, जोकोविच के लिए यह हार एक बड़ा झटका है. इस हार के साथ ही उनका 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया है.
जोकोविच लंबे समय से इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आपको बता दें कि उन्होंने अपना पिछला ग्रैंड स्लैम खिताब साल 2023 में यूएस ओपन के रूप में जीता था. इसके बाद से उन्हें अपने 25वें खिताब का इंतजार है. इस बार उनका सपना चकनाचूर हो गया है, लेकिन अब फाइनल की जंग के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं.
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फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर का सामना जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा. ज्वेरेव ने वाइल्ड कार्ड घरेलू खिलाड़ी आर्थर फेरी को हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया है. दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए फाइनल मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है. भारतीय समयानुसार 11 जुलाई की शाम दोनों में टक्कर होगी.