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विम्बलडन फाइनल में होगी 'महाजंग'... डिफेंडिंग चैंपियन सिनर की किससे टक्कर? जोकोविच को बुरी तरह हराया

एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच है तो दूसरी तरफ विम्बलडन की तरफ भी दुनियाभर के फैंस आकर्षित हो रहे हैं. सेमीफाइनल मुकाबला पैसा वसूल रहा. फैंस ने यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच के बीच चली कड़ी टक्कर का लुत्फ उठाया. अब फाइनल के हाईवोल्टेज मुकाबले के लिए भी सभी तैयार हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:03 PM IST
विम्बलडन फाइनल में होगी 'महाजंग'... डिफेंडिंग चैंपियन सिनर की किससे टक्कर? जोकोविच को बुरी तरह हराया
Image Credit: XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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