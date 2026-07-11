विम्बलडन फाइनल में होगी 'महाजंग'... डिफेंडिंग चैंपियन सिनर की किससे टक्कर? जोकोविच को बुरी तरह हराया

एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच है तो दूसरी तरफ विम्बलडन की तरफ भी दुनियाभर के फैंस आकर्षित हो रहे हैं. सेमीफाइनल मुकाबला पैसा वसूल रहा. फैंस ने यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच के बीच चली कड़ी टक्कर का लुत्फ उठाया. अब फाइनल के हाईवोल्टेज मुकाबले के लिए भी सभी तैयार हैं. दुनिया के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर डिफेंडिंग चैंपियन हैं और इस बार भी प्रचंड फॉर्म में दिख रहे हैं. उन्होंने जोकोविच को हराकर लगातार दूसरी बार विम्बलडन के फाइनल में जगह बना ली है.