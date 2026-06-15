FIFA WORLD CUP 2026: फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच इन दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), मैक्सिको और कनाडा की धरती पर जारी है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान जापान के फैंस अचानक चर्चा में आ गए हैं. जापान के फैंस ने अपने एक जेस्चर से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है.
अमेरिका के डलास में नीदरलैंड के साथ जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ होने के बाद, जापानी फुटबॉल फैंस ने स्टेडियम की सफाई करके एक बार फिर तारीफ बटोरी. मैच के बाद, कई जापानी फैंस कचरा इकट्ठा करने के लिए वहीं रुक गए. यह काम जापानी संस्कृति का हिस्सा है, जहां लोगों को अपने आस-पास की जगह को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
नीदरलैंड और जापान के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप F का यह रोमांचक मैच 2-2 पर खत्म हुआ, क्योंकि दोनों टीमें पहले हाफ में कोई गोल नहीं कर पाईं. मैच खत्म होने के बाद, जापानी फैंस को खुद सफाई करते हुए देखा गया, ताकि यह पक्का किया जा सके कि स्टेडियम वैसा ही दिखे जैसा मैच से पहले था.
जापानी फुटबॉल फैंस यह वीडियो जब वायरल हुआ, तो दुनिया भर के लोगों ने जापानी फैंस के व्यवहार की तारीफ की. जापानी फुटबॉल फैंस मैच के बाद स्टेडियम की सफाई करने के लिए जाने जाते हैं. यह परंपरा 1998 में फ्रांस में जापान के पहले वर्ल्ड कप में शामिल होने के समय से चली आ रही है. यह आदत दूसरे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी जारी रही है.
2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप में, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जर्मनी पर 2-1 की ऐतिहासिक जीत के बाद जापानी फैंस को अपने हिस्से की सफाई करते हुए देखा गया था. यहां तक कि जापानी खिलाड़ी भी मैच के बाद अपना लॉकर रूम साफ करने के लिए चर्चा में आए. इसकी एक तस्वीर FIFA के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई थी. जापानी फैंस अपनी संस्कृति पर गर्व दिखाने के लिए भी स्टेडियम की सफाई करते हैं, क्योंकि सफाई जापान में गहराई से जुड़ी एक वैल्यू है.