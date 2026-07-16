Japan Open: PV Sindhu का धमाका! वर्ल्ड नंबर-5 हान यू को धूल चटाकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

Japan Open 2026: इन दिनों जापान की राजधानी टोक्यो में जापान ओपन 2026 की धूम है. 16 जुलाई को भारतीय बैडमिंटन स्टार और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कमाल कर दिया है. उन्होंने महिला एकल के दूसरे दौर में बड़ा उलटफेर करते हुए अपने से बेहतर रैंकिंग वाली चीनी खिलाड़ी हान यू (Han Yue) को सीधे गेम में मात देकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है. सिंधु ने इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले को महज 35 मिनट के भीतर अपने नाम कर लिया.
मैच की शुरुआत में गैर-वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु ने थोड़ी धीमी शुरुआत की थी, लेकिन पहले गेम के बीच में उन्होंने अपनी पुरानी लय वापस पा ली.
कैसा रहा मुकाबला?
पहला गेम: सिंधु ने बेहतरीन रैलियां खेलीं और शटल को सटीक जगहों पर हिट करते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की. उन्होंने पहला गेम 21-16 से अपने नाम किया.
दूसरा गेम: दूसरे गेम में तो पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु पूरी तरह से चीनी शटलर पर हावी रहीं. उन्होंने शुरुआत में ही 8-0 की विशाल बढ़त बना ली, जिससे चीनी खिलाड़ी दबाव में आ गईं. सिंधु ने यह गेम आसानी से 21-14 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया.
इस शानदार जीत के साथ ही सिंधु ने वर्ल्ड नंबर-5 हान यू के खिलाफ अपना व्यक्तिगत हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 8-1 कर लिया है.
31 साल की पीवी सिंधु का अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल में जापान की अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्वी नोजोमी ओकुहारा से होगा. ओकुहारा को दूसरे दौर में दक्षिण कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी आन से-यंग के हटने के बाद वॉकओवर मिल गया था. सिंधु और ओकुहारा की प्रतिद्वंद्विता बैडमिंटन की दुनिया में काफी मशहूर रही है, ऐसे में क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.
जापान ओपन में अब पीवी सिंधु ही भारत की एकमात्र उम्मीद रह गई हैं. उनसे पहले भारत की मिश्रित युगल (Mixed Doubles) जोड़ी तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला प्री-क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई. भारतीय जोड़ी को चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी फेंग यानझे और हुआंग डोंगपिंग ने 47 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में 20-22, 17-21 से शिकस्त दी.