नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलना मुश्किल, कोहनी की सर्जरी कराई

मुंबई: स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के सितंबर में दोहा में होने वाली आईएएएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप (IAAF World Championships) में भाग लेने पर शंका पैदा हो गई है. ऐसा उनकी चोट के कारण हुआ है. नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) की हाल ही में कोहनी की सर्जरी हुई है. वे भारत के नंबर-1 भाला फेंक खिलाड़ी हैं. विश्व चैंपियनशिप दोहा में 27 सितंबर से छह अक्टूबर तक होनी है.

कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले 21 वर्षीय नीरज चोट के कारण अंतरराष्ट्रीय सीजन का अधिकतर हिस्सा भी मिस करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, नीरज जिस हाथ (दायां हाथ) से भाला फेंकते हैं, उसकी कोहली की सर्जरी की गई है. हरियाणा के रहने वाले नीरज को पिछले महीने एनआईएस पटियाला में ट्रेनिंग के दौरान चोट लगी थी. कोहनी की चोट के कारण वे दोहा में 21 से 24 अप्रैल तक एशियन चैंपियनशिप में भी नहीं खेल सके थे.

Undergone elbow surgery in Mumbai by Dr.Dinshaw Pardiwala.Will require some months of rehabilitation before i can start back with throwing.Hoping to return stronger.

Every setback is a setup for a comeback.God wants to bring you out better than you were before.

फिर मिलेंगे pic.twitter.com/6b793eSnsy

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) May 3, 2019