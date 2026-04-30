टेनिस की दुनिया में नया धमाका, 14 साल की लड़की ने तोड़ दिया सानिया मिर्जा का 25 साल पुराना रिकॉर्ड

Jensi Kanabar Tennis: भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी जेंसी कनाबार ने महज 14 साल और पांच महीने की उम्र में इतिहास रच दिया. उन्होंने एक पेशेवर एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. ऐसा करके उन्होंने सानिया मिर्जा के 25 साल पुराने रिकॉर्ड को 11 दिनों के अंतर से तोड़ दिया है, जो भारतीय टेनिस के लिए एक अत्यंत गर्व का क्षण है.

अपने केवल दूसरे आईटीएफ (ITF) टूर्नामेंट में खेलते हुए कनाबार ने अपनी उम्र से कहीं अधिक संयम और परिपक्वता दिखाई. उन्होंने आईटीएफ डब्ल्यू15 (ITF W15) नई दिल्ली स्पर्धा के राउंड ऑफ 16 में 22 वर्षीय संदीपती सिंह राव को 6-3, 7-5 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई. इस मैच के दूसरे सेट में उन्होंने चार महत्वपूर्ण सेट पॉइंट बचाकर अपनी अद्भुत मानसिक मजबूती का परिचय दिया.

प्रो सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिलाओं की लिस्ट

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जेन्सी कनाबर – 14 साल 5 महीने 0 दिन

सानिया मिर्ज़ा – 14 साल 5 महीने 11 दिन

अंकिता भांबरी – 14 साल 8 महीने

तारा अय्यर – 15 साल 0 महीने

ईशा लखानी – 15 साल 0 महीने

रुतुजा भोसले – 15 साल 2 महीने

सना भांबरी – 15 साल 2 महीने

माया राजेश्वरन रेवती – 15 साल 6 महीने

श्रुति अहलावत – 15 साल 7 महीने

पार्थसारथी अरुण मुंधे – 15 साल 7 महीने

महाक जैन – 15 साल 8 महीने

जीत की शुरुआत किस तरह हुई?

कनाबार के इस शानदार अभियान की शुरुआत राउंड ऑफ 32 में जया कपूर के खिलाफ 6-1, 6-1 की एकतरफा और प्रभावशाली जीत के साथ हुई थी. इस लय को आगे बढ़ाते हुए कनाबार ने कोर्ट पर अपने निडर शॉट्स और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया, जो उन्हें अन्य युवा खिलाड़ियों से अलग बनाता है. इस साल की शुरुआत में जेंसी ऑस्ट्रेलियन ओपन अंडर-14 (U14) का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की मुसेम्मा सिलेक के खिलाफ एक समय वह 3-6, 0-2 से पीछे चल रही थीं, लेकिन उन्होंने वहां से असाधारण वापसी करते हुए मैच को 3-6, 6-4, 6-1 से अपने नाम कर लिया.

ऑस्ट्रेलियन ओपन का सफर कैसा रहा?

2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया-पैसिफिक एलीट 14 एंड अंडर ट्रॉफी में उनका पूरा सफर दबदबे वाला रहा. उन्होंने ग्रुप ए में अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में आओई योशिदा को 7-6(3), 6-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था. कनाबार ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी निरंतरता और जुझारू खेल से सभी को प्रभावित किया.

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कहां से हुई जेंसी के करियर की शुरुआत?

गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली जेंसी भारत की सबसे चमकती टेनिस प्रतिभाओं में से एक हैं. वह एआईटीए (AITA) गर्ल्स अंडर-14 और अंडर-16 रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर पहुंच चुकी हैं उनके पिता और कोच दीपकभाई कनाबार ने उनकी ट्रेनिंग के लिए किराए की जमीन पर निजी टेनिस कोर्ट बनवाए हैं ताकि उनके अभ्यास में कोई कमी न रहे.

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जेंसी की अन्य बड़ी उपलब्धियां

जेंसी की अन्य प्रमुख सफलताओं में मनीला में जीएसपीडीपी (GSPDP) एशियन अंडर-14 चैंपियनशिप जीतना और अपने डेब्यू पर ही आईटीएफ जे30 (ITF J30) अहमदाबाद का खिताब जीतना शामिल है. उन्होंने प्रतिष्ठित फेनेस्टा ओपन (Fenesta Open) अंडर-14 का ताज भी अपने नाम किया है. मात्र 14 साल की उम्र में प्रोफेशनल सर्किट पर उनका प्रदर्शन भविष्य की बड़ी सफलताओं का संकेत दे रहा है.