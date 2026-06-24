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FIFA World Cup: बच्चे के जन्म के लिए छोड़ी टीम तो कमेंटेटर ने बताया 'बेकार', अब आलोचकों को जवाब देने लौटा यह स्टार खिलाड़ी

Jeremy Doku Rejoin Belgium Squad World Cup: फीफा विश्व कप 2026 में अपने पहले दोनों मैच ड्रॉ खेलने वाली बेल्जियम टीम के स्टार विंगर जेरेमी डोकू ने टीम को फिर से जॉइन कर लिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 जून को वह एक्शन में नजर आएंगे. बेटे के जन्म के लिए उन्होंने टीम का साथ छोड़ा था, जिसके बाद बवाल मच गया था. आइए जानते हैं पूरा मामला.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 24, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:08 PM IST
FIFA World Cup: बच्चे के जन्म के लिए छोड़ी टीम तो कमेंटेटर ने बताया 'बेकार', अब आलोचकों को जवाब देने लौटा यह स्टार खिलाड़ी
Image Credit: फोटो क्रेडिट (X/@GBeNeFN)

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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