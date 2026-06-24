Jeremy Doku Rejoin Belgium Squad World Cup: 26 जून को होने वाले करो या मरो के मैच से ठीक पहले बेल्जियम को बड़ी राहत मिली है. टीम के स्टार विंगर जेरेमी डोकू ने वापस टीम जॉइन कर ली है. वह सांस संबंधी बीमारी के चलते पिछले रविवार को ईरान के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे, जो 0-0 से ड्रॉ पर खत्म हुआ था. बीमारी से उबरने के बाद डोकू को अपनी पत्नी शिरीन के पास लंदन जाने की अनुमति दी गई, ताकि वह अपने पहले बच्चे के जन्म के समय वहां मौजूद रह सकें. बेटे का स्वागत करने के बाद वह वापस मैदान पर उतरने के लिए टीम से जुड़ चुके हैं.
जब बेल्जियम के स्टार फॉरवर्ड जेरेमी डोकू (Jeremy Doku) अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए पत्नी के पास पहुंचे, तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. डोकू के इस फैसले की एक फ्रांसीसी टेलीविजन कमेंटेटर फ्रांस पियरोन ने लाइव शो के दौरान तीखी आलोचना की थी.
पियरोन ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि 'बच्चे के जन्म की प्रक्रिया के दौरान पिता पूरी तरह से बेकार होते हैं, इसलिए उन्हें वर्ल्ड कप छोड़कर नहीं जाना चाहिए था.' इस संवेदनहीन टिप्पणी के बाद फुटबॉल जगत में बवाल मच गया था, जिसके बाद मशहूर स्पोर्ट्स अखबार 'एल इक्विप' को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी. ग्रुप स्टेज के एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना करने से पहले पूरी बेल्जियम टीम और कप्तान यूरी टिलेमंस खुलकर डोकू के समर्थन में आए हैं. उन्होंने डोकू की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है.
बेल्जियम के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोकू का बचाव करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि बच्चे का दुनिया में आना इस खूबसूरत दुनिया का सबसे अनोखा अहसास है. एक पिता के रूप में उस पल वहां मौजूद रहना बेहद जरूरी है. मेरे खुद के तीन बच्चे हैं और मैं जानता हूं कि ये वो यादें हैं, जिन्हें आप जिंदगी में कभी वापस नहीं पा सकते.' वहीं बेल्जियम के डिफेंडर आर्थर थिएट ने कहा, 'हम डोकू की वापसी से बेहद खुश हैं. वह हमारी टीम के एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले बड़े मैच में वह हमारी मदद करेंगे.'
वापसी से पहले 24 साल के मैनचेस्टर सिटी के विंगर जेरेमी डोकू ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की तस्वीर शेयर करते हुए समर्थकों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, 'शिरीन (पत्नी) और प्रेज (बेटा) दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और मेरा दिल आभार से भरा हुआ है. अपने बेटे का दुनिया में स्वागत करना ईश्वर द्वारा मुझे दिए गए सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है. इस समय मेरा समर्थन करने के लिए टीम का शुक्रिया. अब फुटबॉल पर लौटने और दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का समय आ गया है.'
बेल्जियम के लिए अब पूरा ध्यान मैदान पर लौटने का है. बेल्जियम ने इस वर्ल्ड कप में अपने शुरुआती दोनों मैच ड्रॉ खेले हैं. अब शुक्रवार (26 जून) को वैंकूवर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मुकाबला यह तय करेगा कि बेल्जियम नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं. ऐसे में डोकू की वापसी टीम के लिए बड़ा बूस्ट साबित हो सकती है.
दरअसल, फीफा की वैश्विक रैंकिंग में बेल्जियम की टीम फिलहाल 10वें पायदान पर काबिज है. मिस्र और ईरान के खिलाफ उसने ड्रॉ मैच खेले हैं. अब टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए बेल्जियम को हर हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी.
इस मुकाबले में जेरेमी डोकू पर सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि यह स्टार खिलाड़ी पिछले एक साल में मैनचेस्टर सिटी के सबसे जरूरी और प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक रहा है. उन्होंने अपने क्लब को एफए कप और काराबाओ कप के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. अब सवाल यह है कि क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ डोकू का कमाल दिखेगा?