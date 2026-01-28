Advertisement
trendingNow13089635
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीAustralian Open: अमांडा अनिसिमोवा का सपना टूटा... जेसिका पेगुला का कमाल, पहली बार किया ये कारनामा

Australian Open: अमांडा अनिसिमोवा का सपना टूटा... जेसिका पेगुला का कमाल, पहली बार किया ये कारनामा

Australian Open 2026: जेसिका पेगुला ने अमांडा अनिसिमोवा को 6-2, 7-6(1) से हराकर अगले दौर में जगह बनाई. वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही हैं. दुनिया की नंबर 6 खिलाड़ी पेगुला ने 1 घंटे 35 मिनट तक चले क्वार्टरफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और दमदार जीत हासिल की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Australian Open: अमांडा अनिसिमोवा का सपना टूटा... जेसिका पेगुला का कमाल, पहली बार किया ये कारनामा

Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन में बुधवार (28 जनवरी) को महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मैच में जेसिका पेगुला ने जीत हासिल की. उन्होंने अमांडा अनिसिमोवा को 6-2, 7-6(1) से हराकर अगले दौर में जगह बनाई. वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही हैं. दुनिया की नंबर 6 खिलाड़ी पेगुला ने 1 घंटे 35 मिनट तक चले क्वार्टरफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और दमदार जीत हासिल की.

तीसरी बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पेगुला

इस जीत से पेगुला अपने करियर में तीसरी बार और यूएस ओपन के बाहर पहली बार किसी मेजर ग्रैंड स्लैम के आखिरी चार में पहुंची हैं. सेमीफाइनल में पेगुला का मुकाबला एलेना रायबाकिना से होगा. इससे पहले पेगुला पिछले चार ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार चुकी थीं, लेकिन इस मैच में उन्होंने दोनों विंग्स से गहराई और सटीकता के साथ खेल को शुरू में ही कंट्रोल किया और दो बार अनिसिमोवा की सर्विस तोड़कर पहला सेट अपने नाम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

रोमांचक हुआ मुकाबला

दूसरा सेट उतार-चढ़ाव वाला रहा. अनिसिमोवा ने अपना लेवल बढ़ाया, अपने आक्रामक बेसलाइन गेम पर ध्यान दिया और पेगुला को आगे नहीं बढ़ने दिया. नंबर 4 सीड ने हिम्मत दिखाई, बराबरी पर रहीं और मैच पॉइंट्स बचाकर सेट को टाईब्रेक में पहुंचा दिया. एक बार वहां पहुंचने के बाद, पेगुला को कोई छू नहीं सका. पेगुला ने शुरू से ही ब्रेकर पर दबदबा बनाया, बिना डरे सर्विंग और तेज रिटर्न के दम पर लगातार सात पॉइंट्स बनाए. बढ़ते दबाव में अनिसिमोवा ने गलतियां कीं, जबकि पेगुला की रफ्तार और सटीकता निर्णायक साबित हुई.

ये भी पढ़ें: Australian Open: बेन शेल्टन को रौंद सेमीफाइनल में पहुंचे यानिक सिनर, अब नोवाक जोकोविच से होगा ब्लॉकबस्टर मैच

पुगाल का जबरदस्त रिकॉर्ड

इस जीत ने अनिसिमोवा के खिलाफ पेगुला का बिना हारे रिकॉर्ड 4-0 कर दिया. यह किसी अमेरिकी विरोधी के खिलाफ उनकी लगातार आठवीं ग्रैंड स्लैम जीत थी. पेगुला तीन दशकों से ज्यादा समय में एक ही ऑस्ट्रेलियन ओपन में तीन हमवतन खिलाड़ियों को हराने वाली पहली अमेरिकी महिला भी बनीं. इससे पहले उन्होंने टूर्नामेंट में मैककार्टनी केसलर और डिफेंडिंग चैंपियन मैडिसन कीज को हराया था.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Australian open

Trending news

UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?