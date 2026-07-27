/सब्जी बेचने वाले झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बढ़ाया भारत का शान, खेल मंत्री ने दिया 10 लाख का इनाम

कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए झंडू कुमार को बधाई दी थी. प्रधानमंत्री ने उनके प्रदर्शन को देश के लिए गर्व का क्षण बताया और लिखा कि उनकी सफलता अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और अनुशासन का प्रतीक है. झंडू ने कहा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री का संदेश देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए. उन्होंने बताया कि विदेशी खिलाड़ियों ने भी कहा कि किसी देश के प्रधानमंत्री का कांस्य पदक विजेता को इस तरह सार्वजनिक रूप से बधाई देना बहुत दुर्लभ बात है. इससे उन्हें बेहद गर्व महसूस हुआ.