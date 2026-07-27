/सब्जी बेचने वाले झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बढ़ाया भारत का शान, खेल मंत्री ने दिया 10 लाख का इनाम

India in Commonwealth Games: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को सोमवार को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सम्मानित किया. बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले झंडू कुमार ने स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में आयोजित खेलों की पुरुष हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में 190 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ भार उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था. इस शानदार उपलब्धि पर खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि भी प्रदान की.
सम्मान समारोह के बाद झंडू कुमार ने कहा कि वो देर रात करीब 1:55 बजे दिल्ली पहुंचे थे. एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें संदेश मिला कि खेल मंत्री उनसे मुलाकात करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि डॉ. मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के उनके अनुभव के बारे में पूछा और उन्हें आगामी एशियन पैरा गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रेरित किया. झंडू ने भरोसा दिलाया कि वो देश का नाम रोशन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.
झंडू कुमार की कहानी संघर्ष और मेहनत की मिसाल है. बिहार के हरनौत कस्बे में उन्होंने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए सब्जियां बेचीं और ई-रिक्शा भी चलाया. जून 2023 में भारतीय पैरा टीम के मुख्य कोच राजेंद्र रहलू की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCOE) में प्रशिक्षण का मौका मिला. वहीं से उनकी सफलता की नई शुरुआत हुई.
कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए झंडू कुमार को बधाई दी थी. प्रधानमंत्री ने उनके प्रदर्शन को देश के लिए गर्व का क्षण बताया और लिखा कि उनकी सफलता अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और अनुशासन का प्रतीक है. झंडू ने कहा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री का संदेश देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए. उन्होंने बताया कि विदेशी खिलाड़ियों ने भी कहा कि किसी देश के प्रधानमंत्री का कांस्य पदक विजेता को इस तरह सार्वजनिक रूप से बधाई देना बहुत दुर्लभ बात है. इससे उन्हें बेहद गर्व महसूस हुआ.
29 वर्षीय झंडू कुमार ने इससे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024 में रजत और 2025 में स्वर्ण पदक जीता था. अब उनका अगला लक्ष्य 18 से 24 अक्टूबर 2026 के बीच जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन पैरा गेम्स हैं. उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने बिहार जाएंगे और फिर गांधीनगर लौटकर तैयारी शुरू करेंगे. उनका लक्ष्य एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है.
ग्लास्गो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन अब तक काफी प्रभावशाली रहा है. वेटलिफ्टिंग भारत के लिए सबसे सफल खेलों में से एक साबित हुआ है. मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत को पहला गोल्ड दिलाया, जबकि ज्ञानेश्वरी यादव, ऋषिकांता सिंह और मुथुपांडी राजा ने रजत पदक अपने नाम किए. पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने भारत का पहला पदक जीतकर अभियान की शानदार शुरुआत की. इसके अलावा मुक्केबाजी, तैराकी और एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कई स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बनाई है.