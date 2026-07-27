Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /सब्जी बेचने वाले झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बढ़ाया भारत का शान, खेल मंत्री ने दिया 10 लाख का इनाम

सब्जी बेचने वाले झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बढ़ाया भारत का शान, खेल मंत्री ने दिया 10 लाख का इनाम

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को सोमवार को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सम्मानित किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 27, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:54 PM IST
सब्जी बेचने वाले झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बढ़ाया भारत का शान, खेल मंत्री ने दिया 10 लाख का इनाम
Image Credit: झंडू कुमार को खेल मंत्री ने किया सम्मानित

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
स्टार किड होने के बावजूद सुनने पड़े ताने, 'ऑटो ड्राइवर' कहकर उड़ता था मजाक, पहचाना?
Dhanush17 min ago
2
UP Teachers Recruitment News27 min ago
3
Mahira Sharma39 min ago
4
Commonwealth Games 202642 min ago
5
Sawan 202645 min ago