/सब्जी की दुकान पर लटके हैं गोल्ड मेडल्स, टैक्सी चलाने को मजबूर अमरदीप, कागजों पर कैद झारखंड की नई खेल नीति

हास्य और व्यंग्य रस के प्रसिद्ध कवि काका हाथरसी ने लिखा था- जो देश का नाम रोशन करे, उसे फाइल में जगह नहीं मिलती. जो सिर्फ नारेबाजी करे, उसे ही मंच और माला मिलती है. आज काका हाथरसी की ये पंक्तियां याद आने की वजह है झारखंड के अमरदीप की कहानी. वो अमरदीप जिन्होंने कभी देश के लिए गोल्ड मेडल जीते थे. एक नहीं चार-चार गोल्ड मेडल जीते थे, वो आज सब्जी बेचने और टैक्सी चलाने पर मजबूर हैं.
रांची के रहने वाले अमरदीप कुमार थ्रो-बॉल के खिलाड़ी हैं. वर्ष 2015 से 2026 के बीच अमरदीप ने 4 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं. सोचिए, एक गोल्ड मेडल के इंतजार में कई खिलाड़ियों की उम्र बीत जाती है. अमरदीप ने चार-चार गोल्ड मेडल जीते, लेकिन बदले में ना कोई सरकारी नौकरी मिली. ना ही सरकार या सिस्टम से कोई आर्थिक मदद मिली.। नतीजा ये हुआ कि दो वक्त की रोटी के लिए अमरदीप सब्जी बेचने लगे हैं. अमरदीप ने देश को अपना सबकुछ दे दिया, लेकिन इस देश के सिस्टम से अमरदीप को कुछ नहीं मिला. जब बात की जाती है तो अमरदीप का यही दर्द जुबान से छलक आता है.
इस खिलाड़ी से सिस्टम नजर कैसे मिला पाएगा?
अमरदीप ने लोन पर एक टैक्सी खरीदी है. जब बुकिंग मिलती है तो टैक्सी चलाते हैं और जब बुकिंग नहीं होती तब रांची के अरगोड़ा चौक पर सब्जी बेचते हैं. इस दुकान पर अमरदीप के गोल्ड मेडल्स लटके हुए हैं. जो बार-बार याद दिलाते हैं कैसे सिस्टम ने एक होनहार खिलाड़ी को, सड़क पर सब्जी बेचने के लिए मजबूर कर दिया.
क्या है झारखंड की नई नीति?
जिस झारखंड में अमरदीप रहते हैं उसी झारखंड की सरकार ने इसी साल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति भी बनाई है. नई नीति को नाम दिया गया है- झारखंड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली.नई नीति के तहत पुलिस जैसे सरकारी विभागों के साथ लोकसेवा आयोग में भी खिलाड़ियों को नौकरियों का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं खिलाड़ियों को आयु में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी गई है.
कागजों पर बनी नीति
नीति को लंबा चौड़ा नाम दे दिया गया. कागजों पर नए नियम बना दिए गए, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए भटकते अमरदीप को आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है. सिस्टम भले ही , अनदेखी कर रहा हो, लेकिन अमरदीप ने हार नहीं मानी है. अमरदीप आज भी थ्रो-बॉल की प्रैक्टिस करते हैं. वक्त निकालकर स्टेडियम भी जाते हैं...क्योंकि अमरदीप अपने देश के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं. खिलाड़ियों के जज्बे और सिस्टम की ऐसी ही अनदेखी पर ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने एक कटाक्ष किया था.
अभिनव बिंद्रा ने उठाए थे सवाल
अभिनव बिंद्रा ने अपनी किताब में लिखा था- ये हमारे देश के खिलाड़ियों का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां अधिकारी खिलाड़ी की मदद नहीं करते. बल्कि, अधिकारियों का काम बाधा पहुंचाना बन गया है. अधिकारी अपनी अज्ञानता पर शर्म तक महसूस नहीं करते. खिलाड़ियों के प्रति हमारे सिस्टम की नाकामी बिना रोक-टोक लगातार चलती रहती है.