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सब्जी की दुकान पर लटके हैं गोल्ड मेडल्स, टैक्सी चलाने को मजबूर अमरदीप, कागजों पर कैद झारखंड की नई खेल नीति

चार अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीतने वाले झारखंड के थ्रो-बॉल खिलाड़ी अमरदीप कुमार दो वक्त की रोटी के लिए सब्जी बेचने और टैक्सी चलाने को मजबूर हैं. कागजों पर बनी नई खेल नीति के बावजूद उन्हें सरकारी मदद या नौकरी नहीं मिली है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 02, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:22 PM IST
सब्जी की दुकान पर लटके हैं गोल्ड मेडल्स, टैक्सी चलाने को मजबूर अमरदीप, कागजों पर कैद झारखंड की नई खेल नीति
Image Credit: डीएनए

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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