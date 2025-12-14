Advertisement
trendingNow13040393
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीहार के साथ जॉन सीना के करियर का हुआ अंत, रेसलिंग से लिया संन्यास, मायूस हो गए फैंस

हार के साथ जॉन सीना के करियर का हुआ अंत, रेसलिंग से लिया संन्यास, मायूस हो गए फैंस

WWE के सुपरस्टार जॉन सीना के सुनहरे करियर का अंत हार के साथ हुआ है. जॉन सीना को अपने करियर की आखिरी फाइट में गुंथर के खिलाफ रविवार को हार का सामना करना पड़ा है. 17 बार के WWE चैंपियन रहे जॉन सीना ने अपने लगभग 23 साल लंबे करियर को अब विराम दे दिया है. जॉन सीना ने साल 2002 में WWE में डेब्यू किया था और उन्होंने लगभग 23 साल तक अपनी रोमांचक फाइट से फैंस का खूब मनोरंजन किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 14, 2025, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हार के साथ जॉन सीना के करियर का हुआ अंत, रेसलिंग से लिया संन्यास, मायूस हो गए फैंस

WWE के सुपरस्टार जॉन सीना के सुनहरे करियर का अंत हार के साथ हुआ है. जॉन सीना को अपने करियर की आखिरी फाइट में गुंथर के खिलाफ रविवार को हार का सामना करना पड़ा है. 17 बार के WWE चैंपियन रहे जॉन सीना ने अपने लगभग 23 साल लंबे करियर को अब विराम दे दिया है. जॉन सीना ने साल 2002 में WWE में डेब्यू किया था और उन्होंने लगभग 23 साल तक अपनी रोमांचक फाइट से फैंस का खूब मनोरंजन किया है.

हार के साथ जॉन सीना के करियर का हुआ अंत

जॉन सीना का शानदार WWE करियर मेन इवेंट में गुंथर से हार के साथ खत्म हो गया. इस कड़े मुकाबले में रिंग जनरल ने जॉन सीना को टैप आउट करने पर मजबूर कर दिया, जिससे फैंस बेचैन हो गए थे. लगभग 20 सालों में यह पहली बार था, जब सीना ने किसी मुकाबले में टैप आउट किया, जिससे एरीना में मौजूद फैंस में गुस्सा फैल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मायूस हो गए फैंस

गुंथर सबसे पहले रिंग में आए और उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा. जब जॉन सीना अपने आइकॉनिक थीम सॉन्ग के साथ आए, तो पूरा एरीना जोश से भर गया, क्योंकि 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने रिंग की तरफ अपनी आखिरी फाइट के लिए कदम बढ़ाए थे. रिंग में जॉन सीना पर गुंथर का पलड़ा भारी नजर आया. अंत तक चली इस फाइट में जॉन सीना को टैप आउट करना पड़ा. जॉन सीना के करियर का हार के साथ अंत हुआ.

जॉन सीना 17 बार के WWE चैंपियन

WWE की रिंग में जॉन सीना के साथ द रॉक, ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन जैसे रेसलिंग के दिग्गजों के साथ जबरदस्त फाइट देखने को मिली है. जॉन सीना ने 14 बार WWE चैंपियनशिप और 3 अलग-अलग मौकों पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता. WWE से संन्यास के बाद जॉन सीना अपने हॉलीवुड करियर पर फोकस कर पाएंगे. जॉन सीना का WWE में शानदार करियर रहा है. जॉन सीना अपने करियर में 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहने के अलावा Money in the Bank और Royal Rumble विजेता भी रह चुके हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

John Cena

Trending news

तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
delhi AQI
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
kerala politics
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
Gujarat news
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
West Bengal SIR anomalies
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
DNA
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
kerala news in hindi
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
ENBA AWARDS 2025
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
Goa
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
DNA Analysis
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग