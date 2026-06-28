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Jordan vs Argentina Live: दूसरे हाफ के बाद मैदान में उतरे मेसी, 2-1 से आगे अर्जेंटीना, जॉर्डन का कमबैक

Jordan vs Argentina: ग्रुप-I का आखिरी लीग स्टेज मुकाबला अर्जेंटीना और जॉर्डन के बीच है. इस ग्रुप में भी रोमांचक मोड़ आ चुका है, जॉर्डन की टीम "अल-नशामा" ह्यूस्टन स्टेडियम (NRG स्टेडियम) में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को टक्कर दे रही है. इस मैच में मेसी प्लेइंग-XI का हिस्सा नहीं हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 28, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:57 AM IST
Jordan vs Argentina Live: दूसरे हाफ के बाद मैदान में उतरे मेसी, 2-1 से आगे अर्जेंटीना, जॉर्डन का कमबैक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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