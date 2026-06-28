Jordan vs Argentina Live: दूसरे हाफ के बाद मैदान में उतरे मेसी, 2-1 से आगे अर्जेंटीना, जॉर्डन का कमबैक

अर्जेंटीना ने मेसी की गैरमौजूदगी में भी कमाल दिखा दिया. टीम के जियोवानी लो सेल्सो ने फ्री-किक से 19वें मिनट में गोल दाग दिया और टीम को बढ़त दिलाई. यह उनके देश के लिए उनका पांचवां इंटरनेशनल गोल है. जॉर्डन के गोलकीपर को अपनी 'वॉल' पर भरोसा नहीं था और वे अपनी दाईं ओर एक गलत कदम बढ़ा बैठे, जिसका फायदा उठाते हुए लो सेल्सो को गेंद को खूबसूरती से घुमाकर टॉप-राइट कॉर्नर में डाल दिया. इस गोल के बाद बाहर बैठे लियोनेल मेसी के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई.