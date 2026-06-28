Jordan vs Argentina Live: दूसरे हाफ के बाद मैदान में उतरे मेसी, 2-1 से आगे अर्जेंटीना, जॉर्डन का कमबैक

Jordan vs Argentina: ग्रुप-I का आखिरी लीग स्टेज मुकाबला अर्जेंटीना और जॉर्डन के बीच है. इस ग्रुप में भी रोमांचक मोड़ आ चुका है, जॉर्डन की टीम "अल-नशामा" ह्यूस्टन स्टेडियम (NRG स्टेडियम) में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को टक्कर दे रही है. फैंस मेसी को देखने के लिए बेताब थे, लेकिन इस मैच में मेसी प्लेइंग-XI का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, दूसरी तरफ डलास स्टेडियम (AT&T स्टेडियम) में मोरक्को और जापान के बीच मुकाबला हो रहा है.
अर्जेंटीना पहले ही राउंड ऑफ़ 32 में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, वहीं जॉर्डन की टीम के लिए नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के लिए जॉर्डन की टीम को चमत्कारीखेल दिखाना होगा. इन दोनों देशों के बीच वर्ल्ड कप का यह पहला मुकाबला टैक्टिकल डिसिप्लिन (रणनीतिक अनुशासन) और व्यक्तिगत प्रतिभा के बीच एक शानदार टक्कर साबित हो सकता है, क्योंकि जॉर्डन अगले राउंड में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है. मुकाबले का लाइव अपडेट्स आप नीचे देख सकते हैं.
अर्जेंटीना ने मेसी की गैरमौजूदगी में भी कमाल दिखा दिया. टीम के जियोवानी लो सेल्सो ने फ्री-किक से 19वें मिनट में गोल दाग दिया और टीम को बढ़त दिलाई. यह उनके देश के लिए उनका पांचवां इंटरनेशनल गोल है. जॉर्डन के गोलकीपर को अपनी 'वॉल' पर भरोसा नहीं था और वे अपनी दाईं ओर एक गलत कदम बढ़ा बैठे, जिसका फायदा उठाते हुए लो सेल्सो को गेंद को खूबसूरती से घुमाकर टॉप-राइट कॉर्नर में डाल दिया. इस गोल के बाद बाहर बैठे लियोनेल मेसी के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई.
10 मिनट में अर्जेंटीना ने दूसरा गोल दाग दिया. इस बार लुटारो मार्टिनेज ने शांति से पेनल्टी को गोल में बदला और टीम को बढ़त दिलाई. टीम के कप्तान ने आगे बढ़कर बड़ी शांति से गेंद को नेट के दाईं ओर मारा और गोलकीपर यजीद अबू लैला को पूरी तरह से चकमा दिया.
पहला हाफ खत्म होते ही दूसरे हाफ में जॉर्डन की टीम ने कमबैक कर दिया है. 55वें मिनट में गोल देखने को मिला. मूसा अल-तमारी ने जॉर्डन के लिए गोल किया. एक तेज तर्रार क्रॉस देखने को मिला, अल-तमारी ने सही समय पर दौड़ लगाई और बैक पोस्ट पर स्लाइड करते हुए गेंद को गोल में डाल दिया.