Video: मैदान पर सरेआम 'थप्पड़ कांड', इंग्लिश मिडफील्डर ने अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर को जड़ दिया तमाचा, कैमरे में कैद हुई करतूत

अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 2-1 से हराया. सेमीफाइनल में हार के बाद अब इंग्लैंड तीसरे स्थान के लिए होने वाले मुकाबले में फ्रांस से भिड़ेगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में अब अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा. इस सेमीफाइनल मैच के बाद अर्जेंटीना और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर झड़प शुरू हो गई.
इंग्लिश मिडफील्डर जूड बेलिंगहम ने सेमीफाइनल मैच के बाद अर्जेंटीना के फुटबॉलर वैलेंटीन बारको को बीच मैदान पर तमाचा जड़ दिया. जूड बेलिंगहम की यह करतूत कैमरे में कैद हो गई. इंग्लिश मिडफील्डर जूड बेलिंगहम को अपनी इस हरकत के लिए FIFA के बैन का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, अर्जेंटीना के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाने के कुछ ही देर बाद माहौल गरमा गया.
अटलांटा स्टेडियम में इंग्लैंड की सेमीफाइनल हार के बाद जूड बेलिंगहम की तीखी बहस हो गई. जब अर्जेंटीना के खिलाड़ी फाइनल सीटी बजने पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए, तो नतीजे से साफ तौर पर निराश बेलिंगहम अपनी एक करतूत की वजह से चर्चा में आ गए. इंग्लैंड के मिडफील्डर अपने पास हो रहे जश्न से नाखुश दिखे, जिससे दोनों टीमों के सदस्यों के बीच थोड़ी झड़प हो गई.
सोशल मीडिया पर तेजी से फैली इस वीडियो फुटेज में बेलिंगहम अर्जेंटीना के सब्स्टीट्यूट वैलेंटीन बारको के सिर के पिछले हिस्से पर मारते हुए दिखे, जिससे खिलाड़ियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. अर्जेंटीना के कई स्टार खिलाड़ी स्थिति को शांत करने के लिए दौड़े, जबकि डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी अपने साथी खिलाड़ी को बचाने के लिए दोनों के बीच आते दिखे.
एक रिपोर्ट के अनुसार, बेलिंगहम को अर्जेंटीना के बराबरी करने वाले गोल के दौरान वैलेंटीन बारको के जश्न पर आपत्ति थी, क्योंकि उसने इंग्लैंड की टीम का मजाक उड़ाया था. रेफरी इस्माइल एल्फाथ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, स्थिति को शांत करने के लिए बीच-बचाव किया और वैलेंटीन बारको को इंग्लैंड के खिलाड़ियों से दूर ले गए. हालांकि, अर्जेंटीना के सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी को बिना किसी अतिरिक्त सजा के छोड़ दिया गया. मैच के बाद हुई इस घटना ने बेलिंगहम के लिए भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव भरे मैच का अंत किया, जो पूरे मुकाबले के दौरान कई बार टकराव में शामिल रहे थे. रियल मैड्रिड के मिडफील्डर मैच के दौरान लियोनेल मेसी के साथ भी तीखी बहस में उलझ गए थे, क्योंकि दोनों टीमों के बीच तनाव बढ़ रहा था.
इस बात की संभावना है कि जूड बेलिंगहम को और FIFA की सजा का सामना करना पड़ सकता है. खासकर अगर FIFA इस मामले की जांच करता है. FIFA खेल से पहले और बाद में हिंसक व्यवहार करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है. बेलिंगहम पर बैन लग सकता है, जिससे वह शनिवार, 18 जुलाई को फ्रांस के खिलाफ तीसरे स्थान के लिए होने वाले प्लेऑफ मैच से बाहर हो सकते हैं. इसके अलावा, FIFA बेलिंगहम पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है. फिलहाल, इंग्लिश मीडिया के अनुसार FIFA ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.