Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /Video: मैदान पर सरेआम थप्पड़ कांड, इंग्लिश मिडफील्डर ने अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर को जड़ दिया तमाचा, कैमरे में कैद हुई करतूत

Video: मैदान पर सरेआम 'थप्पड़ कांड', इंग्लिश मिडफील्डर ने अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर को जड़ दिया तमाचा, कैमरे में कैद हुई करतूत

अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 2-1 से हराया. सेमीफाइनल में हार के बाद अब इंग्लैंड तीसरे स्थान के लिए होने वाले मुकाबले में फ्रांस से भिड़ेगा.

Edited By:Tarun Verma
Published: Jul 16, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:14 PM IST
Video: मैदान पर सरेआम 'थप्पड़ कांड', इंग्लिश मिडफील्डर ने अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर को जड़ दिया तमाचा, कैमरे में कैद हुई करतूत
Image Credit: Photo Credit (X)

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
E20 पेट्रोल को लेकर रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला...
Raipur Consumer Court40 min ago
2
Love Jihad45 min ago
3
Delhi University admission48 min ago
4
dehradun news49 min ago
5
Monsoon Travel India59 min ago