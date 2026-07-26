भारत, पाकिस्तान को रौंदकर बना चैंपियन, जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए काटा टिकट, जीता गोल्ड

खेल कोई भी हो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों का रोमांच चरम पर होता है. भारत की सब-जूनियर मेन्स हॉकी टीम ने मस्कट में पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत का डंका पीट दिया है. टीम ने मेंस यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से मात दी और गोल्ड मेडल जीता है. पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया अजेय रही. गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत ने FIH यूथ हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है.
इस जीत में रोमित, केतन और शाहरुख जीत के नायक साबित हुए. मैच की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाए रखा. खेल के 5वें मिनट में रोमित पाल ने बेहतरीन मैदानी गोल दागकर भारत को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी. पहले हाफ में पाकिस्तानी टीम भारतीय डिफेंस को भेदने में पूरी तरह नाकाम रही.
हाफ टाइम के बाद पाकिस्तान टीम की हालत पतली हो गई. 12वें मिनट में कप्तान केतन कुशवाहा ने बेहतरीन फिनिशिंग करते हुए भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया. इसके ठीक एक मिनट बाद ही तीसरा गोल देखने को मिला और पाकिस्तान की उम्मीदें खत्म ही हो गईं. हालांकि, इसके 3 मिनट बाद यानी 16वें मिनट में पाकिस्तान के मुहम्मद उस्मान ने गोल दागा और टीम की लाज बचाई. भारत ने इस मुकाबले में गोल्ड जीता.
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दूसरी तरफ महिला टीम ने भी इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन बदकिस्मती से फाइनल में बेहद कड़े मुकाबले के बाद चीन से टीम को हार झेलनी पड़ी. हारकर महिला टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. दोनों टीमों के शानदार प्रदर्शन से गदगद हॉकी इंडिया ने बड़े इनामों की घोषणा की है. पुरुष टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 2 लाख रुपये और सपोर्ट स्टाफ को 1 लाख रुपये मिलेंगे. वहीं महिला टीम की हर खिलाड़ी को 1 लाख रुपये और उनके सपोर्ट स्टाफ को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.