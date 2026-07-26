भारत, पाकिस्तान को रौंदकर बना चैंपियन, जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए काटा टिकट, जीता गोल्ड

खेल कोई भी हो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों का रोमांच चरम पर होता है. भारत की सब-जूनियर मेन्स हॉकी टीम ने मस्कट में पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत का डंका पीट दिया है. टीम ने मेंस यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से मात दी और गोल्ड मेडल जीता है. पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया अजेय रही. गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत ने FIH यूथ हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है.



इस जीत में रोमित, केतन और शाहरुख जीत के नायक साबित हुए. मैच की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाए रखा. खेल के 5वें मिनट में रोमित पाल ने बेहतरीन मैदानी गोल दागकर भारत को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी. पहले हाफ में पाकिस्तानी टीम भारतीय डिफेंस को भेदने में पूरी तरह नाकाम रही.