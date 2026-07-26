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भारत, पाकिस्तान को रौंदकर बना चैंपियन, जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए काटा टिकट, जीता गोल्ड

खेल कोई भी हो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों का रोमांच चरम पर होता है. भारत की सब-जूनियर मेन्स हॉकी टीम ने मस्कट में पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत का डंका पीट दिया है. टीम ने मेंस यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से मात दी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 26, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:12 PM IST
भारत, पाकिस्तान को रौंदकर बना चैंपियन, जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए काटा टिकट, जीता गोल्ड

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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