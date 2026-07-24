जर्मनी फुटबॉल टीम को मिला नया हेड कोच, 2030 तक कमान संभालेंगे युर्गेन क्लॉप, सामने खड़ी ये चुनौती

Jurgen Klopp Appointed Germany Head Coach: फीफा विश्व कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जर्मन फुटबॉल संघ (DFB) ने बड़ा फैसला लिया है. संघ ने लिवरपूल के पूर्व दिग्गज मैनेजर युर्गेन क्लॉप को जर्मनी की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया हेड कोच बना दिया है. 59 वर्षीय क्लॉप ने 2030 फीफा विश्व कप तक का करार किया है. वे जूलियन नागेल्समान की जगह लेंगे, जिन्होंने 2026 विश्व कप में जर्मनी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपना पद छोड़ दिया था.
साल 2014 का विश्व कप जीतने के बाद से जर्मनी की टीम किसी भी विश्व कप में नॉकआउट मैच नहीं जीत पाई है. लगातार खराब प्रदर्शन के कारण ही टीम में नए कोच की जरूरत महसूस की जा रही थी. युर्गेन क्लॉप की कोचिंग में जर्मन फुटबॉल टीम एक बार फिर खुद को दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शामिल करने की कोशिश करेगी.
क्लॉप ने साल 2024 में लगातार काम से हुई थकान की वजह से लिवरपूल का साथ छोड़कर ब्रेक लिया था. इसके बाद से वे रेड बुल कंपनी में हेड ऑफ ग्लोबल सॉकर की भूमिका निभा रहे थे. अब वे जर्मनी टीम की तकदीर बदलने के लिए जी-जान लगाने वाले हैं.
युर्गेन क्लॉप ने पुष्टि की है कि उनके भरोसेमंद सहयोगी पेप लिंडर्स और पीटर क्राविएत्ज़ उनके बैकरूम स्टाफ का हिस्सा होंगे. इसके अलावा, बोरुसिया डॉर्टमुंड के पूर्व मिडफील्डर स्वेन बेंडर को भी कोचिंग सेटअप में शामिल किया गया है. वहीं, आर्सेनल के पूर्व डिफेंडर पेर मर्टेसाकर के जनवरी 2027 से जर्मनी के नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनने की उम्मीद है.
क्लॉप के सामने जर्मन टीम में नया विश्वास जगाने की तत्काल चुनौती होगी. मुख्य कोच के रूप में उनकी पहली परीक्षा यूएफा नेशंस लीग में होगी, जहां सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत के बीच जर्मनी का सामना नीदरलैंड्स, ग्रीस और सर्बिया से होगा.
इसके बाद क्लॉप की मुख्य नजर यूरो 2028 के क्वालिफायर और आखिरकार 2030 फीफा विश्व कप पर होगी, जहां वे जर्मनी को दोबारा विश्व फुटबॉल के शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे. पिछले तीन विश्व कप में जर्मन टीम राउंड ऑफ 16 से आगे बढ़ने में नाकाम रही है.
जोशुआ किमिख की कप्तानी में फीफा विश्व कप 2026 खेलने उतरी जर्मनी ने राउंड ऑफ 32 तक का सफर तय किया था. ग्रुप स्टेज में जर्मनी ने अपने अभियान की शुरुआत कुरासाओ पर 7-1 की धमाकेदार जीत के साथ की थी. इसके बाद कोट डी आइवर को 2-1 से हराया, हालांकि तीसरे मुकाबले में उसे इक्वाडोर के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा.
इसके बाद नॉकआउट चरण (राउंड ऑफ 32) के मुकाबले में पराग्वे के खिलाफ निर्धारित और अतिरिक्त समय तक मैच 1-1 की बराबरी पर छूटा, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.