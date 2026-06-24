Just Fontaine 13 Goals Record History: फीफा वर्ल्ड कप का इतिहास करीब 100 साल पुराना है. पहला वर्ल्ड कप साल 1930 में हुआ था. तब से लेकर अब तक एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी आए. पेले, डिएगो माराडोना, रोनाल्डो नाजारियो, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे जैसे धुरंधरों ने अपने खेल से दुनिया को दीवाना बनाया, लेकिन जब बात एक ही वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा गोल दागने के 'महा-रिकॉर्ड' की आती है, तो आज भी दुनिया का बड़ा से बड़ा दिग्गज एक नाम के आगे घुटने टेक देता है. ये नाम है जस्ट फोंटेन का, जो फ्रांस के महान स्ट्राइकर थे.
फ्रांस के इस महान स्ट्राइकर ने लगभग सात दशक पहले एक ऐसा इतिहास रचा था, जिसे तोड़ना तो दूर, आज के दौर के सबसे घातक फॉरवर्ड्स उसके आस-पास पहुंचने के लिए भी तरसते हैं. यह रिकॉर्ड है एक ही विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने का.
जस्ट फोंटेन ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक फीफा वर्ल्ड कप (स्वीडन, 1958) खेला, लेकिन अपने इसी इकलौते मौके को उन्होंने अमर बना दिया. फोंटेन ने 1958 के वर्ल्ड कप में महज 6 मैचों में अविश्वसनीय 13 गोल दागकर 'गोल्डन बूट' (Golden Boot) अपने नाम किया था. टूर्नामेंट के दौरान उनकी फॉर्म का आलम यह था कि वह हर 42 मिनट में एक गोल दाग रहे थे.
पराग्वे के खिलाफ फ्रांस की 7-3 की ऐतिहासिक जीत में फोंटेन ने शानदार हैट्रिक लगाकर अपने अभियान का आगाज किया था. इसके बाद उन्होंने यूगोस्लाविया के खिलाफ दो गोल दागे और स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच जिताऊ गोल किया. क्वार्टर फाइनल में उत्तरी आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने दो गोल किए और सेमीफाइनल में चैंपियन बनी ब्राजील के खिलाफ भी एक गोल दागा था. तीसरे स्थान के लिए हुए प्लेऑफ मुकाबले में पश्चिम जर्मनी के खिलाफ फोंटेन ने अकेले 4 गोल दागकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज करा दिया.
जस्ट फोंटेन ने 13 गोल दागकर हंगरी के महान खिलाड़ी सैंडोर कोक्सिस (Sandor Kocsis) का रिकॉर्ड तोड़ा था. कोक्सिस ने 1954 के फीफा विश्व कप में 6 मैच खेलकर 11 गोल दागे थे. फोंटेन के इस जादुई आंकड़े के सबसे करीब अगर कोई पहुंच पाया तो वह जर्मनी के गर्ड मुलर थे. मुलर ने 1970 के फीफा विश्व कप में 6 मैचों में 10 गोल दागे थे, लेकिन वह भी फोंटेन से तीन कदम दूर रह गए.
आधुनिक फुटबॉल के सबसे बड़े 'गोल मशीन' भी एक सीजन में फोंटेन के इस रिकॉर्ड के आस-पास नहीं फटक सके. किलियन एम्बाप्पे ने साल 2022 के कतर विश्व कप में फ्रांस के लिए फाइनल में हैट्रिक सहित 7 मैचों में 8 गोल किए थे, जो इस सदी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, लेकिन फोंटेन से वह 5 गोल पीछे रह गए. वहीं साल 2002 के विश्व कप में ब्राजील को चैंपियन बनाने वाले रोनाल्डो ने 7 मैचों में 8 गोल दागे थे.
फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा कुल गोल करने का रिकॉर्ड भले ही अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी (18 गोल) के नाम हो, लेकिन उन्होंने यह कारनामा 6 वर्ल्ड कप खेलकर किया है. केवल एक एडिशन में 13 गोल दागने का जस्ट फोंटेन का यह कीर्तिमान फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा 'वन-हिट वंडर' है, जो शायद कभी नहीं टूटेगा. फोंटेन ने अपने पूरे करियर में फ्रांस के लिए केवल 21 मैच खेले, लेकिन इन मैचों में उन्होंने 30 गोल दागे थे.