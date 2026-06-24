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FIFA World Cup: वो दिग्गज जिसने एक ही वर्ल्ड कप में दागे थे रिकॉर्ड 13 गोल, रोनाल्डो-एमबाप्पे आस पास भी नहीं

Just Fontaine 13 Goals Record History: इन दिनों फीफा विश्व कप 2026 की धूम है. 48 टीमों के बीच हो रहे इस मेगा टूर्नामेंट में दनादन गोल हो रहे हैं. हर विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले को गोल्डन बूट मिलते हैं. इतिहास में अब तक 2 ही विश्व कप ऐसे हुए हैं, जब किसी खिलाड़ी ने गोल की संख्या 10 प्लस की है. आइए जानते हैं एक विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल किसने दागे हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 24, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:15 PM IST
FIFA World Cup: वो दिग्गज जिसने एक ही वर्ल्ड कप में दागे थे रिकॉर्ड 13 गोल, रोनाल्डो-एमबाप्पे आस पास भी नहीं
Image Credit: Just Fontaine 13 Goals Record History (AI से जनरेट की गई तस्वीर)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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