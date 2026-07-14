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उधार के जूते, टूटा सपना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस महान फुटबॉलर की कहानी जिसने दागे 13 गोल

Just Fontaine Story: फ्रांस के महान फुटबॉलर जस्ट फॉन्टेन की कहानी अविश्वसनीय है. उन्होंने 1958 वर्ल्ड कप में उधार के जूते पहनकर 13 गोल का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 14, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:52 PM IST
उधार के जूते, टूटा सपना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस महान फुटबॉलर की कहानी जिसने दागे 13 गोल
Image Credit: फ्रांस के फुटबॉलर जस्ट फॉन्टेन. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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