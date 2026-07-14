उधार के जूते, टूटा सपना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस महान फुटबॉलर की कहानी जिसने दागे 13 गोल

13 World Cup Goals Record: यह उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने एक ही वर्ल्ड कप में 13 गोल दागकर इतिहास रच दिया. उसने एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूटा है. सबसे अनोखी बात यह है कि यह रिकॉर्ड बनाते समय उस खिलाड़ी ने किसी दूसरे खिलाड़ी के जूते उधार लिए थे और टूर्नामेंट में उसकी भागीदारी भी एक इत्तेफाक का नतीजा थी. 1958 के टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर होने के बावजूद उसे 'गोल्डन बूट' ट्रॉफी नहीं मिली, बल्कि एक स्वीडिश अखबार ने अचूक निशाने के लिए एक एयर राइफल भेंट की थी. यह कहानी फ्रांस के महान फुटबॉलर जस्ट फॉन्टेन की है.
आज के फुटबॉल दर्शकों और प्रशंसकों के लिए फॉन्टेन का नाम शायद उतना जाना-पहचाना न हो, लेकिन हर चार साल बाद जब फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित होता है, तो खिलाड़ी उस शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां फॉन्टेन के 13 गोल आज भी मौजूद हैं. 1970 के बाद से केवल तीन ही मौकों पर वर्ल्ड कप का शीर्ष स्कोरर एक टूर्नामेंट में छह से अधिक गोल कर पाया है. 2026 वर्ल्ड कप की रेस में किलियन एमबाप्पे और लियोनल मेसी के आठ-आठ गोल हैं. एर्लिंग हालैंड के सात, जबकि हैरी केन और जूड बेलिंघम उनसे एक गोल पीछे हैं.
जब 1933 में जस्ट फॉन्टेन मोरक्को में पैदा हुए थे, तब उनका देश फ्रांसीसी नियंत्रण में था. 1958 के विश्व कप से दो साल पहले मोरक्को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन तब तक फॉन्टेन फ्रांस की लीग में खेलकर एक स्थापित अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर बन चुके थे, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड कप में भी फ्रांस का ही प्रतिनिधित्व किया. बीबीसी ने खेल पत्रकार और इतिहासकार फिलिप बार्कर के अनुसार लिखा, अगर फ्रांस की योजना के अनुसार सब कुछ चलता, तो फॉन्टेन को स्वीडन में खेलने का मौका तक नहीं मिलता.
2002 में दिए एक इंटरव्यू में फॉन्टेन ने कहा था कि उन्होंने कभी टॉप स्कोरर बनने के बारे में नहीं सोचा था. उन्होंने बताया, "उन दिनों हम पर इतना दबाव नहीं था. हमारे टीम मैनेजरों को पूरा यकीन था कि हम जल्दी ही बाहर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमें केवल तीन शर्ट ही दी थीं, जिससे हम पूरी तरह तनाव मुक्त थे. मैंने गोल करने का रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचा तक नहीं था.'' जब फॉन्टेन को मौका मिला, तो फ्रांस ने पराग्वे को 7-3 से हराया जिसमें फॉन्टेन ने हैट्रिक जमाई.
उन्होंने हर मैच में गोल करना जारी रखा, यहां तक कि सेमीफाइनल में भी जहां फ्रांस ब्राजील से 5-2 से हार गया. सेमीफाइनल हारने वाली टीमों के बीच तीसरे स्थान के मैच में फॉन्टेन ने एक बार फिर उधार के जूते पहने. उन्होंने वेस्ट जर्मनी के खिलाफ चार गोल किए और अपनी टीम को 6-3 से जीत दिलाई. सबसे हैरान करने वाली बात केवल उनके गोलों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी बेहतरीन गुणवत्ता थी.
1958 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुल 126 गोल हुए थे, जिनमें फ्रांस ने सबसे ज्यादा 23 गोल किए थे. हालांकि, फॉन्टेन 1958 वर्ल्ड कप के शीर्ष स्कोरर थे, लेकिन उन्हें कभी 'गोल्डन बूट' ट्रॉफी नहीं मिली. दरअसल, यह पुरस्कार 1982 तक शुरू नहीं हुआ था. फॉन्टेन ने खुद कहा था, ''1958 में कोई गोल्डन बूट या ऐसा कोई पुरस्कार नहीं था, इसलिए किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं. शायद यह मेरे लिए फायदेमंद था." 1970 में जर्मनी के गर्ड मुलर इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिनके वर्ल्ड कप गोल दहाई के आंकड़े (10 गोल) तक पहुंचे, लेकिन वह भी फॉन्टेन के रिकॉर्ड से तीन गोल पीछे रह गए.
इतने बड़े रिकॉर्ड के बावजूद फॉन्टेन को अक्सर महानतम खिलाड़ियों में नहीं गिना जाता और इसका कारण चोट है. मार्च 1960 में एक फ्रेंच लीग मैच के दौरान फॉन्टेन का पैर टूट गया था. दोबारा खेलने के कई प्रयासों के दौरान यह चोट और खराब हो गई और अंततः 1962 में केवल 28 वर्ष की आयु में उन्हें अपना करियर खत्म करना पड़ा. करियर खत्म होने के कारण फॉन्टेन फिर कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल सके, जिससे यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि यदि 1962 या 1966 में फ्रांस के पास ऐसा स्ट्राइकर होता तो वे क्या हासिल कर सकते थे. फुटबॉल से संन्यास के बाद भी उनका जुड़ाव खेल से खत्म नहीं हुआ. उन्होंने फ्रेंच प्लेयर्स यूनियन (UNFP) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फ्रांस तथा मोरक्को जैसी टीमों के लिए कोचिंग भी की. उनका निधन 1 मार्च, 2023 को 89 वर्ष की आयु में हुआ