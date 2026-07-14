उधार के जूते, टूटा सपना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस महान फुटबॉलर की कहानी जिसने दागे 13 गोल

इतने बड़े रिकॉर्ड के बावजूद फॉन्टेन को अक्सर महानतम खिलाड़ियों में नहीं गिना जाता और इसका कारण चोट है. मार्च 1960 में एक फ्रेंच लीग मैच के दौरान फॉन्टेन का पैर टूट गया था. दोबारा खेलने के कई प्रयासों के दौरान यह चोट और खराब हो गई और अंततः 1962 में केवल 28 वर्ष की आयु में उन्हें अपना करियर खत्म करना पड़ा. करियर खत्म होने के कारण फॉन्टेन फिर कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल सके, जिससे यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि यदि 1962 या 1966 में फ्रांस के पास ऐसा स्ट्राइकर होता तो वे क्या हासिल कर सकते थे. फुटबॉल से संन्यास के बाद भी उनका जुड़ाव खेल से खत्म नहीं हुआ. उन्होंने फ्रेंच प्लेयर्स यूनियन (UNFP) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फ्रांस तथा मोरक्को जैसी टीमों के लिए कोचिंग भी की. उनका निधन 1 मार्च, 2023 को 89 वर्ष की आयु में हुआ