PKL: किसके सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स… कौन है सबसे सफल टीम? प्रो कबड्डी लीग के 16 बड़े रिकॉर्ड्स
प्रो-कबड्डी लीग के 12वें सीजन की शुरुआत 29 अगस्त यानी आज से होने जा रही है. प्रो-कबड्डी लीग (PKL) सीजन 12 का ओपनिंग मैच तमिल थलाईवाज और तेलुगु टाइटंस के बीच आज रात 8 बजे से विशाखापट्टनम के विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब में शुरू हो रहा है. इस मैच के ठीक बाद रात 9 बजे से बेंगलुरु बुल्स और पुणेरी पल्टन के बीच PKL 12 का दूसरा मैच खेला जाएगा. प्रो-कबड्डी लीग की शुरुआत साल 2014 में हुई थी. देखते ही देखते पिछले 10 से 11 सालों में प्रो-कबड्डी लीग ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है. आज हम आपको बताएंगे प्रो कबड्डी लीग के इतिहास के 16 बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में-

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 29, 2025, 12:12 PM IST
प्रो कबड्डी लीग के इतिहास के 16 बड़े रिकॉर्ड्स

1. प्रो-कबड्डी लीग में सबसे ज्यादा खिताब

प्रो-कबड्डी लीग में सबसे ज्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड पटना पाइरेट्स के नाम पर दर्ज है. पटना पाइरेट्स ने सबसे ज्यादा 3 बार प्रो कबड्डी लीग (PKL) के खिताब जीते हैं.

2. प्रो-कबड्डी लीग में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड भी पटना पाइरेट्स टीम के नाम पर दर्ज है. पटना पाइरेट्स ने प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा 122 मैच जीते हैं.

3. प्रो-कबड्डी लीग में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का सिलसिला

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड यू मुंबा टीम के नाम पर दर्ज है. प्रो-कबड्डी लीग के तीसरे सीजन (साल 2016) में यू मुंबा ने लगातार 11 जीते थे. हालांकि फाइनल में यू मुंबा की टीम पटना पाइरेट्स से हार गई थी.

4. एक ही मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने का रिकॉर्ड

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में एक ही मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने का रिकॉर्ड तमिल थलाइवाज के नाम पर दर्ज है. प्रो-कबड्डी लीग के 10वें सीजन में तमिल थलाइवाज ने बंगाल वॉरियर्स को 74-37 से कूटा था. तमिल थलाइवाज ने तब प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में पहली बार 70 से ज्यादा अंक हासिल किए थे. यह किसी भी टीम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है.

5. प्रो-कबड्डी लीग में सबसे ज्यादा मैचों में अजेय रहने का रिकॉर्ड

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा मैचों में अजेय रहने का रिकॉर्ड दबंग दिल्ली के.सी. टीम के नाम पर दर्ज है. दबंग दिल्ली के.सी. ने PKL सीजन 11 में लगातार 15 मैचों में अजेय रहने का रिकॉर्ड बनाया था. पटना पाइरेट्स ने दबंग दिल्ली के.सी. के इस अजेय रहने के सिलसिले को तोड़ा था.

6. प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स का रिकॉर्ड प्रदीप नरवाल के नाम पर दर्ज है. प्रदीप नरवाल ने प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा 1801 रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं. प्रदीप नरवाल ने PKL सीजन-5 में 369 रेड पॉइंट्स हासिल करके एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था.

7. एक PKL मैच में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स

पवन सहरावत के नाम एक PKL मैच में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स हासिल करने का रिकॉर्ड है. पवन सहरावत ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में बेंगलुरु बुल्स के लिए हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ 39 रेड पॉइंट्स हासिल किए थे और अपनी टीम को 23 अंकों से जीत दिलाई.

8. सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स

ईरान के फजल अत्राचली पीकेएल में टैकल पॉइंट्स के मामले में टॉप पर हैं. फजल अत्राचली ने अपने करियर में 545 टैकल पॉइंट्स हासिल किए हैं.

9. एक PKL मैच में सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स

ईरान के मोहम्मदरेजा चियानेह ने एक PKL मैच में सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है. मोहम्मदरेजा चियानेह ने PKL सीजन 9 में पटना पाइरेट्स के लिए दबंग दिल्ली के.सी. के खिलाफ 16 टैकल पॉइंट्स हासिल किए थे.

10. सबसे ज्यादा Do और DIE रेड पॉइंट्स

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में मनिंदर सिंह ने सबसे ज्यादा 168 (Do और DIE) रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं. सचिन तंवर 145 Do और DIE रेड पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

11. सबसे ज्यादा सुपर रेड

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में प्रदीप नरवाल ने सबसे ज्यादा सुपर रेड का रिकॉर्ड बनाया है. प्रदीप नरवाल PKL इतिहास में सबसे ज्यादा 109 सुपर रेड के साथ टॉप पर हैं.

12. सबसे ज्यादा सुपर टैकल

फजल अत्राचली और विशाल भारद्वाज प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा सुपर टैकल करने के मामले में संयुक्त रूप से टॉप पर हैं. फजल अत्राचली और विशाल भारद्वाज ने प्रो-कबड्डी में 36-36 टैकल पॉइंट्स हासिल किए हैं.

13. सबसे ज्यादा हाई-5 लगाने का रिकॉर्ड

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा हाई-5 लगाने का रिकॉर्ड सुरजीत सिंह के नाम है. सुरजीत सिंह ने अब तक 34 बार यह उपलब्धि हासिल की है.

14. PKL में लगातार सबसे ज्यादा हाई-5

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा हाई-5 लगाने का रिकॉर्ड अनुभवी डिफेंडर सुरेंदर नाडा के नाम पर दर्ज है. सुरेंदर नाडा ने प्रो-कबड्डी लीग सीजन 5 में हरियाणा स्टीलर्स के लिए खेलते हुए लगातार 5 सबसे ज्यादा हाई-5 लगाने का रिकॉर्ड बनाया था.

15. सबसे ज्यादा सुपर 10 लगाने का रिकॉर्ड

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा सुपर 10 लगाने का रिकॉर्ड प्रदीप नरवाल के नाम पर दर्ज है. प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में प्रदीप नरवाल ने 88 सुपर 10 लगाए हैं.

16. लगातार सबसे ज्यादा सुपर 10 लगाने का रिकॉर्ड

प्रो-कबड्डी लीग के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा सुपर 10 लगाने का रिकॉर्ड नवीन कुमार के नाम पर दर्ज है. नवीन कुमार ने जुलाई 2019 से जनवरी 2022 के बीच लगातार 28 सुपर 10 लगाए थे, जो पीकेएल के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा लगातार लगाए गए सबसे ज्यादा सुपर 10 हैं.

