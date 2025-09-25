Advertisement
Hindi Newsकबड्डी

कप्तान आशु मलिक का 'शतक'... दिल्ली के 'दबंगों' ने यू मुंबा को रौंदा, पॉइंट्स टेबल में फिर बनी नंबर-1

प्रो कब्बडी लीग 2025 के 50वें मुकाबले में दबंग दिल्ली ने यु मुम्बा को पटखनी देकर पॉइंट्स टेबल में फिर से नंबर-1 की गद्दी कब्जा ली है. कप्तान आशु मलिक के जबरदस्त प्रदर्शन से दिल्ली के दबंगों ने यू मुंबा को एकतरफा अंदाज में 47-26 के स्कोर से धूल चटाई.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:29 PM IST
प्रो कब्बडी लीग 2025 के 50वें मुकाबले में दबंग दिल्ली ने यु मुम्बा को पटखनी देकर पॉइंट्स टेबल में फिर से नंबर-1 की गद्दी कब्जा ली है. कप्तान आशु मलिक के जबरदस्त प्रदर्शन से दिल्ली के दबंगों ने यू मुंबा को एकतरफा अंदाज में 47-26 के स्कोर से धूल चटाई. सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आशु मलिक ने रेड पॉइंट्स का शतक लगाया. उन्होंने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 23 प्वाइंट अपने नाम किए.

8 मैचों में दिल्ली की 7वीं जीत

दबंग दिल्ली के लिए कप्तान आशु मलिक ने इस मैच में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया. उन्होंने सबसे ज्यादा 23 प्वाइंट अपने नाम किए. आशु के अलावा नीरज नरवाल ने सात और फजल अत्राचली ने चार अंक लिए. वहीं, यू मुंबा के लिए सिर्फ संदीप कुमार ही चले, जिन्होंने 11 अंक अर्जित किए. दबंग दिल्ली की 8 मैचों में यह सातवीं जीत है और टीम अब 14 अंकों के साथ एक बार फिर से अंकतालिका में पहले पायदान पर पहुंच गई है. वहीं, यू मुंबा को नौ मैचों में पांचवीं हार झेलनी पड़ी है. 

आशु मलिक का जलवा

दबंग दिल्ली के लिए कप्तान आशु मलिक और यू मुंबा के लिए संदीप कुमार ने अच्छी शुरुआत की और पहले पांच मिनट के दौरान दोनों टीमें 4-4 की बराबरी पर थी. लेकिन यू मुंबा की टीम संदीप और बोनस के सहारे आगे होने लगी और उसने तीन प्वाइंट की लीड बना ली. हालांकि, नीरज नरवाल ने सुपर रेड लगा दी और पहले 10 मिनट के खेल में यू मुंबा सिर्फ 9-7 से आगे थी, लेकिन दिल्ली के लिए आशु मलिक लगातार अंक ले रहे थे और इससे टीम 15वें मिनट तक 12-12 की बराबरी पर आ चुकी थी. इस बीच यू मुंबा ने सुपर टैकल करके खुद को दो प्वाइंट से आगे कर लिया. हालांकि आशु मलिक ने फिर यू मुंबा को ऑलआउट करके पहले हाफ की समाप्ति तक स्कोर को 19-17 से दिल्ली के पक्ष में रखा. आशु ने इस सीजन का अपना छठा सुपर-10 लगाया. 

पूरा किया शतक

दूसरे हाफ के शुरू होते ही सुल्तान फजलअत्राचली और सुरजीत ने डिफेंस में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया. उधर रेडिंग में 24वें मिनट में आशु मलिक ने सुपर रेड लगाकर एक बार फिर से यू मुंबा को ऑलआउट कर दिया और दिल्ली को पांच अंक दिला दिए. इससे दबंग दिल्ली की टीम 28-18 से आगे हो गई.  मुकाबले के 30वें मिनट में आशु ने एक और रेड लगाकर इस सीजन में अपने 100 रेड प्वाइंट पूरे कर लिए. दिल्ली ने एक बार फिर से यू मुंबा को मैच में तीसरी बार ऑलआउट कर दिया और स्कोर को 37-19 तक पहुंचा दिया. इस समय तक आशु मलिक मैच में 18 अंक हासिल कर चुके थे. 

आखिर तक जारी रही दिल्ली की 'दबंगई'

अंतिम 10 मिनटों के खेल में दिल्ली की दबंगई जारी रही और यू मुंबा पूरी तरह से दबाव में दिखने लगी. 33वें मिनट तक दिल्ली के पास 20 प्वाइंट्स की विशाल लीड हो चुकी थी और उसका स्कोर 41-21 का था. 36वें मिनट में आशु ने सुपर रेड लगा दिए और मैच में 23 अंक हासिल कर लिए. दबंग दिल्ली ने यहां से अपनी लीड को कायम रखते हुए 47-26 से एकतरफा अंदाज में मैच को जीत लिया.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Pro Kabaddi League 2025Dabang DelhiU Mumbaashu malik

