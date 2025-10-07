PKL 2025: JLN स्टेडियम में दिल्ली की दहाड़, हरियाणा का टूटा दिल, टाईब्रेकर में फजल और सुरजीत ने पलटी बाजी

PKL 2025: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंगलवार दिल्ली ने अपना दम दिखा दिया है. दिल्ली के दबंगो ने 70वें मैच में हरियाणा स्टीलर्स को 9-3 से मात दे दी. निर्धारित समय तक स्कोर 33-33 था. दिल्ली के दो स्टार सुरजीत और फजल जीत के हीरो रहे. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. 200वां मैच खेल रहे फजल अत्राचली ने सुपर रेड के साथ उसकी जीत पर मुहर लगा दिया. दिल्ली ने इस जीत के बाद जीत का चौका लगा दिया है.

दिल्ली की 11वीं जीत

दिल्ली की 12 मैचों में 11वीं और लगातार चौथी जीत है जबकि हरियाणा को 12 मैचों में छठी और लगातार चौथी हार मिली है. इस जीत के साथ दिल्ली ने 22 अंक के साथ तालिका मे अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. टाईब्रेकर की पहली रेड पर हरियाणा के लिए विशाल आए लेकिन सुरजीत ने उनका शिकार कर लिया. इसके बाद नीरज ने दिल्ली को 2-0 से आगे कर दिया. आशीष ने हालांकि स्कोर 1-2 किया औ फिर अजिंक्य ने स्कोर 3-1 कर दिया.

10 मिनट तक आगे था हरियाणा

जैसी उम्मीद थी इस महामुकाबले के शुरुआती 10 मिनट में स्कोर 9-7 से हरियाण के हक में था. उसे दो अंक की लीड इस क्वार्टर के अंतिम मिनट में मिला लेकिन आशू ने मल्टीप्वाइंटर के साथ एक समय स्कोर 7-7 कर दिया था. हरियाणा के डिफेंस ने हालांकि इस दौरान आशू को तीन बार लपकने में सफलता हासिल की है. ब्रेक के बाद सौरव ने विनय को सुपर टैकल कर स्कोर बराबर कर दिया और फिर नीरज की बदौलत दिल्ली ने खुद को सुपर टैकल की स्थिति से निकाल लिया. इस बीच शिवम ने दिल्ली को आलआउट की ओर धकेला और फिर इसे अंजाम देकर 16-12 की लीड दिला दी.

5 की लीड के बाद पलटी बाजी

हरियाणा का डिफेंस शानदार खेल रहा था. उसने जल्द ही लीड 5 की कर ली लेकिन अहम मुकाम पर सौरव ने शिवम का शिकार कर लिया. फिर अजिंक्य ने हाफटाइम से ठीक पहले सुपर रेड के साथ न सिर्फ स्कोर 17-18 किया बल्कि हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया. मैच के अहम मोड़ पर सुरजीत ने बाजी पलटने की कोशिश की लेकिन जाल में फंस गए. फिर नीरज और अजिंक्य ने फासला 1 का कर दिया. दिल्ली ने इसके बाद विनय को लपक स्कोर 31-31 कर दिया। हरियाणा के लिए सुपर टैकल आन था.

कैसे टाईब्रेकर तक गया मैच?

रेड पर आशीष ने फजल का शिकार किया और हरियाणा को आगे कर दिया. फिर कप्तान जयदीप ने अजिंक्य को लपक स्कोर 33-31 कर दिया. एक मिनट बचा था, नीरज आए और नीरज को छकाकर स्कोर 32-33 किया और फिर फजल ने आशीष को लपक मुकाबले को टाईब्रेकर में पहुंचा दिया. टाईब्रेकर में दिल्ली ने अपना असली दम दिखाया और जीत हासिल की.