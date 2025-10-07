Advertisement
trendingNow12952203
Hindi Newsकबड्डी

PKL 2025: JLN स्टेडियम में दिल्ली की दहाड़, हरियाणा का टूटा दिल, टाईब्रेकर में फजल और सुरजीत ने पलटी बाजी

PKL 2025: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंगलवार दिल्ली ने अपना दम दिखा दिया है. दिल्ली के दबंगो ने 70वें मैच में हरियाणा स्टीलर्स को 9-3 से मात दे दी. निर्धारित समय तक स्कोर 33-33 था. दिल्ली के दो स्टार सुरजीत और फजल जीत के हीरो रहे.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PKL 2025
PKL 2025

PKL 2025: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंगलवार दिल्ली ने अपना दम दिखा दिया है. दिल्ली के दबंगो ने 70वें मैच में हरियाणा स्टीलर्स को 9-3 से मात दे दी. निर्धारित समय तक स्कोर 33-33 था. दिल्ली के दो स्टार सुरजीत और फजल जीत के हीरो रहे. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. 200वां मैच खेल रहे फजल अत्राचली ने सुपर रेड के साथ उसकी जीत पर मुहर लगा दिया. दिल्ली ने इस जीत के बाद जीत का चौका लगा दिया है. 

दिल्ली की 11वीं जीत

दिल्ली की 12 मैचों में 11वीं और लगातार चौथी जीत है जबकि हरियाणा को 12 मैचों में छठी और लगातार चौथी हार मिली है. इस जीत के साथ दिल्ली ने 22 अंक के साथ तालिका मे अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. टाईब्रेकर की पहली रेड पर हरियाणा के लिए विशाल आए लेकिन सुरजीत ने उनका शिकार कर लिया. इसके बाद नीरज ने दिल्ली को 2-0 से आगे कर दिया. आशीष ने हालांकि स्कोर 1-2 किया औ फिर अजिंक्य ने स्कोर 3-1 कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

10 मिनट तक आगे था हरियाणा

जैसी उम्मीद थी इस महामुकाबले के शुरुआती 10 मिनट में स्कोर 9-7 से हरियाण के हक में था. उसे दो अंक की लीड इस क्वार्टर के अंतिम मिनट में मिला लेकिन आशू ने मल्टीप्वाइंटर के साथ एक समय स्कोर 7-7 कर दिया था. हरियाणा के डिफेंस ने हालांकि इस दौरान आशू को तीन बार लपकने में सफलता हासिल की है. ब्रेक के बाद सौरव ने विनय को सुपर टैकल कर स्कोर बराबर कर दिया और फिर नीरज की बदौलत दिल्ली ने खुद को सुपर टैकल की स्थिति से निकाल लिया. इस बीच शिवम ने दिल्ली को आलआउट की ओर धकेला और फिर इसे अंजाम देकर 16-12 की लीड दिला दी.

5 की लीड के बाद पलटी बाजी

हरियाणा का डिफेंस शानदार खेल रहा था. उसने जल्द ही लीड 5 की कर ली लेकिन अहम मुकाम पर सौरव ने शिवम का शिकार कर लिया. फिर अजिंक्य ने हाफटाइम से ठीक पहले सुपर रेड के साथ न सिर्फ स्कोर 17-18 किया बल्कि हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया. मैच के अहम मोड़ पर सुरजीत ने बाजी पलटने की कोशिश की लेकिन जाल में फंस गए. फिर नीरज और अजिंक्य ने फासला 1 का कर दिया. दिल्ली ने इसके बाद विनय को लपक स्कोर 31-31 कर दिया। हरियाणा के लिए सुपर टैकल आन था.

कैसे टाईब्रेकर तक गया मैच?

रेड पर आशीष ने फजल का शिकार किया और हरियाणा को आगे कर दिया. फिर कप्तान जयदीप ने अजिंक्य को लपक स्कोर 33-31 कर दिया. एक मिनट बचा था, नीरज आए और नीरज को छकाकर स्कोर 32-33 किया और फिर फजल ने आशीष को लपक मुकाबले को टाईब्रेकर में पहुंचा दिया. टाईब्रेकर में दिल्ली ने अपना असली दम दिखाया और जीत हासिल की. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

pkl 2025

Trending news

ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
राजौरी में आतंकियों से रुक-रुककर मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
राजौरी में आतंकियों से रुक-रुककर मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
doomsday fish in tamil nadu
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति