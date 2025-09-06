PKL-12: पीकेएल में चैंपियंस का कमबैक, 11 अंक से पिछड़ने के बाद अविश्वसनीय जीत, यूपी को धोया
PKL-12: प्रो कबड्डी लीग में मौजूदा चैंपियंस हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने रोमांच भर दिया है. अभी तक हरियाणा की टीम संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब कमबैक कर लिया है. 11 अंक से पिछड़ने के बाद हरियाणा ने यूपी योद्धाज के खिलाफ 5 अंक से जीत दर्ज करने के बाद कमबैक किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:02 AM IST
PKL-12: प्रो कबड्डी लीग में मौजूदा चैंपियंस हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने रोमांच भर दिया है. अभी तक हरियाणा की टीम संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब कमबैक कर लिया है. 11 अंक से पिछड़ने के बाद हरियाणा ने यूपी योद्धाज के खिलाफ 5 अंक से जीत दर्ज करने के बाद कमबैक किया है. 16वें मैच में हरियाणा स्टीलर्स ने यूपी योद्धाज को 37-32 से हरा दिया. खास बात यह है कि एक समय हरियाणा की टीम 11 अंक से पीछे चल रही थी लेकिन उसने हार नहीं मानी और जबरदस्त वापसी के साथ सीजन की दूसरी जीत दर्ज की.

दो खिलाड़ी जीत के हीरो

हरियाणा की इस शानदार जीत के हीरो दो डिफेंडर राहुल अत्री और राहुल सेतपाल रहे. सेतपाल ने 5 जबकि अत्री ने छह अंक बटोरे. इसके अलाव मयंक सैनी (4) और नवीन (6) ने अहम मुकाम पर अंक लेकर हरियाणा की वापसी तय की. यूपी के लिए गगन गौड़ा (13) और हितेश (4) ने अच्छा खेल दिखाया लेकिन वे अपनी टीम को सीजन की पहली हार से नहीं रोक सके.

गगन ने खोला यूपी का खाता

बेहतरीन फार्म में चल रहे गगन ने दो अंक की रेड के साथ यूपी का खाता खोला. शिवम पटारे के बोनस के बाद शिवम ने नवीन को आउट कर यूपी को 3-1 से आगे कर दिया. अगली रेड पर भवानी का शिकार हुआ तो यूपी ने पटारे को आउट कर स्कोर 4-2 कर दिया. ये सिलसिला चलता रहा और एक समय यूपी ने 6-3 की लीड ले ली. धीरे-धीरे ये बढ़त 10-4 तक पहुंची. आलइन के बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। नवीन 11वें मिनट में पहली रेड पर आए लेकिन यूपी के डिफेंस ने उनके हाथ कुछ नहीं लगने दिया. ब्रेक के बाद गगन ने सुपर रेड के साथ हरियाणा की मुश्किलें बढ़ा दीं. यूपी ने जल्द ही अपनी लीड 17-6 कर ली. साथ ही हरियाणा दूसरी बार आलआउट की कगार पर थे.

हरियाणा का धमाकेदार कमबैक

हरियाणा की टीम ने अविश्वसनीय अंदाज में कमबैक किया. जयदीप और सेतपाल ने हालांकि भवानी को डू ओर डाई रेड में लपकते हुए हरियाणा न सिर्फ आलआउट से बचाया बल्कि दो अंक भी दिला दिए। फिर नवीन ने मैच का पहला अंक लेकर स्कोर 10-17 कर दिया. इसके बाद हरियाणा ने लगातार दो अंक लेकर वापसी की राह पकड़ ली. हाफटाइम तक यूपी 17-12 से आगे थे लेकिन मयंक ने सुमित को आउट कर फासला 4 का कर दिया. हरियाणा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंत में 22-22 ला दिया. अंत में हरियाणा ने 5 अंक से जीत दर्ज की.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

