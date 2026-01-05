Advertisement
Hindi Newsखेलकबड्डी

कबड्डी चैंपियंस लीग में उतरेंगे 128 खिलाड़ी, देवांक दलाल सबसे महंगे खिलाड़ी, 25 जनवरी को शुरू होगा टूर्नामेंट

KCL: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) ने एक यादगार रात दी, जब सभी आठ फ्रेंचाइजी लीग के पहले प्लेयर ऑक्शन के लिए एक साथ आईं, जिसने पहले सीजन के लिए माहौल तैयार किया और कुल 128 खिलाड़ियों को चुना गया. कबड्डी चैंपियंस लीग 25 जनवरी 2026 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:45 PM IST
KCL: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) ने एक यादगार रात दी, जब सभी आठ फ्रेंचाइजी लीग के पहले प्लेयर ऑक्शन के लिए एक साथ आईं, जिसने पहले सीजन के लिए माहौल तैयार किया और कुल 128 खिलाड़ियों को चुना गया. कबड्डी चैंपियंस लीग 25 जनवरी 2026 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें मैच रोजाना शाम 6:30 बजे IST पर प्रसारित होंगे, जिन्हें प्राइम टाइम में रखा गया है ताकि फैंस इस खेल का असली मजा ले सकें और भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन स्क्रीन और दूसरे गैजेट्स पर लाइव एक्शन देख सकें. 28 दिसंबर 2025 को कबड्डी चैंपियंस लीग का शानदार ऑक्शन देखने को मिला. 

जबरदस्त ऑक्शन

कमरे में उम्मीद की गूंज से लेकर टीमों की गर्व भरी मुस्कान और तेज धड़कनों तक, नीलामी सिर्फ़ बोर्ड पर लिखे नंबरों के बारे में नहीं थी, यह एक जीतने वाली टीम बनाने के बारे में थी. हर बोली के पीछे एक मतलब था.लोकल सर्किट से ऊपर उठने वाले एथलीटों के सपने, अपने प्लान बनाने वाले कोचों की उम्मीदें, और अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए लगातार काम करने वाले सभी सदस्य शाम भर, टीमों ने बड़े फैसले लिए और अपनी टीमों को ऐसे खिलाड़ियों से मजबूत किया, जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे मैट पर फर्क ला सकते हैं। कुछ सबसे ज्यादा बोली वाले खिलाड़ी जिन्होंने अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए सबका ध्यान खींचा, उनमें ये शामिल थे.

भिवानी बुल्स 
भिवानी ने दिन की सबसे ऊंची बोली लगाकर सबका ध्यान खींचा, उन्होंने अनुभवी राइट रेडर, देवांक दलाल को 19.2 लाख रुपये में खरीदा, साथ ही प्रवेश मलिक (5.4 लाख रुपये), हितेश कादियान (7 लाख रुपये) और दीपक सिंह (5.6 लाख रुपये) जैसे जाने-माने खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया। 

सोनीपत स्टार्स 
मजबूत खिलाड़ी के इर्द-गिर्द टीम बनाते हुए, सोनीपत स्टार्स ने शाम की दूसरी सबसे ऊंची बोली लगाकर लेफ्ट रेडर, अयान लोचाब को 18.4 लाख रुपये में खरीदा, जबकि मोहित कौशिक (3.7 लाख रुपये), नवदीप दुहान (6.2 लाख रुपये) जैसे खिलाड़ियों के साथ अपनी टीम में कौशल और वादे का मिश्रण करके उसे और मजबूत बनाया

फरीदाबाद फाइटर्स

जयदीप दहिया 17.4 लाख रुपये में लीड फाइटर बने. फाइटर्स ने एक ऐसे खिलाड़ी के साथ अपनी पहचान बनाई है जिसका स्टाइल निडर है और वह अपने मूव्स से फैंस का दिल जीत लेता है, साथ में टीम के साथी योगेश दहिया (9.2 लाख रुपये), घनश्याम रोका मगर (2 लाख रुपये), अंकित जागलान (6.6 लाख रुपये) भी हैं.

करनाल किंग्स

करनाल की सबसे बड़ी पिक, सुनील मलिक 14.2 लाख रुपये में, ने एक रोमांचक रात को पूरा किया, क्योंकि टीम ने सुरेंद्र गिल (7.4 लाख रुपये), अक्षत ढुल (4.4 लाख रुपये), रोहन नांदल और अन्य जैसे संभावित युवा खिलाड़ियों का समर्थन किया

हिसार हीरोज
हिसार ने राइट रेडर आशु मलिक को 12.2 लाख रुपये में खरीदा, जिन्हें नितेश कुमार (7 लाख रुपये), सौरभ नंदल (4.8 लाख रुपये), सुरजीत सिंह (7.6 लाख रुपये) और नितिन कुमार (3 लाख रुपये) का साथ मिलेगा, जो अपने मूव्स से मैचों में रोमांच लाएंगे.

पानीपत पैंथर्स

पैंथर्स ने स्ट्रेटेजी के साथ ऑलराउंडर अंकित जागलान को 9.8 लाख रुपये में खरीदा, जिन्हें उनकी टीम के सदस्य नरेंद्र कंडोला (7.2 लाख रुपये), मीतू शर्मा (7 लाख रुपये), दीपांशु खत्री (4.8 लाख रुपये) और अन्य का सपोर्ट मिलेगा.

गुरुग्राम गुरुज 
गुरुज ने अपनी रणनीति पर भरोसा दिखाते हुए गेम-चेंजर राइट रेडर नीरज नरवाल को 9.6 लाख रुपये में और संजय धुल (3.4 लाख रुपये) को चुना, जिनकी मौजूदगी से उनके कॉम्पिटिटिव सेटअप में बैलेंस और स्टाइल आता है.

रोहतक रॉयल्स
 रोहतक की सबसे बड़ी बोली विजय मलिक पर 9.4 लाख रुपये की लगी, उसके बाद राइट रेडर राकेश सिंगरोहा (7.2 लाख रुपये), संदीप देसवाल (6 लाख रुपये), संदीप नरवाल (3.4 लाख रुपये) आर्यन कुमार (5 लाख रुपये) पर बोली लगी, जो टीम में उनके भरोसे को दिखाता है.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

Kabaddi Champions League

