Advertisement
trendingNow12971021
Hindi Newsखेलकबड्डी

अब इस गेम में नो हैंडशेक... पहले टीम इंडिया के कप्तान ने नहीं मिलाया हाथ, फिर पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा

No Handshake Controversy: भारत की यूथ कबड्डी टीम ने अपनी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तीसरे एशियन यूथ गेम्स में पने चिर-परिचित प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया. युवा टीम इंडिया ने 81-26 के भारी अंतर से पाकिस्तान को परास्त कर दिया. इस मैच में हमेशा की तरह भारत का दबदबा देखने को मिला.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब इस गेम में नो हैंडशेक... पहले टीम इंडिया के कप्तान ने नहीं मिलाया हाथ, फिर पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा

No Handshake Controversy: भारत की यूथ कबड्डी टीम ने अपनी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तीसरे एशियन यूथ गेम्स में पने चिर-परिचित प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया. युवा टीम इंडिया ने 81-26 के भारी अंतर से पाकिस्तान को परास्त कर दिया. इस मैच में हमेशा की तरह भारत का दबदबा देखने को मिला. मैच के नतीजों से हटकर मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो तुरंत ही वायरल हो गया. भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान कैप्टन से हाथ नहीं मिला. इस तरह एशिया कप के दौरान सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम द्वारा किए गए काम को यंग खिलाड़ियों ने आगे बढ़ाया.

पाकिस्तान की गजब बेइज्जती

भारतीय कप्तान ईशांत राठी ने थ्रो-इन से पहले पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया. एशियन यूथ गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम का दबदबा साफतौर पर नजर आ रहा है. भारत ने बांग्लादेश को 83-19, जबकि श्रीलंका को 89-16 से शिकस्त दी है. तीनों मुकाबले जीतकर भारत प्वाइंट्स टेबल में फिलहाल शीर्ष पायदान पर मौजूद है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पड़ोसी मुल्क को घुटनों पर ला दिया था. इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिला, जिसका असर खेल पर भी नजर आ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 44 शतक, 139 अर्धशतक और 22211 रन... वर्ल्ड क्रिकेट का 'अमर' रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर-रिकी पोंटिंग से भी नहीं टूटा

अंक तालिका में छठे स्थान पर भारत

एशियन यूथ गेम्स का आयोजन 22 से 31 अक्टूबर के बीच बहरीन के मनामा में हो रहा है.  हालांकि, कुछ प्रतियोगिताएं 19 अक्टूबर से ही शुरू हो गई हैं. भारत 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ फिलहाल मेडल टैली में छठे पायदान पर मौजूद है. उज्बेकिस्तान 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि इंडोनेशिया 1 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ पदक तालिका में दूसरे पायदान पर है. फिलीपींस एक गोल्ड के साथ इस तालिका में तीसरे पायदान पर मौजूद है.

ये भी पढ़ें: ऋषभ पंत की टीम में नहीं हुआ धाकड़ खिलाड़ी का सेलेक्शन, गुस्से में आगबबूला हुए असदुद्दीन ओवैसी, सवाल पर मचा बवाल

भारत ने इस खेल में जीते 3 पदक

भारत ने इन तीनों पदकों को कुराश में जीता है, जो कुश्ती का एक पारंपरिक स्वरूप है. महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में खुशी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया था. इसके बाद महिलाओं के 52 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में कनिष्का बिधूड़ी ने उज्बेकिस्तान की मुबीनाबोनू करीमोवा को 3-0 से शिकस्त देकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया. पुरुषों के 83 किलोग्राम वर्ग में अरविंद ने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के हिलोल दावलात्जोडा पर 10-0 के अंतर से जीत के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स