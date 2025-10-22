अब इस गेम में नो हैंडशेक... पहले टीम इंडिया के कप्तान ने नहीं मिलाया हाथ, फिर पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा

No Handshake Controversy: भारत की यूथ कबड्डी टीम ने अपनी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तीसरे एशियन यूथ गेम्स में पने चिर-परिचित प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया. युवा टीम इंडिया ने 81-26 के भारी अंतर से पाकिस्तान को परास्त कर दिया. इस मैच में हमेशा की तरह भारत का दबदबा देखने को मिला. मैच के नतीजों से हटकर मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो तुरंत ही वायरल हो गया. भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान कैप्टन से हाथ नहीं मिला. इस तरह एशिया कप के दौरान सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम द्वारा किए गए काम को यंग खिलाड़ियों ने आगे बढ़ाया.

पाकिस्तान की गजब बेइज्जती

भारतीय कप्तान ईशांत राठी ने थ्रो-इन से पहले पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया. एशियन यूथ गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम का दबदबा साफतौर पर नजर आ रहा है. भारत ने बांग्लादेश को 83-19, जबकि श्रीलंका को 89-16 से शिकस्त दी है. तीनों मुकाबले जीतकर भारत प्वाइंट्स टेबल में फिलहाल शीर्ष पायदान पर मौजूद है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पड़ोसी मुल्क को घुटनों पर ला दिया था. इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिला, जिसका असर खेल पर भी नजर आ रहा है.

अंक तालिका में छठे स्थान पर भारत

एशियन यूथ गेम्स का आयोजन 22 से 31 अक्टूबर के बीच बहरीन के मनामा में हो रहा है. हालांकि, कुछ प्रतियोगिताएं 19 अक्टूबर से ही शुरू हो गई हैं. भारत 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ फिलहाल मेडल टैली में छठे पायदान पर मौजूद है. उज्बेकिस्तान 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि इंडोनेशिया 1 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ पदक तालिका में दूसरे पायदान पर है. फिलीपींस एक गोल्ड के साथ इस तालिका में तीसरे पायदान पर मौजूद है.

भारत ने इस खेल में जीते 3 पदक

भारत ने इन तीनों पदकों को कुराश में जीता है, जो कुश्ती का एक पारंपरिक स्वरूप है. महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में खुशी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया था. इसके बाद महिलाओं के 52 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में कनिष्का बिधूड़ी ने उज्बेकिस्तान की मुबीनाबोनू करीमोवा को 3-0 से शिकस्त देकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया. पुरुषों के 83 किलोग्राम वर्ग में अरविंद ने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के हिलोल दावलात्जोडा पर 10-0 के अंतर से जीत के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.