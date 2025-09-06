PKL-12: गुजरात ने खोला जीत का खाता.. तमिल थलाइवाज हुए फुस्स, नितिन ने बिखेरा जलवा
PKL-12: गुजरात ने खोला जीत का खाता.. तमिल थलाइवाज हुए फुस्स, नितिन ने बिखेरा जलवा

PKL: बेंगलुरू बुल्स के बाद पीकएल गुजरात जाएंट्स ने भी हार की बेड़ियां तोड़ दी हैं. गुजरात ने अपने डिफेंस के दम पर तमिल थलाइवाज को 37-28 के अंतर से हरा दिया. पांच सुपर टैकल के परेशान थलाइवाज को तीन मैचों में दूसरी हार मिली है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:34 PM IST
PKL 12`
PKL 12`

PKL: बेंगलुरू बुल्स के बाद पीकएल गुजरात जाएंट्स ने भी हार की बेड़ियां तोड़ दी हैं. गुजरात ने अपने डिफेंस के दम पर तमिल थलाइवाज को 37-28 के अंतर से हरा दिया. पांच सुपर टैकल के परेशान थलाइवाज को तीन मैचों में दूसरी हार मिली है. गुजरात की पहली जीत के हीरो तीन सुपर टैकल के साथ 8 प्वाइंट लेने वाले नितिन तव रहे. डिफेंस की बदौलत गुजरात ने 25 मिनट तक आलआउट बचाए रखा. इसके बाद अंत में डिफेंस की ही बदौलत थलाइवाज को आलआउट कर विरोधियों का सूपड़ा साफ कर दिया. 

इस तिकड़ी का रहा योगदान

गुजरात की जीत में राकेश (6), शादलू (6), श्रीधर (6) और हिमांशु (4) का अहम योगदान रहा. थलाइवाज के लिए देसवाल ने 5 और पवन ने 6 अंक लिए। डिफेंस में नितेश ने हाई-5 लगाया. पहला हाफ पूरी तरह गुजरात के डिफेंडर्स के नाम रहा और इसकी अगुवाई नितिन पवार ने की. नितिन ने तीन सुपर टैकल के साथ सात अंक लेकर न सिर्फ गुजरात को आलआउट होने से बचाया बल्कि लगातार लीज में बनाए रखा. गुजरात ने इस हाफ में चार सुपर टैकल किए.

3-1 के साथ हुई शुरुआत

गुजरात ने 3-1 की लीड के साथ मैच की शुरुआत की थी. शुरुआती 10 मिनट में देसवाल ने अपनी दूसरी रेड पर शादलू का शिकार कर 1200 रेड प्वाइंट पूरे किए. फिर देसवाल ने फिर दो अंक की रेड के साथ गुजरात को आलआउट की ओर धकेल दिया लेकिन पवन को सुपर टैकल कर गुजरात ने न सिर्फ यह स्थिति टाली बल्कि 7-6 की लीड भी ले ली. आशीष ने हालांकि हरीश को लपक गुजराज को फिर आलआउट की ओर धकेल दिया लेकिन गुजरात ने इस बार देसवाल को सुपर टैकल कर 9-7 की लीड ले ली.

ये भी पढे़ं.. अभिषेक, गिल या सैमसन नहीं... ये खिलाड़ी Asia Cup में होगा सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड, रहाणे ने कहा- बहुत कम आंका गया..

यहां आया ट्विस्ट

बीच में कांटे की टक्कर जारी थी. अंत में थलाइवाज के लिए सुपर टैकल आन था. राकेश डू ओर डाई रेड पर गए और थलाइवाज को दो खिलाड़ी तक सीमित कर दिया. फिर गुजरात ने आलआउट लेते हुए 32-23 की लीड के साथ अपनी जीत लगभग पक्की कर ली. इस तरह से गुजरात ने हार की बेड़ियां तोड़ दी हैं. हालांकि, देखना दिलचस्प होगा की टीम पूरी तरह से वापसी करने में कामयाब होती है या नहीं. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

PKL

