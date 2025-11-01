PKL 2025 Final: पुणेरी पलटन को मात देकर दबंग दिल्ली ने दूसरी बार जीता खिताब, चैंपियन टीम को मिले इतने करोड़

PKL 2025 Final: प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन का चैंपियन मिल गया है. इस बार दबंग दिल्ली ने बाजी मारी है. 30 अक्टूबर की रात दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दबंग दिल्ली ने पुणेरी पलटन को 30-28 से हराया. इस लीग में दिल्ली की यह दूसरी ट्रॉफी है. फाइनल रोमांचक रहा, जिसने फैंस का खूब मनोरंजन किया. खिताब जीतने के बाद दिल्ली की टीम पर पैसों की बारिश हुई है.

दबंग दिल्ली ने इससे पहले 2021-22 में पटना पाइरेट्स को हराकर पहला खिताब जीता था. खास बात यह रही कि चार साल बाद टीम ने अपने घरेलू मैदान पर खिताब जीतकर दर्शकों को दुगुना जश्न मनाने का मौका दिया. चैंपियन बनी दिल्ली के ईरानी डिफेंडर फजल अतराचली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड मिला. इस सीजन उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और पूरे सीजन में 52 टैकल पॉइंट्स हासिल किए. दबंग दिल्ली ने कप्तान आशु मलिक की लीडरशिप में यह खिताब जीता है. पूरे सीजनउनकी रेडिंग का जलवा दिखा.

पहले हाफ से ही दिल्ली ने दिखाया जलवा

अगर फाइनल की की बात करें तो पहले हाफ में दिल्ली की टीम ने दमदार बढ़त बनाई थी. मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक अंदाज अपनाया था, लेकिन धीरे-धीरे दिल्ली ने बढ़त बनानी शुरू कर दी. हाफ टाइम तक स्कोर दिल्ली 20, पुणेरी 14 था. दिल्ली के रेडर्स ने शानदार तालमेल दिखाया और पूरे हाफ में 13 रेड पॉइंट जुटाए. नीरज नरवाल की एक महत्त्वपूर्ण सुपर रेड ने मैच का रुख दिल्ली की ओर मोड़ दिया था.

पुणेरी ने वापसी की, लेकिन दिल्ली ने फिर दिखाया जलवा

दूसरे हाफ में पुणेरी पलटन ने वापसी जरूरी की, आदित्य शिंदे ने अकेले ही 10 अंक लेकर दिल्ली की बढ़त को चुनौती दी. कुछ वक्त तक दिल्ली की टीम दबाव में दिखाई दी, लेकिन कप्तान आशु मलिक ने शांत दिमाग से खेल संभाला. आखिर के अंतिम मिनटों में उनकी डू-ऑर-डाई रेड मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने दिल्ली की जीत पक्की कर दी.

खिताब जीतने पर दबंग दिल्ली पर करोड़ों की बारिश

PKL 2025 की चैंपियन बनी दबंग दिल्ली को 3 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली है. रनर-अप पुणेरी पलटन के हिस्से में 1.80 करोड़ रुपए आए हैं. ये दोनों टीमें लीग स्टेज में भी बेहतरीन खेल दिखा चुकी थीं और 13-13 मैच जीतकर टॉप-2 में थीं.

कौन है PKL का सबसे सफल टीम?

पीकेएल का पहला सीजन 2015 में हुआ था. तब से लेकर अब तक 12 सीजन हो चुके हैं. इस दौरान सबसे ज्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड पटना पाइरेट्स का है, जिसने तीन बार खिताब अपने नाम किया है. दूसरे नंबर पर जयपुर पिंक पैंथर्स है, जिसने 2 खिताब जीते हैं. अब दिल्ली की टीम भी 2 खिताब के साथ उसके साथ खड़ी है. हरियाणा स्टीलर्स, बंगाल वारियर्स, बेंगलुरु बुल्स, यू मुंबा और पुणेरी पलटन 1-1 बार चैंपियन रहे हैं.

