PKL 2025: नेशनल स्पोर्ट्स डे पर होगी प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत, पहले मैच में भिड़ेंगे साउथ के दो दिग्गज

Pro Kabaddi League Season 12: नेशनल स्पोर्ट्स डे से पहले कबड्डी फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है. 29 अगस्त को प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत होने वाली है. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा. सात साल के बाद इस शहर में प्रो कबड्डी लीग की वापसी हो रही है. इससे फैंस काफी उत्साहित हैं. प्रो कबड्डी ने पिछले एक दशक में तेजी से भारतीय दर्शकों में अपनी खास जगह बनाई है. कम समय में रोमांच से भरपूर मैच को देखने के लिए फैंस काफी इंतजार करते हैं.

इन दो टीमों में होगा मुकाबला

29 अगस्त को पहला मैच घरेलू टीम तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवास के बीच खेला जाएगा. इसके बाद दिन के दूसरे मैच में बेंगलुरु बुल्स का मुकाबला पुनेरी पलटन से होगा. ये सभी मैच विशाखापट्टनम के विश्वनाथन स्पोर्ट्स क्लब में होंगे. लीग की शुरुआत से पहले टीमों के कप्तान और अधिकारियों ने एक भव्य लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने आने वाले सीज़न की चुनौतियों और उत्साह पर बात की. इस दौरान तेलुगु टाइटंस के कप्तान विजय मलिक व तमिल थलाइवास के कप्तान पवन सहरावत सहित सभी 12 टीमों के कप्तान मौजूद थे.

रोमांचक मैचों का वादा

इस दौरान प्रो कबड्डी लीग के लीग के चेयरमैन अनुपम गोस्वामी ने कहा, ''हम पीकेएल के एक और सीजन की वापसी को लेकर बेहद उत्साहित हैं. एक बिल्कुल नए प्रारूप के साथ आए हैं. इसे प्रशंसकों को एक्शन के और भी करीब लाने के लिए डिजाइन किया गया है. हर मैच का महत्व और भी बढ़ जाएगा और इस सीजन की रोमांचकता और बढ़ जाएगी. हम लीग को विशाखापत्तनम में बहुप्रतीक्षित वापसी करते हुए देख रहे हैं. हम कल अपना राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाएंगे, जिसमें लीग दिग्गज एथलीटों को सम्मानित करेगी और ऐसे शुभ अवसर पर इस संस्करण की शुरुआत करना बेहद रोमांचक है.''

मैच से पहले कप्तानों के बयान

तेलुगु टाइटंस के कप्तान विजय मलिक ने कहा, "सीजन 12 बहुत प्रतिस्पर्धी होने वाला है. हर टीम ने अपनी टीम को मजबूत किया है और लीग में तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा है.खिलाड़ियों के रूप में हम जानते हैं कि हर मैच हमारी परीक्षा लेगा और यही बात प्रो कबड्डी लीग के इस सीजन को अब तक का सबसे रोमांचक बनाएगी .कोई भी मैच आसान नहीं होगा और हर जीत अर्जित करनी होगी.'' तमिल थलाइवाज के कप्तान पवन सेहरावत ने कहा, ''घरेलू टीम के खिलाफ सीजन की शुरुआत करने से रोमांच और बढ़ जाता है. हम जानते हैं कि दर्शक उनका पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन इससे हमें और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती. इस तरह के मैच सीजन की शुरुआत का माहौल बनाते हैं और हम प्रशंसकों को एक शानदार मुकाबला देने के लिए उत्सुक हैं.''

सशस्त्र बलों से जुड़े हैं तीन खिलाड़ी

देश के हर कोने में खेला जाने वाला खेल कबड्डी भारतीय सशस्त्र बलों का भी अभिन्न अंग है. सीजन से पहले पीकेएल ने भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की. 12 कप्तानों ने आईएनएस कुरसुरा का दौरा किया. यह एक पनडुब्बी है जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था. इसने गश्ती अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. पीकेएल के तीन सेवा खिलाड़ी - देवांक (भारतीय सेना, बंगाल वॉरियर्स), नवीन (भारतीय वायु सेना, हरियाणा स्टीलर्स), भारत (भारतीय नौसेना, तेलुगु टाइटन्स), भी आईएनएस कुरसुरा में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए.

पूरे भारत में होगा आयोजन

विशाखापट्टनम के बाद लीग जयपुर (12 सितंबर से 28 सितंबर), चेन्नई (29 सितंबर से 10 अक्टूबर), और नई दिल्ली (11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर) में भी खेली जाएगी. प्लेऑफऔर फाइनल के लिए जगह का फैसला अभी नहीं हुआ है. प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और जियोसिनेमा पर स्ट्रीम होगा.