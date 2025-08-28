अचानक संन्यास लेने वाले इस भारतीय खिलाड़ी का होगा सम्मान, प्रो कबड्डी लीग ने 'डुबकी किंग' को लेकर किया बड़ा ऐलान
अचानक संन्यास लेने वाले इस भारतीय खिलाड़ी का होगा सम्मान, प्रो कबड्डी लीग ने 'डुबकी किंग' को लेकर किया बड़ा ऐलान

प्रो कबड्डी लीग 29 अगस्त को सीजन-12 की ओपनिंग से पहले भारतीय कबड्डी के स्टार परदीप नरवाल का सम्मान करेगी. बता दें कि आगामी प्रो कबड्डी लीग सीजन के ऑक्शन के दौरान उन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद 28 साल के इस स्टार ने इसी साल जून में उन्होंने कबड्डी से संन्यास का ऐलान कर दिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:46 PM IST
अचानक संन्यास लेने वाले इस भारतीय खिलाड़ी का होगा सम्मान, प्रो कबड्डी लीग ने 'डुबकी किंग' को लेकर किया बड़ा ऐलान

प्रो कबड्डी लीग 29 अगस्त को सीजन-12 की ओपनिंग से पहले भारतीय कबड्डी के स्टार परदीप नरवाल का सम्मान करेगी. बता दें कि आगामी प्रो कबड्डी लीग सीजन के ऑक्शन के दौरान उन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद 28 साल के इस स्टार ने इसी साल जून में उन्होंने कबड्डी से संन्यास का ऐलान कर दिया. कबड्डी के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक परदीप को PKL के 12वें सीजन के उद्घाटन से पहले एक विशेष सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा. 

'डुबकी किंग' नाम से मशहूर हैं परदीप

'डुबकी किंग' के नाम से मशहूर परदीप नरवाल ने अपने पीकेएल करियर की शुरुआत सीजन-2 में बेंगलुरु बुल्स के साथ की थी. इसके बाद वह पटना पाइरेट्स के साथ एक जाना-पहचाना नाम बन गए, जहां उन्होंने टीम को लगातार तीन खिताब दिलाए और अपने बेजोड़ टैलेंट से रेडिंग को एक नई परिभाषा दी. बाद में, उन्होंने यूपी योद्धा टीम का भी प्रतिनिधित्व किया और सीजन 11 में बेंगलुरु बुल्स में फिर से शामिल होकर एक महान खिलाड़ी के रूप में अपने करियर का शानदार अंत किया.

PKL में नाम किए कई रिकॉर्ड 

अपने पूरे करियर में परदीप ने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन्हें शायद कभी पार नहीं किया जा सकता. वह 1801 रेड पॉइंट के साथ पीकेएल इतिहास में ऑल-टाइम लीडिंग रेड पॉइंट स्कोरर हैं. सीजन-5 में उनका रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन, जहां उन्होंने 369 रेड पॉइंट बनाए और प्लेऑफ में अविस्मरणीय 8 पॉइंट की रेड की. यह लीग के इतिहास में सबसे यादगार पलों में से एक बना हुआ है. वह 1000-रेड पॉइंट की उपलब्धि पार करने वाले पहले खिलाड़ी थे और कई सीजन में उनकी निरंतरता ने उन्हें आधुनिक कबड्डी का चेहरा बना दिया.

परदीप के साथियों क्या कहा?

इस दिग्गज रेडर के पूर्व साथियों ने इस स्टार के लिए एक संदेश साझा किया. मंजीत छिल्लर, जो 2015 में बेंगलुरु बुल्स में परदीप के साथ खेले थे, ने कहा, 'परदीप नरवाल सिर्फ एक टीम के साथी नहीं हैं. वह इस खेल को देखने वाले महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं. मुझे उनके साथ खेलने और उन्हें ऐसे रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखने का सौभाग्य मिला है जिन्हें शायद कभी छुआ नहीं जा सकेगा. मैट के अलावा, वह एक सच्चे दोस्त और एक अद्भुत इंसान हैं. डुबकी किंग के रूप में उनकी विरासत कबड्डी की दुनिया में हमेशा जीवित रहेगी.'

विशाल माने ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा, 'मुझे सीजन-5 में पटना पाइरेट्स के साथ परदीप नरवाल के साथ खेलने का सौभाग्य मिला और मैं उन पलों को कभी नहीं भूलूंगा. मुझे आज भी याद है जब उन्होंने 7 अंकों के लिए वह अविश्वसनीय रेड की थी. मैं उनके साथ मैट पर ही था. हम सभी ने सोचा कि उनके पास 5 अंक थे, लेकिन वह 7 अंकों के साथ मुस्कुराते हुए वापस आए. उन्हें लाइव रिकॉर्ड बनाते हुए देखना कुछ खास था. मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनकी उपलब्धियों से मेल खा सकता है.'

कब शुरू होगा PKL का नया सीजन?

यह सम्मान समारोह 29 अगस्त को विजाग के विश्वनाथन स्पोर्ट्स क्लब में होगा, जहां कबड्डी बिरादरी के फैंस, खिलाड़ियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में परदीप नरवाल के शानदार करियर का जश्न मनाया जाएगा. पीकेएल 12 सीजन का आगाज 29 अगस्त को विश्वनाथन स्पोर्ट्स क्लब में तेलुगु टाइटन्स और तमिल थलाइवास के मुकाबले के साथ होगा. उसके बाद बेंगलुरु बुल्स और पुनेरी पलटन के बीच धमाकेदार मुकाबला खेला जाएगा. प्रो कबड्डी लीग सीजन-12 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा.

