PKL-12 में वैभव सूर्यवंशी ने भी दिखाए तेवर, रोमांच के डोज के साथ हुआ आगाज, पुनेरी पलटन जबड़े छीनी जीत

Pro Kabaddi League: प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का आगाज रोमांचक अंदाज में हो चुका है. उद्घाटन में विस्फोटक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने तेवर दिखाए. उन्होंने बैट-बॉल से जलवा बिखेरा. वहीं, जब मैच शुरू हुआ तो पुनेरी पल्टन की टीम ने बेंगलुरू बुल्स के जबड़े से जीत छीनकर टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया. पुनेरी पलटन ने बेंगलुरू बुल्स को 6-4 से मात दी. 40 मिनट के खेल के बाद स्कोर 32-32 था और जिसके चलते नया नियम लागू किया गया और रिजल्ट टाईब्रेकर से निकाला गया.

टाइ ब्रेकर में भी रोमांच

टाईब्रेकर में हर टीम ने रेड करने के लिए पांच-पांच रेडर चुने. वहीं, डिफेंस के लिए मैट पर कुल सात खिलाड़ी थे. पल्टन के लिए पहली रेड पंकज मोहिते ने की और अंक लेकर लौटे. इसके बाद अलीरेजा ने अपनी टीम को कमबैक कराया और 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद पल्टन के लिए आदित्य शिंदे ने बोनस लिया और 2-1 से बढ़त बना ली थी. बुल्स के लिए दूसरी रेड गणेश हनमंतगोल ने की और इसे फिर 2-2 की बराबरी पर ला दिया. कुछ देर यही सिलसिला चला लेकिन फिर पल्टन के लिए आखिरी रेड असलम ने की ओर स्कोर 5-4 कर दिया। फिर मैच की अंतिम रेड पर बुल्स के धीरज राजवीर को लपक विशाल भारद्वाज ने पल्टन की जीत पक्की कर दी.

बुल्स ने की थी धमाकेदार शुरुआत

भले ही बुल्स की टीम मुकाबला नहीं जीती लेकिन शुरुआती तीन मिनट धमाकेदार शुरुआत से 4-2 की लीड बना ली थी. आदित्य ने हालांकि सुपर रेड के साथ पल्टन को 5-4 से आगे कर दिया. बुल्स ने हालांकि अच्छी वापसी की और जल्द ही स्कोर 7-7 कर दिया. शुरुआती 10 मिनट की समाप्ति तक पल्टन ने इस सीजन के पहले टैकल प्वाइंट के साथ 8-7 की लीड बना ली थी.

आखिरी 4 मिनट में पलटी बाजी

मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर थी. लेकिन अंत में खेल खत्म होने में चार मिनट बचे थे और स्कोर 31-29 से पल्टन के हक में था. वक्त बिताया जा रहा था और खेल डू ओर डाई रेड पर चल रहा था. आदित्य आए और अंकुश ने उन्हें लपक हाई-5 पूरा कर स्कोर को करीब ले आए. फिर आकाश ने गौरव और असमल को आउट कर बुल्स को 32-31 से आगे कर कर दिया. पल्टन की अंतिम रेड पर पंकज को नाटकीय तौर पर जर्सी पुलिंग के लिए एक अंक मिला और इस तरह 32-32 के स्कोर पर मैच टाइब्रेकर में चला गया.