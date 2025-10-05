PKL 12: शानदार कमबैक... लेकिन हार गई जयपुर पिंक पैंथर्स, पुणेरी पलटन ने 5 पॉइंट से मारी बाजी

प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) 12वें सीजन का 63वां मुकाबला रोमांचक रहा, जिसमें पुणेरी पलटन ने एसडीएटी मल्टी परपज इनडोर स्टेडियम में जयपुर पिंक पैंथर्स को 41-36 से हरा दिया. अंतिम मिनटों में दो सुपर टैकल के सहारे पलटन ने बाजी मारी. जयपुर पिंक पैंथर्स ने मुकाबले में शानदार वापसी जरूर की, लेकिन पुणेरी पलटन के हाथों 5 प्वाइंट से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

पिछड़ रही थी जयपुर

जयपुर की टीम पहले हाफ में 13 प्वाइंट से पिछड़ रही थी, लेकिन दूसरे हाफ में उसने अली चौबतराश समादी के 22 प्वाइंट के दम पर दमदार वापसी की और मुकाबले को एक समय बराबरी पर ला दिया था. हालांकि, पुणेरी ने अंतिम मिनटों में लगातार दो सुपर टैकल के दम पर जीत की हैट्रिक लगा दी. जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए अली ने अली चौबतराश समादी ने अकेले ही 22 प्वाइंट लिए, लेकिन इसके बावजूद टीम को हार झेलनी पड़ी. पुणेरी के लिए आदित्य शिंदे ने 13 और कप्तान पंकज मोहिते ने आठ प्वाइंट अपने नाम किए.

पलटन ने दर्ज की 9वीं जीत

12 मैचों में नौवीं जीत के बाद पुणेरी पलटन के अब 18 हो गए हैं और वो अभी भी अंकतालिका में दूसरे नंबर पर कायम है. पुणेरी की यह लगातार तीसरी जीत है. जयपुर पिंक पैंथर्स को 11 मैचों में पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है और टीम अभी भी 12 अंक लेकर पांचवें नंबर पर है. अली और आदित्य के दम पर दोनों टीमों ने मुकाबले में अच्छी शुरुआत की. लेकिन पुणेरी ने आदित्य और पंकज मोहिते के लगातार प्वाइंट की बदौलत मैच में लीड बना ली. मैच के नौवें मिनट में ही पुणेरी ने जयपुर को ऑलआउट कर दिया और स्कोर को 12-6 तक पहुंचा दिया. पलटन ने पंकज के एक और सुपर रेड की बदौलत पहले 10 मिनट के खेल में खुद को 14-6 से आगे रखा.

जयपुर पिंक पैंथर्स ने मैच के 11वें मिनट में जाकर अपना पहला टैकल प्वाइंट हासिल किया. लेकिन पुणेरी का प्वाइंट लेने का सिलसिला जारी रहा. 15वें मिनट तक पुणेरी के पास 17-8 की लीड बरकरार थी. तीन मिनट बाद ही पंकज मोहिते ने दो प्वाइंट की सुपर रेड लगा दी और जयपुर को ऑलआउट की कगार पर धकेल दिया. 20वें मिनटस में पुणेरी पलटन ने दूसरी बार जयपुर को ऑलआउट करके पहले हाफ में स्कोर को 25-12 से अपने पक्ष में रखा.

ऐसा रहा दूसरे हाफ के बाद का खेल

दूसरा हाफ शुरू होने के बाद जयपुर के लिए अली चौबतराश समादी ने तीन प्वाइंट की सुपर रेड लगा दी और टीम को वापसी का मौका दे दिया. अली ने अगली ही रेड में पुणेरी को ऑलआउट की ओर धकेल दिया. उन्होंने इसके साथ ही इस सीजन का अपना दूसरा सुपर-10 भी पूरा कर लिया. 24वें मिनट में आखिरकार जयपुर पिंक पैंथर्स ने मैच में पहली बार पुणेरी को ऑलआउट कर दिया. अब पुणेरी की लीड घटकर सिर्फ पांच प्वाइंट की रह गई थी. अली चौबतराश ने फिर सुपर रेड लगाकर जयपुर के लिए वापसी के दरवाजे खोल दिए. मैच के 30वें मिनट में पुणेरी पलटन की लीड सिर्फ पांच प्वाइंट की लीड थी और स्कोर 30-25 का था.

अंतिम 10 मिनट के मुकाबले में अली का जलवा जारी रहा. उन्होंने अपनी टीम के लिए लगातार प्वाइंट लेना जारी रखा. 35वें मिनट तक जयपुर सिर्फ एक प्वाइंट से पीछे थी. अगले ही मिनट में अली ने जयपुर को 33-33 से बराबरी पर ला दिया और फिर टीम ने लीड भी बना ली. लेकिन अगली रेड में अली सुपर टैकल कर लिए गए और पुणेरी पलटन फिर से तीन प्वाइंट की लीड में आ गई और स्कोर 36-33 का कर दिया. पलटन ने अगली मिनट में एक और सुपर टैकल करके अपनी लीड को पांच प्वाइंट का कर दिया और स्कोर को 38-33 तक पहुंचा दिया. अंतिम रेड में पुणेरी ने इस लीड को कायम रखते हुए 41-36 से मैच को जीत लिया.