पुणेरी पल्टन ने यू मुम्बा को 40-22 से धोया, छठी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची टीम

प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का रोमांच जारी है. सीजन के 40वें मुकाबले में पुणेरी पल्टन ने यू मुम्बा को 40-22 से करारी शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल में टॉप कर लिया है. पुणेरी पल्टन की यह सीजन में छठी जीत है. उसने अब तक 8 मुकाबलों में सिर्फ दो ही हार का सामना किया है. एसएमएस इंडोर स्टेडियम में यू मुम्बा के खिलाफ पुणेरी पल्टन ने शानदार प्रदर्शन किया. सीजन 10 के चैंपियन ने रक्षात्मक रूप से शानदार प्रदर्शन किया और 20 टैकल पॉइंट (छह सुपर टैकल सहित) हासिल किए, जिससे उन्होंने तालिका में टॉप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. गुरदीप ने हाई फाइव के साथ बढ़त बनाई, जबकि गौरव खत्री और अभिनेश नादराजन ने चार-चार टैकल किए. स्टुअर्ट सिंह ने रेडिंग में आठ अंकों के साथ योगदान दिया.

पहले क्वार्टर में बराबरी पर रहा मुकाबला

पुणेरी पल्टन के डिफेंस ने अभिनेश नादराजन और गुरदीप के टैकल के साथ लय बनाई, जिसके बाद सचिन तंवर और पंकज मोहिते ने रेड करके अपनी टीम को शुरुआती चार अंकों की बढ़त दिला दी. यू मुंबा के लिए, अमीरमोहम्मद जफरदानेश ने दोनों तरफ से स्कोरिंग की शुरुआत की, जिससे यह दो-दो अंकों का खेल बन गया.

पल्टन के लिए गौरव खत्री और यू मुंबा के लिए सुनील कुमार ने बोर्ड पर अपने पहले अंक हासिल किए, क्योंकि इस तनावपूर्ण और आक्रामक मुकाबले में डिफेंस लगातार टॉप पर बना रहा. अनिल ने 'डू ऑर डाई' रेड में शुरुआत की, लेकिन असलम इनामदार ऐसा नहीं कर सके, जिसका मतलब था कि पहले क्वार्टर के अंत में दोनों टीमें 5-5 से बराबरी पर थीं.

पुनेरी पल्टन ने थोड़ी तेजी पकड़ी और चार अंकों की बढ़त हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन यह बढ़त ज़्यादा देर तक नहीं रही. अमीरमोहम्मद जफरदानेश ने दो अंकों की रेड से अंतर को एक अंक तक कम कर दिया. खेल का उतार-चढ़ाव भरा दौर जारी रहा जब राकेश राजेश ने सुपर टैकल करके पुनेरी पल्टन की चार अंकों की बढ़त बरकरार रखी. एक जबरदस्त रणनीतिक मुकाबले में, जिसमें 'डू ऑर डाई' रेड्स तेजी से आगे बढ़े, पीकेएल 10 चैंपियंस ने पहले हाफ का अंत 15-10 के स्कोर के साथ बढ़त के साथ किया.

दूसरे हाफ के बाद ऐसा रहा खेल

दूसरे हाफ की शुरुआत में विशाल भारद्वाज के सुपर टैकल की मदद से, पुणेरी पल्टन ने अपनी बढ़त सात अंकों तक पहुंचा दी. इसके बाद अबिनेश नादराजन ने एक और सुपर टैकल किया, जिससे उनकी टीम इस महाराष्ट्र डर्बी में बढ़त बनाए रखने में कामयाब रही. यू मुम्बा को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी लगातार खेल की गति पर हावी रहे. आक्रामक छोर पर अंक हासिल करना उनके लिए मुश्किल साबित हुआ क्योंकि पुनेरी पल्टन ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया और अंतिम क्वार्टर में 23-15 के स्कोर के साथ एक आरामदायक बढ़त बनाए रखी.

रिंकू ने चार टैकल के साथ यू मुम्बा के लिए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, और संदीप कुमार ने भी योगदान देकर स्कोर को सात अंकों पर बनाए रखा. असलम इनामदार ने बोनस के साथ खेल का अपना पहला अंक हासिल किया और इसके बाद एक सुपर टैकल लगाकर अपनी टीम की स्थिति को दस अंकों की बढ़त के साथ मजबूत किया. गुरदीप ने अपना हाई फाइव बनाया और गौरव खत्री ने एक और शानदार टैकल के साथ यू मुम्बा को ऑल आउट कर दिया. सुपर-सब स्टुअर्ट सिंह ने सुपर रेड के साथ अंतिम रूप दिया, अपनी टीम के लिए सर्वोच्च स्कोरर बने और पुणेरी पल्टन को 40-22 से जीत दिलाई.