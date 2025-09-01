पुनेरी पलटन विजयरथ पर सवार, गुजरात जायंट्स का जादू फेल, एकतरफा अंदाज में मिली हार

PKL 12: प्रो कबड्डी लीग में पुनेरी पलटन जीत के रथ पर सवार नजर आ रही है. पुनेरी पल्टन ने विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में सोमवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के आठवें और अपने दूसरे मैच में गुजरात जाएंट्स को 41-19 के अंतर से हरा दिया. गुजरात को लगातार दूसरे मैच में हार झेलनी पड़ी. वहीं, पलटन ने लगातार दूसरा मुकाबला अपने नाम किया. पल्टन ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा और गुजरात को दो बार आलआउट किया.

डिफेंस ने जुटाए 18 अंक

पलटन के डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात के मुकाबले 18 अंक जुटाए जबकि रेडरों ने 17 अंक लिए. डिफेंस मे अबिनेश नादराजन ने 6 अंक लिए जबकि गुरदीप और गौरव ने चार-चार अंक बटोरे. रेड में पंकज ने पांच और आदित्य ने 6 अंक लिए. गुजरात के लिए केवल एचएस राकेश (6) ही चमक दिखा सके. पलटन ने शानदार शुरुआत कर चार मिनट के खेल में 4-1 की लीड ले ली.

शुभम-आदित्य का शानदार प्रदर्शन

गुजरात के लिए सुपर टैकल आन था और शुभम ने असलम को लपकते हुए न सिर्फ अपनी टीम को बहुमूल्य 2 अंक दिलाए बल्कि उसे आलआउट से भी बचा लिया. फिर शुभम ने आदित्य का शिकार कर स्कोर बराबर कर दिया. पल्टन ने हालांकि लगातार दो अंक के साथ स्कोर 7-5 की लीड ले ली. गुजरात के लिए अब सुपर टैकल आन था. पंकज ने शुभम को आउट कर गुजरात को आलआउट की ओर धकेला और फिर इसे अंजाम देकर पल्टन ने 12-6 की लीड ले ली.

पलटन ने 28-14 से लीड

पलटन का हमला लगातार जारी था. लगातार पांच अंक के साथ पल्टन ने 18 अंक की लीड के साथ अपनी स्थिति मजबूत की ओर गुजरात को एक बार फिर आलआउट की ओर धकेला और फिर इस अमली जामा पहनाते हुए 38-14 से टीम आगे हो गई. पल्टन के डिफेंस का यह आलम था कि गुजरात के 14 अंक की तुलना में सिर्फ उसके पास 17 अंक थे. गुजरात के लिए हालांकि अब कुछ नहीं बचा था लेकिन हरीश ने मल्टीप्वाइंटर के साथ फासला थोड़ा कम किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.