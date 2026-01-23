KCL 2026: महान कबड्डी खिलाड़ी संदीप नारवाल बने रोहतक रॉयल्स के कप्तान,अब इस लीग में दिखाएंगे जलवा

कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) के पहले सीज़न में रोहतक शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली फ्रेंचाइजी रोहतक रॉयल्स ने अनुभवी ऑलराउंडर और भारतीय दिग्गज संदीप नरवाल को अपना कप्तान नियुक्त करने की घोषणा की है. एक प्रेस रिलीज़ कि मानें,तो भारतीय कबड्डी के सबसे सम्मानित और पूजनीय खिलाड़ियों में से एक, नरवाल रॉयल्स के लिए नेतृत्व, बहुमुखी प्रतिभा और खेल की गहरी समझ लेकर आए हैं, क्योंकि वे अपने पहले लीग अभियान की तैयारी कर रहे हैं.हरियाणा के रहने वाले, जो देश में कुछ बेहतरीन कबड्डी प्रतिभाओं को पैदा करने के लिए जाना जाता है, 2021 में अर्जुन पुरस्कार और भीम पुरस्कार पाने वाले नरवाल ने आठ साल की उम्र में यह खेल खेलना शुरू किया था.

कबड्डी के नंबर 1 ऑलराउंडर

साधारण माहौल में पले-बढ़े और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोनीपत में पढ़े, उनकी यात्रा अनुशासन, दृढ़ संकल्प और वर्षों की कड़ी मेहनत को दर्शाती है। उनकी शुरुआती प्रतिभा ने उन्हें स्कूल और राज्य स्तर पर पहचान दिलाई, जिसके बाद उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चुना गया, जहां उनके पेशेवर सफर ने आकार लेना शुरू किया.पिछले कुछ वर्षों में, संदीप नरवाल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लगातार प्रदर्शन के माध्यम से खुद को भारत के सबसे भरोसेमंद कबड्डी ऑलराउंडरों में से एक के रूप में स्थापित किया है.

युवा खिलाड़ियों से लबरेज

2016 और 2018 के बीच भारतीय राष्ट्रीय टीम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में, उन्होंने कई खिताब जीतने वाले अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 2016 कबड्डी विश्व कप, 2017 एशियाई कबड्डी चैम्पियनशिप, 2018 दुबई कबड्डी मास्टर्स और 2016 दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, साथ ही 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक शामिल हैं.रोहतक रॉयल्स टीम के सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में, नरवाल की नियुक्ति फ्रेंचाइजी के अनुभव और मेंटरशिप पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है. प्रबंधन का मानना ​​है कि उनकी उपस्थिति न केवल टीम के मैट पर प्रदर्शन को मजबूत करेगी, बल्कि युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी करेगी और एक मजबूत, एकजुट ड्रेसिंग रूम संस्कृति को आकार देने में मदद करेगी.

'गर्व का मौका...'

रोहतक रॉयल्स का कप्तान बनाए जाने पर संदीप नरवाल ने कहा, "हरियाणा की धरती का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम की कप्तानी करना मेरे लिए गर्व और भावुक पल है. रोहतक की कबड्डी की एक समृद्ध विरासत है, और रॉयल्स की कप्तानी करना एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे मैं सच में महत्व देता हूं. मेरा ध्यान एक निडर और अनुशासित टीम बनाने पर होगा जहाँ हर खिलाड़ी एक-दूसरे का साथ दे. हमारे पास एक युवा और जोशीली टीम है, और मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ, उनके विकास में मदद करना चाहता हूँ, और साथ मिलकर एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जो दिल और हिम्मत से मुकाबला करे।"

'अनुभव और कप्तानी...'

कप्तान की नियुक्ति पर हेड कोच सुरेंद्र नाडा ने कहा, "संदीप नरवाल टीम में बहुत अनुभव और नेतृत्व क्षमता लाते हैं, और कप्तान के रूप में उनकी नियुक्ति यह दिखाता है कि हमें टीम का मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता पर कितना भरोसा है. वह मैट पर और मैट के बाहर उच्च मानक स्थापित करते हैं, जो पहले सीज़न में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा. जैसे ही रोहतक रॉयल्स अपने पहले सीज़न के लिए तैयार हो रही है, फ्रेंचाइजी एक प्रतिस्पर्धी टीम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो अनुभव को उभरती प्रतिभा के साथ मिलाए, साथ ही खेल के इकोसिस्टम को मजबूत करे और कबड्डी की परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करे.

