PKL 2025: हार की हैट्रिक के बाद यू मुंबा की दमदार वापसी, तमिल थलाइवाज को 18 प्वाइंट से धोया

PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन में लगातार तीन हार के बाद यू मुंबा की धमाकेदार वापसी हो चुकी. मुंबा ने बुधवार को यहां एसडीएटी मल्टी परपज इनडोर स्टेडियम में तमिल थलाइवाज को कांटे के मुकाबले में 42-24 से हरा दिया.
Trending Photos
PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन में लगातार तीन हार के बाद यू मुंबा की धमाकेदार वापसी हो चुकी. मुंबा ने बुधवार को यहां एसडीएटी मल्टी परपज इनडोर स्टेडियम में तमिल थलाइवाज को कांटे के मुकाबले में 42-24 से हरा दिया. यू मुंबा के लिए संदीप कुमार के 12 प्वाइंट के अलावा सुनील ने छह और लोकेश ने पांच प्वाइंट अपने नाम किए. थलाइवाज के लिए सिर्फ नितेश कुमार ने हाई फाइव लगाया.
छठे पायदान पर पहुंची टीम
यू मुंबा अब 10 मैचों में पांचवीं जीत के बाद 10 अंक लेकर छठे पायदान पर पहुंच गई है. टीम की लगातार तीन हार के बाद यह पहली जीत है. वहीं, तमिल थलाइवाज को 10 मैचों में छठी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इस सीजन में लगातार चौथी हार से बचने के लिए यू मुंबा ने अच्छी वापसी की. थलाइवाज ने एक समय पर इस टीम को कांटे की टक्कर दी और दोनों टीमें 5-5 की बराबरी पर थीं. यू मुंबा ने इसके बाद शुरुआती 10 मिनटों में दो सुपर टैकल करके दो प्वाइंट की लीड बना ली.
लोकेश ने किया शानदार प्रदर्शन
यू मुंबा के लिए लोकेश ने पहले 12 मिनट के अंदर ही अपना हाई फाइव पूरा कर लिया. मुंबा ने इसी बीच, अपना तीसरा सुपर टैकल करके स्कोर को 13-9 तक पहुंचा दिया. टीम के लिए अजीत चौहान ने आज अपना पहला सुपर रेड लगाकर मुंबा की लीड को मजबूत कर दी. मुंबा ने पहले हाफ में अपने 16 में से आठ प्वाइंट डिफेंस में अर्जित किए और इसी बदौलत वो पहले 20 मिनट के खेल में 16-11 से आगे थी.
ये भी पढ़ें.. WCWC 2025: भारत के बाद कंगारुओं ने भरी हुंकार, न्यूजीलैंड को बुरी तरह रौंदा, गार्डनर बनी खतरे की घंटी
संदीप ने मारी बाजी
दूसरे हाफ के 25वें मिनट में संदीप कुमार ने सुपर रेड लगाकर मुंबा को 20-12 से आगे कर दिया. अगली ही मिनट में संदीप ने एक और सुपर रेड लगाकर थलाइवाज को ऑलआउट कर दिया. इसके साथ ही मुंबा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लीड कायम रखी. मैच के अंतिम मिनट में यू मुंबा ने एक बार फिर से तमिल थलाइवाज को ऑलआउट करके 42-24 के स्कोर से मैच को अपने नाम कर लिया.