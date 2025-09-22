यूपी योद्धाज ने तोड़ी हार की बेड़ियां, चार हार के बाद किया धांसू कमबैक, तमिल थलाइवाज को करारी हार
यूपी योद्धाज ने तोड़ी हार की बेड़ियां, चार हार के बाद किया धांसू कमबैक, तमिल थलाइवाज को करारी हार

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:58 PM IST
PKL: प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धाज की टीम ने हार की बेड़ियां तोड़ दी हैं. लगातार चार हार के बाद टीम ने धांसू कमबैक किया है. 46वें मैच में यूपी के योद्धाओं ने तमिल थलाइवाज को 39-22 के अंतर से मात दे दी. इस लीग में यूपी योद्धाज को इस टूर्नामेंट में तीसरी जीत मिली है. वहीं दूसरी तरफ थलाइवाज की तरफ से हार की हैट्रिक देखने को मिली. यूपी की जीत में उसके डिफेंस (15) ने अहम योगदान दिया.

सुमित सांगवान का जलवा

यूपी के योद्धा कप्तान सुमित सांगवान (हाई-5) ने किया. साथ ही रेड में भवानी राजपूत (6), गगन गौड़ा (7) और शिवम चौधरी (5) ने चमक दिखाई. थलाइवाज के लिए नितेश ने सबसे अधिक सात अंक बनाए लेकिन कप्तान अर्जुन देसवाल (2) ने पूरी तरह निराश किया. पहली रेड पर गगन के आउट होने के बाद भवानी राजपूत ने दो खिलाड़ियों का शिकार कर यूपी को 3-2 की लीड दिला दी.

7-7 के बाद यूपी के 3 अंक

दोनों टीमें 7-7 के स्कोर पर ब्रेक पर थीं, लेकिन इसके बाद यूपी ने लगातार तीन अंक लेकर पकड़ बनाई. यूपी का डिफेंस अग्रेसिव देखने को मिला. मैच का यही टर्निंग पाइंट साबित हुआ. नितेश ने भवानी को लपक हाई-5 पूरा किया और स्कोर 10-12 कर दिया. दो के डिफेंस में गगन ने एक शिकार किया औऱ थलाइवाज को आलआउट की कगार पर ला दिया लेकिन रोहित ने मल्टीप्वाइंटर के साथ उसे इस स्थिति से निकाल लिया. यूपी ने हालांकि फिर पकड़ बनाई और पहला आलआउट लेते हुए 20-13 की लीड ले ली. आलइन के बाद महेंदर ने कंडोला को लपक लिया। फिर देसवाल का एडवांस टैकल हुआ और फिर भवानी ने लगातार दो अंक लेकर स्कोर 24-14 कर दिया. 

थलाइवाज का नहीं हुआ कमबैक

यूपी के डिफेंस ने शफागी को एडवांस टैकल कर थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया. फिर गगन ने उसे दो तक सीमित कर दिया और फिर आलआउट के साथ 30-16 की लीड ले ली. आलइन के बाद शिवम ने दो की रेड के साथ स्कोर 32-16 कर दिया. शिवम ने अगली रेड पर बोनस लिया और फिर डिफेंस ने कंडोला को लपका और फिर देसवाल का चेन टैकल कर लिया. थलाइवाज ने वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बड़े फासले के चलते टीम वापसी करने में कामयाब नहीं हुई और लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा.

PKL 12

