खेलकबड्डी

यूपी योद्धाज की लगातार दूसरी जीत, थलाइवाज को 1 अंक से हराया, आखिरी तक अटकी रहीं फैंस की सांसें

PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग 2025 में यूपी के योद्धाज ने तमिल थलाइवाज को करारी शिकस्त दी. यूपी योद्धाज ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 84वें मैच में तमिल थलाइवाज को 32-31 के स्कोर से हराया  और टॉप-8 में एंट्री कर ली है.

 

Last Updated: Oct 15, 2025, 01:49 AM IST
PKL 2025
PKL 2025

PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग 2025 में यूपी के योद्धाज ने तमिल थलाइवाज को करारी शिकस्त दी. यूपी योद्धाज ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 84वें मैच में तमिल थलाइवाज को 32-31 के स्कोर से हराया  और टॉप-8 में एंट्री कर ली है. यूपी की जीत में गुमान सिंह (8) और गगन (6) के अलावा डिफेंस में हितेश (7) हीरो बनकर उभरे। यूपी को 15 मैचों में छठी जीत मिली है जबकि थलाइवाज इतने ही मैचों में नौवीं हार मिली. थलाइवाज के लिए अर्जुन देसवाल (7) और डिफेंस में सागर राठी (5) ही चमक दिखा सके.

3 मिनट के बाद यूपी की लीड

तीन मिनट के खेल के बाद यूपी ने 4-3 की लीड बना ली थी. इसके बाद यूपी ने दबाव बनाए रखते हुए 6-3 की लीड ले ली. डू ओर डाई रेड पर भवानी के टच के बाद देसवाल ने आशू को टारगेट बनाकर स्कोर 4-7 कर दिया. 10 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 8-8 कर दिया लेकिन यूपी के लिए सुपर टैकल भी आन था. ब्रेक के बाद थलाइवाज ने यूपी को आलआउट करते हुए 12-9 की लीड ले ली.

थलाइवाज की डिफेंस ने किया कमाल

थलाइवाज का भी डिफेंस अच्छा खेल रहा था. जिसकी वजह से थलाइवाज ने हाफटाइम तक 17-14 की लीड ले ली थी. ब्रेक के बाद गुमान ने दो अंक की रेड के साथ न सिर्फ स्कोर 16-17 किया बल्कि थलाइवाज के लिए सुपर टैकल आन कर दिया. फिर डिफेंस ने शफागी को लपक थलाइवाज को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया लेकिन हिमांशु ने गगन को सुपर टैकल कर स्कोर 20-17 कर दिया. यूपी ने हालांकि इसके बाद शानदार वापसी की और आलआउट के साथ स्कोर 22-21 कर दिया.

ये भी पढ़ें.. जडेजा, जगदीशन, सुदर्शन और कौन.. गंभीर ने दे दिया अल्टीमेटम, नहीं मानी बात तो होगा पत्ता साफ!

कैसे पलटी बाजी?

गुमान के शानदार एस्केप के बाद हितेश ने देसवाल को लपक अपना हाई-5 पूरा किया. इस बीच गुमान और भवानी ने लगातार दो अंक के साथ स्कोर 26-22 कर दिया. फिर गुमान ने मल्टीप्वाइंटर के साथ ब्रेक के बाद वापसी की और थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया लेकिन देसवाल ने उसे इस स्थिति से निकाल लिया. इसके बाद सागर ने गुमान को लपक फासला 2 का किया और हाई-5 भी पूरा किया. अगली रेड पर डिफेंस ने देसवाल का शिकार कर लिया.

इसके बाद भवानी ने सागर को बाहर कर स्कोर 30-26 किया और फिर हितेश ने शफागी को बैकहोल्ड कर फासला 5 का कर दिया लेकिन नितेश ने गुमान को सुपर टैकल स्कोर 28-31 कर दिया. हालांकि यूपी के डिफेंस ने आशीष को लपक फासला फिर 4 का कर दिया। इसके बाद थलाइवाज ने सफल सुपर टैकल किया लेकिन वह एक अंक से हार गई.

pkl 2025

