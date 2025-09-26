PKL 12: लगातार दूसरा मुकाबला जीते यूपी के योद्धा, टाई ब्रेकर में बेंगलुरु बुल्स को दी पटखनी

प्रो कबड्डी लीग 2025 के 49वें मुकाबले में यूपी योद्धाज की टीम बेंगलुरु बुल्स पर भारी पड़ी. टाई ब्रेकर में पहुंचने इस मुकाबले में यूपी ने बेंगलुरु को 6-5 से शिकस्त दी. यूपी की यह लगातार दूसरी जीत है. वहीं, सीजन में उनकी यह 8 मैचों में चौथी जीत है. भवानी राजपूत और गगन गौड़ा के दम पर यूपी ने यह मुकाबला नाम किया. सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में खेले गए मैच में निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच स्कोर 36-36 से बराबर पर रहा.

लगातार दूसरा टाई-ब्रेकर हारे बुल्स

बेंगलुरु को इस सीजन में टाई ब्रेकर में अपने दोनों ही मैचों में हार मिली है. यूपी योद्धाज की इस सीजन मे आठ मैचों में यह चौथी जीत है और टीम के अब आठ अंक हो गए हैं. वहीं, बेंगलुरु बुल्स को 10 मैचों में पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है. मैच की बात करें तो यूपी योद्धाज ने टॉस जीतकर पहली रेड की और गगम गौड़ा ने पहली ही रेड में प्वाइंट अर्जित कर लिया. लेकिन बेंगलुरु ने भी तेज तर्रार शुरुआत की और पहले पांच मिनट तक यूपी को 5-5 की बराबरी पर रोके रखा. लेकिन बेंगलुरु ने आशीष मलिक के शानदार रेड के दम पर पहले हाफ के शुरुआती 10 मिनटों के खेल में खुद को 11-7 से आगे रखा.

बेंगलुरु ने बनाई बढ़त

बेंगलुरु ने इसके बाद अलीरैजा के दम पर यूपी को ऑलआउट करके स्कोर को 15-8 तक पहुंचा दिया. 17वें मिनट में बेंगलुरु बुल्स ने इस मैच का पहला सुपर टैकल करके दो अंक और हासिल कर लिए और इसी के साथ खुद को ऑलआउट होने से बचा लिया. बुल्स की लीड अब 18-12 की हो चुकी थी. बुल्स के लिए आकाश शिंदे ने डू ऑर डाई में एक और अंक जरूर लिए, लेकिन टीम खुद को ऑलआउट होने से नहीं बचा सकी. इस तरह पहले हाफ तक बेंगलुरु बुल्स की टीम 20-19 से आगे थी. पहले हाफ में बेंगलुरु के लिए ऑलराउंडर अलीरैजा मीरजेई और यूपी के लिए भवानी राजपूत ने छह-छह अंक बटोरे.

दूसरे हाफ में यूपी का पलटवार

मुकाबले का दूसरे हाफ शुरू होते ही दोनों टीमें 20-20 की बराबरी पर आ चुकी थी. यूपी योद्धाज लय में लौट ही रही थी कि भवानी राजपूत मैच में पहली बार आउट हो गए. मुकाबले के 27वें मिनट में अलीरेजा मीरजेन फिर से डू ऑर डाई में टैकल कर लिए गए और यूपी ने इस तरह 30वें मिनट तक स्कोर को 24-24 की बराबरी पर ला दिया. इस बीच, भवानी राजपूत ने अगली डू ऑर डाई रेड में सुपर रेड लगाकर यूपी को तीन अंक दिला दिए. यूपी योद्धाज इसके साथ ही 27-24 से लीड में आ गई.

यूपी योद्धाज ने 32वें मिनट में बेंगलुरु बुल्स को ऑलआउट करके अपनी लीड को 31-26 तक पहुंचा दिया. हालांकि, बुल्स ने डिफेंस में अंक लेकर इस लीड को कम करने की कोशिश की. 37वें मिनट में गुमान सिंह डू ऑर डाई में टैकल कर लिए गए इसके बाद भी यूपी 35-32 से आगे थी, लेकिन अंतिम मिनट में अली रैजी मीरजेन ने सुपर रेड लगाकर बुल्स को दो अंक दिला दिए और स्कोर को 36-36 से बराबरी कराकर मैच को टाई ब्रेकर में पहुंचा दिया.

टाई-ब्रेकर में यूपी ने मारी बाजी

इस सीजन में अपने पहले टाई ब्रेकर में उतरी यूपी योद्धाज और बेंगलुरु बुल्स के बीच यहां भी कांटे का मुकाबला देखने को मिला. यहां भी एक समय दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थी, लेकिन यूपी ने फिर डिफेंस में अंक लेकर एक प्वाइंट की लीड बना ली. यूपी ने इस तरह टाई ब्रेकर में 6-5 में जीत दर्ज कर ली. बेंगलुरु को इस सीजन में टाई ब्रेकर में अपने दोनों ही मैचों में हार मिली है.