Advertisement
trendingNow12936802
Hindi Newsकबड्डी

PKL 12: लगातार दूसरा मुकाबला जीते यूपी के योद्धा, टाई ब्रेकर में बेंगलुरु बुल्स को दी पटखनी

प्रो कबड्डी लीग 2025 के 49वें मुकाबले में यूपी योद्धाज की टीम बेंगलुरु बुल्स पर भारी पड़ी. टाई ब्रेकर में पहुंचने इस मुकाबले में यूपी ने बेंगलुरु को 6-5 से शिकस्त दी. यूपी की यह लगातार दूसरी जीत है. वहीं, सीजन में उनकी यह 8 मैचों में चौथी जीत है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PKL 12: लगातार दूसरा मुकाबला जीते यूपी के योद्धा, टाई ब्रेकर में बेंगलुरु बुल्स को दी पटखनी

प्रो कबड्डी लीग 2025 के 49वें मुकाबले में यूपी योद्धाज की टीम बेंगलुरु बुल्स पर भारी पड़ी. टाई ब्रेकर में पहुंचने इस मुकाबले में यूपी ने बेंगलुरु को 6-5 से शिकस्त दी. यूपी की यह लगातार दूसरी जीत है. वहीं, सीजन में उनकी यह 8 मैचों में चौथी जीत है. भवानी राजपूत और गगन गौड़ा के दम पर यूपी ने यह मुकाबला नाम किया. सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में खेले गए मैच में निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच स्कोर 36-36 से बराबर पर रहा. 

लगातार दूसरा टाई-ब्रेकर हारे बुल्स

बेंगलुरु को इस सीजन में टाई ब्रेकर में अपने दोनों ही मैचों में हार मिली है. यूपी योद्धाज की इस सीजन मे आठ मैचों में यह चौथी जीत है और टीम के अब आठ अंक हो गए हैं. वहीं,  बेंगलुरु बुल्स को 10 मैचों में पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है.  मैच की बात करें तो यूपी योद्धाज ने टॉस जीतकर पहली रेड की और गगम गौड़ा ने पहली ही रेड में प्वाइंट अर्जित कर लिया. लेकिन बेंगलुरु ने भी तेज तर्रार शुरुआत की और पहले पांच मिनट तक यूपी को 5-5 की बराबरी पर रोके रखा. लेकिन बेंगलुरु ने आशीष मलिक के शानदार रेड के दम पर पहले हाफ के शुरुआती 10 मिनटों के खेल में खुद को 11-7 से आगे रखा. 

Add Zee News as a Preferred Source

बेंगलुरु ने बनाई बढ़त 

बेंगलुरु ने इसके बाद अलीरैजा के दम पर यूपी को ऑलआउट करके स्कोर को 15-8 तक पहुंचा दिया. 17वें मिनट में बेंगलुरु बुल्स ने इस मैच का पहला सुपर टैकल करके दो अंक और हासिल कर लिए और इसी के साथ खुद को ऑलआउट होने से बचा लिया. बुल्स की लीड अब 18-12 की हो चुकी थी. बुल्स के लिए आकाश शिंदे ने डू ऑर डाई में एक और अंक जरूर लिए, लेकिन टीम खुद को ऑलआउट होने से नहीं बचा सकी. इस तरह पहले हाफ तक बेंगलुरु बुल्स की टीम 20-19 से आगे थी. पहले हाफ में बेंगलुरु के लिए ऑलराउंडर अलीरैजा मीरजेई और यूपी के लिए भवानी राजपूत ने छह-छह अंक बटोरे. 

दूसरे हाफ में यूपी का पलटवार

मुकाबले का दूसरे हाफ शुरू होते ही दोनों टीमें 20-20 की बराबरी पर आ चुकी थी. यूपी योद्धाज लय में लौट ही रही थी कि भवानी राजपूत मैच में पहली बार आउट हो गए. मुकाबले के 27वें मिनट में अलीरेजा मीरजेन फिर से डू ऑर डाई में टैकल कर लिए गए और यूपी ने इस तरह 30वें मिनट तक स्कोर को 24-24 की बराबरी पर ला दिया. इस बीच, भवानी राजपूत ने अगली डू ऑर डाई रेड में सुपर रेड लगाकर यूपी को तीन अंक दिला दिए. यूपी योद्धाज इसके साथ ही 27-24 से लीड में आ गई. 

यूपी योद्धाज ने 32वें मिनट में बेंगलुरु बुल्स को ऑलआउट करके अपनी लीड को 31-26 तक पहुंचा दिया. हालांकि, बुल्स ने डिफेंस में अंक लेकर इस लीड को कम करने की कोशिश की. 37वें मिनट में गुमान सिंह डू ऑर डाई में टैकल कर लिए गए इसके बाद भी यूपी 35-32 से आगे थी, लेकिन अंतिम मिनट में अली रैजी मीरजेन ने सुपर रेड लगाकर बुल्स को दो अंक दिला दिए और स्कोर को 36-36 से बराबरी कराकर मैच को टाई ब्रेकर में पहुंचा दिया.

टाई-ब्रेकर में यूपी ने मारी बाजी

इस सीजन में अपने पहले टाई ब्रेकर में उतरी यूपी योद्धाज और बेंगलुरु बुल्स के बीच यहां भी कांटे का मुकाबला देखने को मिला. यहां भी एक समय दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थी, लेकिन यूपी ने फिर डिफेंस में अंक लेकर एक प्वाइंट की लीड बना ली. यूपी ने इस तरह टाई ब्रेकर में 6-5 में जीत दर्ज कर ली. बेंगलुरु को इस सीजन में टाई ब्रेकर में अपने दोनों ही मैचों में हार मिली है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

PKL 12UP YoddhasBengaluru Bulls

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;