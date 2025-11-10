Advertisement
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

FIDE World Cup 2025: भारत के चेस प्लेयर कार्तिक वेंकटरमन चौथे राउंड में पहुंचे, इस प्लेयर को दी मात

फिडे वर्ल्ड कप 2025 में इंडियन चेस प्लेयर कार्तिक वेंकटरमन का शानदार प्रदर्शन जारी है. उन्होंने चौथे राउंड में पहुंचकर सभी भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 10, 2025, 02:44 AM IST
Karthik Venkataraman: भारत के कार्तिक वेंकटरमन ने फिडे वर्ल्ड कप 2025 (FIDE World Cup 2025) में चौथे दौर में जगह बना ली है. रविवार को काले मोहरों से खेले गए टाईब्रेकर के दूसरे गेम में वेंकटरमन ने रोमानिया के डैनियल डेक (Daniel Deac) को हराकर चौथे दौर में जगह बनाई. वेंकटरमन ने 43 चालों में जीत हासिल की.

जीत के बाद कार्तिक ने क्या कहा?
जीत हासिल करने के बाद वेंकटरमन ने कहा, "डेक के खिलाफ क्लासिक गेम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं किसी तरह डिफेंड करने में कामयाब रहा. दोनों रैपिड गेम में मैंने अच्छा खेला. मुझे नहीं पता कि मैं पहले गेम में जीत रहा था या नहीं, लेकिन मेरा प्रदर्शन शानदार था. दूसरा गेम आसान था."

 

"प्रेशर झेलना मुश्किल"
वर्ल्ड कप के दबाव के बारे में वेंकटरमन ने कहा, "शतरंज के खिलाड़ी इस तरह के फॉर्मेट में खेलने के आदी नहीं होते. आमतौर पर, ये स्विस या राउंड रॉबिन होता है और कोई भी थोड़ा आराम कर सकता है. लेकिन यहां आप हमेशा दबाव में रहते हैं कि आप बाहर हो सकते हैं और इस दबाव को झेलना बहुत मुश्किल होता है."

किसके खिलाफ अलगा मैच?
कार्तिक वेंकटरमन का अगला मैच वियतनाम (Vietnam) के ले क्वांग लिएम (Le Quang Liem) से होगा. कार्तिक की जीत के साथ, चौथे दौर में कुल 5 भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे क्योंकि विश्वनाथन आनंद कप (Viswanathan Anand Cup) और 3 कैंडिडेट स्पोर्ट्स (Candidate Sports) की प्रतियोगिता अपने आखिरी स्टेज की ओर बढ़ रही है.

इन 2 भारतीय खिलाड़ियों की हार
विदित गुजराती (Vidit Gujrathi) और नारायणन एसएल (Narayanan SL) के लिए ये निराशाजनक रहा. विदित ने शंकलैंड (Shankland) के खिलाफ शुरुआती रैपिड गेम में पूरे एक अंक के साथ टाईब्रेकर की शुरुआत की और अमेरिकी खिलाड़ी को 75 चालों में हराया. लेकिन दूसरे गेम में, समय के दबाव में विदित ने क्वीन एक्सचेंज में गलती की और 49 चालों में दूसरा गेम हार गए, जिससे मैच रैपिड गेम के दूसरे सेट में चला गया. इसके बाद, सफेद मोहरों से खेलते हुए छठी बाजी में वो 61 चालों में हार गए और बाहर हो गए. नारायणन एसएल को भी हार का सामना करना पड़ा.

(इनपुट-आईएएनएस)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

ChessFIDE World CupKarthik Venkataraman

